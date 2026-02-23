Chaos kolem Nové Palmovky pokračuje, projekt sídla kosmické agentury dál nabírá zpoždění

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  17:53
Chátrající komplex na Palmovce bude chátrat dál. Pražští radní na svém zasedání vyloučili stavební společnosti Porr a Gemo z tendru na dostavbu torza budovy Nová Palmovka, kde má v budoucnu vzniknout sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA).

Nedostavěná budova se již roky tyčí nad dopravním uzlem. | foto: MAFRA

Ošuntělé místo na Palmovce má dál nejistou budoucnost. Proč je projekt opět ve slepé uličce?

Tendr se vrací na začátek

Zakázku vypsal pražský magistrát v říjnu 2023. O půl roku později radní vybrali jako vítěze firmu Porr s nabídkovou cenou zhruba 2,6 miliardy korun. Rozhodnutí ale po námitce Geosanu zrušili a Porr z tendru vyloučili. Následně vybrali Geosan s cenou asi 2,9 miliardy korun.

Do věci však tehdy vstoupil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který v prosinci 2024 nepravomocně zrušil vyloučení firmy Porr. Město proto zrušilo jak její vyřazení, tak výběr Geosanu a znovu označilo za vítěze Porr. Proti tomu se opět bránil Geosan a ÚOHS mu vyhověl. Předseda úřadu Petr Mlsna následně rozhodnutí potvrdil, čímž se celý proces prakticky vrátil na začátek.

Proč Porr a Gemo skončily

Rozhodnutím radní vyřadili z tendru Porr i Gemo. Podle radního Zdeňka Kováříka byla firma Porr vyloučena na doporučení výběrové komise, protože ani přes opakované výzvy nedoplnila požadované podklady. Společnost Gemo pak podle města vypadla kvůli propadnutí jistiny.

Praze hrozí ostuda. Sídlo kosmické agentury EU na Palmovce možná nebude

Rada zatím nerozhodla o potvrzení Geosanu jako vítěze. Vedení města chce nejprve vyčkat na uplynutí lhůt, během nichž se mohou vyloučené firmy bránit. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka lze navíc očekávat, že se Porr proti rozhodnutí opět odvolá.

Nejistá budoucnost

Do nedokončené budovy na Palmovce se má přestěhovat EUSPA, která nyní sídlí v nevyhovujících prostorách v Holešovicích. Původně se počítalo s tím, že by se agentura mohla přesunout už letos, práce ale dosud nezačaly. Není jasné, zda si organizace nenajde jiné prostory.

Podle Hlaváčka je klíčovým partnerem pro další jednání vláda, od níž město očekává stanovisko.

Kritika od opozice

Průtahy projektu ostře kritizuje opoziční zastupitel Ondřej Prokop. „Touto dobou už měli v novém areálu sedět zaměstnanci kosmické agentury EUSPA, místo toho se dnes řeší postup, který antimonopolní úřad doporučil už loni na podzim. Mezitím je zchátralé a opuštěné torzo budovy stále ve stejném stavu jako před deseti lety,“ uvedl.

