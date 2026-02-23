Chaos kolem Nové Palmovky pokračuje, projekt sídla kosmické agentury v Praze dál nabírá zpoždění

Ošuntělé místo na Palmovce má dál nejistou budoucnost. Proč je projekt opět ve slepé uličce?
Tendr se vrací na začátek
Zakázku vypsal pražský magistrát v říjnu 2023. O půl roku později radní vybrali jako vítěze firmu Porr s nabídkovou cenou zhruba 2,6 miliardy korun. Rozhodnutí ale po námitce Geosanu zrušili a Porr z tendru vyloučili. Následně vybrali Geosan s cenou asi 2,9 miliardy korun.
Do věci však tehdy vstoupil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který v prosinci 2024 nepravomocně zrušil vyloučení firmy Porr. Město proto zrušilo jak její vyřazení, tak výběr Geosanu a znovu označilo za vítěze Porr. Proti tomu se opět bránil Geosan a ÚOHS mu vyhověl. Předseda úřadu Petr Mlsna následně rozhodnutí potvrdil, čímž se celý proces prakticky vrátil na začátek.
Proč Porr a Gemo skončily
Rozhodnutím radní vyřadili z tendru Porr i Gemo. Podle radního Zdeňka Kováříka byla firma Porr vyloučena na doporučení výběrové komise, protože ani přes opakované výzvy nedoplnila požadované podklady. Společnost Gemo pak podle města vypadla kvůli propadnutí jistiny.
Rada zatím nerozhodla o potvrzení Geosanu jako vítěze. Vedení města chce nejprve vyčkat na uplynutí lhůt, během nichž se mohou vyloučené firmy bránit. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka lze navíc očekávat, že se Porr proti rozhodnutí opět odvolá.
Nejistá budoucnost
Do nedokončené budovy na Palmovce se má přestěhovat EUSPA, která nyní sídlí v nevyhovujících prostorách v Holešovicích. Původně se počítalo s tím, že by se agentura mohla přesunout už letos, práce ale dosud nezačaly. Není jasné, zda si organizace nenajde jiné prostory.
Podle Hlaváčka je klíčovým partnerem pro další jednání vláda, od níž město očekává stanovisko.
Kritika od opozice
Průtahy projektu ostře kritizuje opoziční zastupitel Ondřej Prokop. „Touto dobou už měli v novém areálu sedět zaměstnanci kosmické agentury EUSPA, místo toho se dnes řeší postup, který antimonopolní úřad doporučil už loni na podzim. Mezitím je zchátralé a opuštěné torzo budovy stále ve stejném stavu jako před deseti lety,“ uvedl.