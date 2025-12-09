Pokud pravidelně míříte do Prahy ze Středočeského kraje a využíváte jednorázové jízdenky, zbystřete. Od 1. ledna totiž začne platit nová tarifní struktura PID. Území hlavního města se nově zjednoduší na tři tarifní pásma místo dosavadních čtyř.
Z Černošic levněji
Změna uleví zejména těm, kteří dojíždějí do centra Prahy vlakem nebo přestupují na pražskou MHD bez předplaceného kuponu. Nově ušetří za jedno pásmo. Typickým příkladem jsou Černošice v prvním pásmu – zatímco dnes potřebujete pětipásmovou jízdenku, od ledna postačí čtyřpásmová.
Naopak cestující, kteří se pohybují pouze po Praze, mají předplatní kupon nebo jezdí ze Středních Čech jen na okraj metropole, mohou změnu ignorovat. Na jejich jízdném se nic nemění.
Co jednotlivá pásma znamenají?
K čemu pásma vlastně jsou?
Tarifní pásma umožňují odstupňovat cenu podle délky cesty. Pokud by byla Praha jedno velké pásmo, stála by krátká jízda na okraj města stejně jako cesta až do centra. Rozdělení tak udržuje férové ceny.
Odkud se vzalo pásmo B?
„Béčko“ vzniklo v roce 2008 rozdělením tehdejšího pásma 0, aby se zmírnil cenový skok mezi Prahou a Středočeským krajem v době zdražování jízdného. Písmeno B navíc bylo jediné, které bylo možné bez složitých úprav zobrazit v odbavovacích systémech – graficky připomíná číslici 8, která tehdy ještě neexistovala jako pásmo. Zapamatovat si ho můžete i jako „Border“ – hranice Prahy.
Aplikace to spočítá za vás
Tarif PID může působit složitě, ale v aplikaci PID Lítačka se stresovat nemusíte. Podle vyhledaného spojení vám rovnou nabídne správnou jízdenku a cenu pro celou cestu.