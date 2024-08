Češky hrdinky. Nebály se protestovat proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa

„S lidskou tváří“ Celé odpoledne bude na Výstavišti připraven bohatý kulturní program, diskuze, výstavy, koncerty, ale i posezení, občerstvení a relax.

Na festivalu také vystoupí zpěvačka Monika Načeva. „V roce 1968 jsem byla capart... do teď vnímám dobu svého narození jako nadějnou, optimistickou, plnou očekávání, kterou násilně utnulo vniknutí vojsk pod vedením Ruska. To zklamání našich rodičů! Kolikrát jsem myslela na to, jak by probíhalo moje dětství a dospívání ve svobodném duchu, vždy se mi líbil nápad na ‚socialismus s lidskou tváří‘. Je potřeba si pořád uvědomovat, co je to svoboda a co nesvoboda,“ říká Načeva.