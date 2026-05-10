Chcete si pochutnat na laminovaném pečivu? Poradíme 6 míst, kde to voní a křupe

Marek Hýř
Petr Holeček
Marek Hýř, Petr Holeček
  6:30
Croissant už dávno není jen rychlá snídaně do ruky. V Praze a jejím okolí se z něj stala disciplína. Laminované těsto, tedy vrstvení těsta a másla do desítek precizních plátů, je dnes malá věda. Fůra práce, francouzské máslo, přesná teplota a žádné zkratky.
Kam vyrazit, když chcete opravdu špičkové laminované pečivo? Tady je seznam míst, kde to voní!

Kin & K Bakery

Nenápadný podnik na Vinohradech, kde pochopíte, že „obyčejný“ croissant je vlastně nejtěžší disciplína.

Co ochutnat: plain croissant
Adresa: Korunní 1208/74, Praha 2
Instagram: @kinandkbakery

Supernova Bakehouse

Pražská stálice, která kombinuje precizní řemeslo s hravostí. Pistáciový danish patří k místním ikonám, ale vyplatí se sledovat sezonní nabídku – mění se podle surovin i nálady týmu.

Co ochutnat: pistáciový danish / sezonní věci
Adresa: Thámova 137, Praha 8
Instagram: @supernova_bakehouse

Bread Society

Smíchovská pekárna, která si drží vysoký standard. Jejich pain au chocolat je vyvážený – tenké, pravidelné vrstvy, kvalitní čokoláda a máslo, které není přebité cukrem.

Co ochutnat: pain au chocolat
Adresa: Naskové 1189/1, Praha 5
Instagram: @breadsociety

La Forme

Dejvická klasika, kterou pekaři zmiňují s respektem. La Forme patří mezi podniky, které nastavily v Praze laťku vysoko už před lety.

Co ochutnat: cokoliv laminovaného
Adresa: Jaselská 266/10, Praha 6
Instagram: @laformebakery

Pekárna Okýnko (Říčany)

Za kvalitním croissantem nemusíte zůstat jen v metropoli. V Říčanech funguje pekárna Okýnko a sesterská Pečeme, které pracují s francouzským máslem s vysokým obsahem tuku a dlouhým procesem kynutí a chlazení.

Co ochutnat: danishe a slané varianty
Adresa: Říčany u Prahy
Instagram: @pekarnaokynko

August Bakery

Nováček na scéně, který laminaci bere vážně. V Augustu je croissant třídenní proces – od zadělání přes laminování až po finální kynutí a pečení. Pracuje se s francouzskou moukou a máslem z Normandie, důraz je na detail a konzistenci.

Co ochutnat: klasický croissant / pain au chocolat
Adresa: Na Poříčí 1039/8, Praha 1
Instagram: @august_prague

Proč je laminované pečivo takový fenomén?

  • Alfa a omega je máslo. A čas. Vrstvy vznikají postupným překládáním těsta s máslovým plátem, následným chlazením a opětovným rozvalováním. Každá chyba v teplotě nebo tlaku se projeví.
  • Výsledkem je croissant, který křupne, ale nerozpadne se. Je lehký, přesto máslový. A právě tenhle detail dnes pražská scéna umí. Croissant už není jen doplněk ke kávě. V Praze a okolí je to samostatná disciplína. A laťka je nastavená vysoko.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Průjezd Jaroměří dál komplikuje oprava mostu, protáhla se skoro na rok

Oprava mostu přes Labe v Jaroměři na Náchodsku (8. května 2026).

Když loni v létě začala čtyřměsíční uzavírka průtahu, která výrazně zkomplikovala pohyb po Jaroměři na Náchodsku, místní nevěřícně kroutili hlavou. Doba opravy 3,8kilometrového úseku jim přišla...

10. května 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Lidé ji chtěli, město staví. V Chebu roste nová vodní fontána

V Chebu vzniká malá vodní fontána. (1. května 2026)

V Chebu vzniká v zeleném prostoru mezi ulicemi Kubelíkova, K Nemocnici a Májová malá vodní fontána. V horkých letních dnech nabídne příjemné osvěžení dospělým i dětem. Ty se díky pochozí konstrukci...

10. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Rehabilitace ve virtuální realitě funguje, potvrzuje Nemocnice sv. Alžběty

10. května 2026  6:45

Sušice kupuje obří brownfield po sirkárně, o nové podobě jedná s architekty

Šest kilogramů trhaviny poslalo k zemi 75 metrů vysoký komín v areálu bývalé...

Sušice na Klatovsku koupí za 250 milionů korun téměř 17 nevyužitých hektarů areálu bývalé firmy SOLO. Po třech letech se dohodla s brněnským majitelem plochy dřívější sirkárny, akciovou společností...

10. května 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

