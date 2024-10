Chceme vlastní bydlení, nejspíš na něj ale nedosáhneme, uvedli Pražané v průzkumu

„Průzkum byl proveden v dubnu 2024 prostřednictvím výzkumné agentury IPSOS a zúčastnilo se ho 754 respondentů z celého Česka ve věku dvacet až padesát let,“ vysvětlují zástupci JRD a dodávají, že na otázku, zda si respondent myslí, že osobně někdy dosáhne na vlastní bydlení, plných třicet osm procent dotázaných odpovědělo, že pravděpodobně ne.

„Dvacet pět procent uvedlo, že pravděpodobně ano, sedmnáct procent, že určitě ne, a pouze čtyři procenta zvolila možnost, že určitě ano,“ dodávají zástupci zmiňované developerské firmy.

Co je moje, to je fajn

V průzkumu padla také otázka, zda je pro dotazované osobně důležité žít ve vlastním bydlení. Nejčastěji padla možnost velmi důležité. Tu zvolilo 39 procent respondentů. Naopak vůbec důležité není vlastní bydlení pro čtyři procenta dotazovaných.

„Nejčastější důvody k touze bydlet ve vlastním jsou jistota, finanční aspekty a touha žít v něčem, co je moje,“ vypichuje pro deník Metro Jakub Vaníček, jenž má propagaci projektu na starosti.

Tisícovka nových Pražanů

Kontrastně k tomu, co obyvatelé hlavního města považují za ideální, může působit statistika počtu obyvatel napříč republikou. Hlavní město na rozdíl od ostatních regionů neustále zvyšuje počet obyvatel. Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) se Praha během prvních šesti měsíců letošního roku rozrostla o takřka tisíc (914) obyvatel. Za celý loňský rok se počet Pražanů zvýšil o 27 406 lidí.

„Hlavní vliv na růst počtu obyvatel hlavního města má letos stěhování, kde statistice dominují muži. Těch se během prvních šesti měsíců letošního roku v Praze zabydlelo o 1900 více, než kolik se jich vystěhovalo. Naopak ženy hlavní město spíše opouštěly, stěhováním jich ubylo 966,“ komentuje generální ředitel developerské firmy Ekospol Evžen Korec.

Pokud jde o přirozený přírůstek, tak v tomto ohledu v hlavním městě letos zemřelo o dvacet lidí více, než kolik se jich narodilo. „Poprvé za třicet let je počet nově zahájených bytů vyšší než počet nových obyvatel hlavního města. Stavební firmy během prvních šesti měsíců letošního roku zahájily v rámci zcela nové výstavby stavbu 3366 bytů. Na jednoho nového Pražana tak připadá více než tři a půl nově zahájeného bytu. Letošní situace je bezprecedentní, v minulosti to bylo vždy naopak,“ dodává Korec. Dostupnost vlastního bydlení je v hlavním městě nejhorší ze všech regionů Česka. Může za to hlavně dávno vyčerpaný a neaktualizovaný územní plán, který výstavbu potřebných bytů značně komplikuje.