Školní botanická zahrada Střední odborné školy Jarov se rozprostírá na ploše 11 hektarů v pražských Malešicích. Vedle udržovaného historického parku a moderních tropických skleníků se od loňského roku pyšní unikátním skleníkem na kolečkách. Ten před nízkými teplotami chrání vzácnou palmu.
Mohli ji pokácet, hledali ale záchranu
„Jedná se pravděpodobně o největší a nejstarší exemplář palmy druhu Washingtonia robusta v České republice. Stoletá palma dorostla do výšky úctyhodných šesti metrů a přerostla tak možnosti skleníku ve školní botanické zahradě. Pokácet nebo nechat uhynout národní unikát nepřipadalo samozřejmě v úvahu, proto jsme začali společně se studenty hledat způsoby, jak palmu zachránit,“ říká Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).
Inspirace přišla z nedalekého Německa. Kde zahradníci nedaleko Drážďan v zámeckém parku Pillnitz stáli před podobným problémem u více jak dvěstěleté kamélie, ta je vůbec nejstarší v Evropě.
Palmový dům má víc než osm metrů
„Rostlinu vysadili volně do půdy a vybudovali pro ni vlastní skleník. Problém nastával ale v létě. Kamélie nesnáší přehřívání uzavřených prostor. Bylo nutné skleník na léto odstranit. Vybudovali tedy kolejiště a skleník umístili na kolečka. A právě podobně jako kolegové v Německu jsme palmu vysadili nedaleko tropického skleníku ve školní botanické zahradě v Malešicích. Nechali jsme si sestavit speciální skleník v podobě věže z hliníkové konstrukce kryté průhledným dutinkovým polykarbonátem.
Naši žáci se svými mistry ze stavebních oborů vybudovali speciální kolejiště a samotný skleník umístili na podvozek. V zimě je rostlina chráněna před silnějšími mrazy a v létě naopak „palmový dům“, jehož výška je 8,5 metru a váha přesahuje půl tuny, odsuneme, aby k rostlině proudil dostatek vzduchu, a především měla maximální sluneční požitek. Palma totiž pochází z pouští severozápadu Mexika a jihozápadu USA, kde panují extrémní podmínky – v létě teploty přes 40 °C a v zimě těsně pod bodem mrazu,“ popisuje Eduard Chvosta, zástupce ředitele pro zahradnické obory.
Jarovská botanická zahrada slouží především žákům zahradnických oborů Střední odborné školy Jarov. Přístupná je ale i veřejnosti. Vstupné je zdarma.
„Školní botanická zahrada je pro veřejnost přístupná celoročně – od dubna do října mezi 9. a 18. hodinou, od listopadu do března mezi 9. a 16. hodinou pouze ale ve dnech, kdy probíhá školní vyučování. V botanické zahradě také probíhají po celý rok tematické akce – za sebou máme výstavu dýní a zeleniny spojenou s tvořivými dílnami pro děti. Součástí zahrady je i prodejna květin, která je otevřena mimo svátky a víkendy denně od 8 do 15 hodin,“ uzavírá Miloslav Janeček.