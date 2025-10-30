Česko dusí plevel dopravních značek. Odborníci volají po pořádku v ulicích, ten má přinést školení

Dopravní experti varují před chaosem v ulicích plných značek. Státní podnik CENDIS proto spouští školení pro úředníky, které má sjednotit rozhodování a omezit zbytečné značení po celém Česku.
Ve změti značek v opavské Rooseveltově ulici není snadné se zorientovat.

Ve změti značek v opavské Rooseveltově ulici není snadné se zorientovat. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

V Olomoucké ulici v Opavě je jedna dopravní značka za druhou.
Les dopravních značek na cyklostezce v Uherském Hradišti-Jarošově. (srpen 2024)
Dopravní značky u městských jatek v Lánovské ulici ve Vrchlabí
Na návsi ve Škrovádu se to hemží značkami.
Tak schválně, rozhlédněte se po ulici v centru města. Co kromě památek uvidíte? Ano, dopravní značky. Co ulice, co každý její metr, to dopravní značka. Za „plevel značek“ podle dopravních expertů nezřídka může také neodborný přístup úředníků. Proto státní podnik CENDIS ve spolupráci s odbornými institucemi spouští nové školení pro úředníky obcí a krajů, starosty či zaměstnance stavebních úřadů s názvem „Stanovování místní úpravy provozu a povolování dopravních staveb“.

Na přípravě kurzu, který se uskuteční za několik dní na ministerstvu dopravy, se podíleli experti z dopravní fakulty ČVUT, dopravní policie nebo VUT v Brně. Podle nich je potřeba omezit přeznačkování v ulicích a silnicích a sjednotit rozhodovací praxi, a to napříč Českem. „Našim dopravním inženýrům prochází rukama projekty nových dopravních staveb, z nichž zdaleka ne všechny jsou tak bezpečné, jak bychom si představovali,“ říká pro spolek AutoMat Pavel Fiala z Ředitelství služby dopravní policie.

Na plevel značek dlouhodobě upozorňují nejen různé spolky místních obyvatel, sami řidiči, chodci nebo cyklisté. Před několika lety byl „značkový plevel“ také tématem influencera Janka Rubeše. Ten ve svém videu zmapoval několik „přeznačkovaných“ míst. Například u Národní třídy. Tam je u jednoho přechodu zákaz zastavení, přičemž tento zákaz už stanovuje vodorovná žlutá čára. Na samotné Národní třídě jsou desítky značek a dodatkových tabulek. Rubeš uvádí další místa, jako je Míšeňská u Karlova mostu, třeba na Uhelném trhu má „každé auto svou dopravní značku“.

Podívejte se na plevel značek po republice

A také se pozastavil nad značkami zakazujícími jízdu na segwayích, které město před lety zakázalo. Ty jsou například na Barrandovském mostě proto, aby jezdci na vozítkách nemohli zajet až do centra města. Takové značky vymezují zónu pro zákaz vjezdu, a tak se objevují na každém chodníku či ulici na hranici tohoto opatření.

Kurz pro úředníky

Zástupci policie, záchranky, ČVUT a dopravních expertů přichystali kurz na různá témata, jak správně...

  • ... například zavádět zóny s dopravním omezením, analyzovat nehodové lokality, humanizovat uliční prostory, bezbariérově užívat pozemní komunikace.
  • Důležitou částí kurzu je také financování dopravní infrastruktury.

