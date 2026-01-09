Plány na přejmenování stanice metra B Českomoravská se v dohledné době neuskuteční. Vyplývá to z vyjádření náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka, podle něhož se změnou názvu magistrát aktuálně nepočítá.
„Zdeněk Hřib v pozici mého předchůdce a podle dostupných informací ani pan primátor žádný návrh změny nepředložili. V tuto chvíli tedy nepočítáme s tím, že by mělo ke změně názvu v nejbližší době dojít,“ uvedl Beránek pro Metro.cz.
|
Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek
Stanice poblíž slavné arény
Debata o možném přejmenování stanice se rozproudila loni v květnu poté, co Rada městské části Praha 9 podpořila návrh změnit název Českomoravská na Arena – Praha. Argumentovala především blízkostí multifunkční haly O2 arena a O2 universum, které patří k nejnavštěvovanějším místům v Česku.
ČKD
Návrh ale obratem narazil na odpor části veřejnosti. Proti změně názvu vznikla také petice, jejíž autoři označili přejmenování za zbytečné a matoucí a upozorňovali na historické i místopisné souvislosti.
Magistrátní místopisná komise následně přišla s kompromisní variantou Arena – Libeň, která měla lépe odpovídat poloze stanice. Ani tato možnost se však podle aktuálního vyjádření vedení Prahy zatím dál neposouvá. Stanice Českomoravská tak i po dokončení modernizace ponese svůj původní název odkazující na První českomoravskou továrnu na stroje (viz box).
Otevře před začátkem mistrovství světa
Stanice se má v novém kabátě znovu otevřít během března. Dopravní podnik slíbil, že stanici zprovozní ještě před začátkem mistrovství světa v krasobruslení v O2 areně. To se koná od 25. března.
|
Česko znovu hostí světový šampionát v krasobruslení. Do Prahy přijedou hvězdy
Cestující tu po rekonstrukci najdou nové eskalátory i obklady stěn, původní keramické tvarovky zmizí. V budoucnu má přibýt také výtah, jehož stavba by neměla provoz stanice výrazně omezit.