Český unikát: šestimetrová palma míří do skleníku na kolečkách. K vidění bude v botanické zahradě na Jarově

Autor:
  12:30
Ve školní botanické zahradě Střední odborné školy Jarov v Praze 9 Malešicích vznikla během loňského října v Česku unikátní stavba – pojízdný skleník. Ten chrání vzácnou palmu. Letos ji zakryje 4. listopadu v 10 hodin. Na 8,5 metru vysoký skleník v pohybu se mohou lidé přijít podívat.
Palmový skleník v botanické zahradě Střední odborné školy Jarov

Palmový skleník v botanické zahradě Střední odborné školy Jarov | foto: SOŠ Jarov

Školní botanická zahrada Střední odborné školy Jarov se rozprostírá na ploše 11 hektarů v pražských Malešicích. Vedle udržovaného historického parku a moderních tropických skleníků se od loňského roku pyšní unikátním skleníkem na kolečkách. Ten před nízkými teplotami chrání vzácnou palmu.

Mohli ji pokácet, hledali ale záchranu

„Jedná se pravděpodobně o největší a nejstarší exemplář palmy druhu Washingtonia robusta v České republice. Stoletá palma dorostla do výšky úctyhodných šesti metrů a přerostla tak možnosti skleníku ve školní botanické zahradě. Pokácet nebo nechat uhynout národní unikát nepřipadalo samozřejmě v úvahu, proto jsme začali společně se studenty hledat způsoby, jak palmu zachránit,“ říká Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Palmový skleník v botanické zahradě Střední odborné školy Jarov

Inspirace přišla z nedalekého Německa. Kde zahradníci nedaleko Drážďan v zámeckém parku Pillnitz stáli před podobným problémem u více jak dvěstěleté kamélie, ta je vůbec nejstarší v Evropě.

Palmový dům má víc než osm metrů

„Rostlinu vysadili volně do půdy a vybudovali pro ni vlastní skleník. Problém nastával ale v létě. Kamélie nesnáší přehřívání uzavřených prostor. Bylo nutné skleník na léto odstranit. Vybudovali tedy kolejiště a skleník umístili na kolečka. A právě podobně jako kolegové v Německu jsme palmu vysadili nedaleko tropického skleníku ve školní botanické zahradě v Malešicích. Nechali jsme si sestavit speciální skleník v podobě věže z hliníkové konstrukce kryté průhledným dutinkovým polykarbonátem.

Palmový skleník v botanické zahradě SOŠ Jarov

Naši žáci se svými mistry ze stavebních oborů vybudovali speciální kolejiště a samotný skleník umístili na podvozek. V zimě je rostlina chráněna před silnějšími mrazy a v létě naopak „palmový dům“, jehož výška je 8,5 metru a váha přesahuje půl tuny, odsuneme, aby k rostlině proudil dostatek vzduchu, a především měla maximální sluneční požitek. Palma totiž pochází z pouští severozápadu Mexika a jihozápadu USA, kde panují extrémní podmínky – v létě teploty přes 40 °C a v zimě těsně pod bodem mrazu,“ popisuje Eduard Chvosta, zástupce ředitele pro zahradnické obory.

Palmový skleník v botanické zahradě Střední odborné školy Jarov

Jarovská botanická zahrada slouží především žákům zahradnických oborů Střední odborné školy Jarov. Přístupná je ale i veřejnosti. Vstupné je zdarma.

„Školní botanická zahrada je pro veřejnost přístupná celoročně – od dubna do října mezi 9. a 18. hodinou, od listopadu do března mezi 9. a 16. hodinou pouze ale ve dnech, kdy probíhá školní vyučování. V botanické zahradě také probíhají po celý rok tematické akce – za sebou máme výstavu dýní a zeleniny spojenou s tvořivými dílnami pro děti. Součástí zahrady je i prodejna květin, která je otevřena mimo svátky a víkendy denně od 8 do 15 hodin,“ uzavírá Miloslav Janeček.

