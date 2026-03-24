Chcete pomoct Praze? Máme přehled míst, kde se zapojit do akce Ukliďme Česko

Tereza Šimurdová
  12:54aktualizováno  25. března 7:43
Jarní akce Ukliďme Česko je po roce zpět. Jejím cílem je zbavit přírodu i města odpadků, které se v krajině hromadí – od plastů přes pneumatiky až po černé skládky. V sobotu 28. března se mohou zapojit jednotlivci, rodiny, školy i firmy. Přinášíme tipy, kde v Praze můžete pomoci.
Ukliďme Česko

Přilehlý park u pražského hlavního nádraží pojmenovaný Sherwood (2. března 2023)
Výhled z televizního vysílače na pražském Žižkově - Škroupovo náměstí
Před úklidem (2025)
Po úklidu (2025)
6 fotografií

Na konci března se po celé republice opět uskuteční dobrovolnická akce Ukliďme Česko. Každoročně spojuje tisíce lidí, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí.

Kde letos můžete pomoci?

V Praze se v rámci iniciativy Ukliďme Česko každoročně konají stovky úklidových akcí napříč celou metropolí. Konkrétní místa se ale každý rok liší podle toho, kde se zapojí místní organizátoři, spolky nebo dobrovolníci. Úklidy proto neprobíhají podle pevného rozdělení městských částí, ale spíše reagují na aktuální potřeby dané lokality. Vybrali jsme několik akcí a přehledně je seřadili podle městských částí.

Praha 1 a 2

Na jedničce se můžete zapojit do uklízení břehu řek Vltavy a Čertovky, které se budou v sobotu od 11 hodin konat kousek od Kafkova muzea. „Již poněkolikáté se pustíme do úklidu břehů, které jsou ve správě Povodí Vltavy, které však pravidelný úklid přes četné výzvy dlouhodobě dostatečně nevykonává. Dle počasí, nálady a počtu lidí budeme pokračovat po dalších březích (Čertovka, Klárov) a paralelní parta jde do zeleně u Chotkovy silnice,“ popisují organizátoři.

Další plánovanou akcí je v této městské části třeba uklízení hlavního nádraží. Jde o úklid všech dobrovolníků nadšených pro zlepšení prostředí, ve kterém žijí.

Přilehlý park u pražského hlavního nádraží pojmenovaný Sherwood (2. března 2023)

V Praze 2 proběhně jarní úklid Nuselských schodů a okolí, posunul se však až na datum 24. května. Pro dobrovolníky budou připraveny rukavice a pytle. Kromě úklidu odpadků se budou pomocníci také věnovat údržbě zahrádky a mobiliáře.

Praha 3 a 4

Na trojce se můžete zapojit do uklízení Škroupova náměstí na Žižkově. „Odpadky tam na nás věrně čekají a samy se bohužel nesesbírají. Bonus je, že se děti proběhnou, uděláme něco dobrého pro naše okolí a možná konečně poznáme své sousedy jinak než jen ve spěchu do práce,“ lákají organizátoři akce.

Výhled z televizního vysílače na pražském Žižkově - Škroupovo náměstí

V Praze 4 můžete pomoci uklidit les v Hodkovičkách. „Rádi bychom uklidili další kus Hodkoviček, zvlášť les kolem Branického potoka. V případě větší účasti i některý z četných lesíků v okolí. Uvítáme každou pomocnou ruku, i kdyby jen na chvíli. Určitě doporučuji si vzít barevně výrazné oblečení kvůli přecházení silnice a případně i bezbarvé brýle kvůli ochraně očí při úklidu v keřích a hustém lese. V případě účasti dětí, prosíme, pouze v doprovodu dospělých. Praha 4 poskytne pytle a rukavice a zajistí odvoz sesbíraného odpadu,“ popisují organizátoři.

Praha 5 a 6

Na pětce proběhne třeba úklid okolí Tyršovky. „Cílem úklidu je zpříjemnit pobyt v okolí naší školy žákům, rodičům, pedagogům a všem ostatním přátelům školy,“ míní organizátoři. Uklízet se bude také Santoška a okolí. Zde jsou podle popisu akce vítáni i pejskaři.

V Praze 6 se v sobotu bude uklízet v areálu základní školy Nebušice. Navíc dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy bude na Den Země 22. 4. uklízet městskou zeleň v okolí Koleje Větrník.

Praha 7 a 8

Na sedmičce proběhne v sobotu úklid Stromovky. Městská část také přímo organizuje úklid sedmičky. Akce začíná v sobotu od 9 hodin na adrese U Průhonu 1338/38.

V Praze je v roce 2026 nahlášeno přes 300 úklidů.

V Praze 8 můžete pomoci s úklidem v prostoru bývalého parku v ulici Pod Labuťkou, kde by mohl být prostor pro sousedské setkávání. Další plánovanou akcí je uklízení betonové plochy v přístavu v Karlíně. „Toto místo je dlouhodobě bez pravidelné péče – nestará se o něj ani městská část, ani hlavní město Praha, a proto zde neprobíhá systematický úklid odpadků. V důsledku toho se zde hromadí odpad a jedinou formou péče jsou občasné dobrovolnické iniciativy. Cílem akce je prostor vyčistit, přispět k příjemnějšímu a bezpečnějšímu prostředí,“ popisují organizátoři.

Jak se přihlásit?

  • Najděte si úklid ve svém okolí na webu Uklidmecesko.cz
  • Zaregistrujte se u organizátora
  • Přijďte na místo ve stanovený čas
  • Vezměte si pevné boty a dobrou náladu

Praha 9 a 10

Na devítce se bude v sobotu od 10 hodin uklízet zeleň v okolí nádraží Vysočany. „Přidejte se k nám k úklidu zelených ploch nad nádražím Praha-Vysočany. V plánu je projít zelenou plochu v okolí ulice Na Jetelce, zejména v okolí potůčku. V případě chuti pak pokračovat po okraji vinice Kelerka k hranici parku Podviní. Jedná se o krásné přírodní lokality přímo v centru Vysočan. Zejména okolí dvou potůčků po cestě je malebné a úklid mu prospěje. Pokud na úklid berete děti, doporučujeme gumáky pro pohyb kolem potůčků,“ popisují organizátoři akce.

V Praze 10 se můžete zapojit do akce uklízení sídliště Vlasta. Procházet se bude i kolem železniční tratě a KD Eden.

Praha 11 a 12

Na jedenáctce se bude uklízet kolem Košíkovského potoka od parku u Chodovské tvrze směrem ke Košíkovským nádržím.

V Praze 12 je v plánu uklidit například v Modřanech. „Naše mateřská škola (Mateřská škola Mydlinky v Praze 12 – pozn. redakce) se již třetí rok zapojuje do celorepublikové iniciativy Ukliďme Česko. S dětmi budeme během dopoledních činností uklízet okolí školky a povídat si o tom, proč je důležité pečovat o přírodu. Rádi bychom do této myšlenky zapojili i rodiny. Pokud půjdete s dětmi na procházku po Modřanech, můžete se k akci připojit po svém – třeba tím, že společně posbíráte pár odpadků ve svém okolí. I malé gesto může pomoci přírodě a zároveň ukázat dětem, že prostředí, ve kterém žijeme, stojí za naši péči,“ konstatují organizátoři.

Další tipy, kde pomoci

Uklízet se bude i například okolo Botiče od Újezda do Křeslic. „Uklidíme krásný prostor lesa v okolí Botiče nedaleko pražských městských částí, kam vyráží mnoho lidí na výlety a občas tam zanechají odpadky. Tu a tam se objeví i černá skládka. Dáváme si za cíl tento prostor vyčistit, aby si příroda oddechla,“ apelují organizátoři. Dobrovolníci se zapojí i do úklidu Pitkovic. „Projdeme opět tradiční místa kolem potoka, mezi domy i parčíkem a třeba se podaří i rozšířit úklidový okruh. Pitkovice budou zase o něco hezčím místem. Sraz u Altánu v Parčíku nebo u křížku ve starých Pitkovicích,“ píší organizátoři.

Před úklidem (2025)

Po úklidu (2025)

Pro zájemce je dobré sledovat aktuální mapu úklidů, kde jsou uvedena konkrétní místa, časy i kontakty na organizátory. Díky tomu si může každý snadno vybrat akci ve svém okolí a přiložit ruku k dílu tam, kde je to právě potřeba.

Proč se zapojit?

  • Akce pomáhá reálně zlepšit životní prostředí.
  • Upozorňuje na problém nelegálních skládek.
  • Posiluje komunitního ducha.
  • Je skvělou příležitostí strávit čas venku smysluplně.
  • Navíc většina organizátorů poskytuje rukavice, pytle a často i malé občerstvení

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

24. března 2026  21:12,  aktualizováno  25. 3. 8:27

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Velikonoční trh na Václavském náměstí.

vydáno 25. března 2026  8:21

Náměstí Míru

Náměstí Míru

Velikonoční trh v Praze 2 na Vinohradech na Náměstí Míru

vydáno 25. března 2026  8:20

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Velikonoční trh na Václavském náměstí.

vydáno 25. března 2026  8:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tato tabule ve směru jízdy tramvají do Košíř a Řep byla dříve jen osazena v tomto směru ale nikoliv ve směru do centra od Anděla, a tak nyní na nově instalovaný sloup byla konečně umístěna i v tomto...

vydáno 25. března 2026  8:19

Náměstí Míru

Náměstí Míru

Velikonoční trh v Praze 2 na Vinohradech na Náměstí Míru

vydáno 25. března 2026  8:19

Na konečné tramvají u pobočky této banky se s jejím logem objevila lezecká stěna vybavená nejen kameny pro výstup ale i horolezeckou výbavou v podobě lan a tak zbývají jen zájemci o lezení pod...

vydáno 25. března 2026  8:18

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.