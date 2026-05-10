Kam vyrazit, když chcete opravdu špičkové laminované pečivo? Tady je seznam míst, kde to voní!
Kin & K Bakery
Nenápadný podnik na Vinohradech, kde pochopíte, že „obyčejný“ croissant je vlastně nejtěžší disciplína.
Co ochutnat: plain croissant
Adresa: Korunní 1208/74, Praha 2
Instagram: @kinandkbakery
Supernova Bakehouse
Pražská stálice, která kombinuje precizní řemeslo s hravostí. Pistáciový danish patří k místním ikonám, ale vyplatí se sledovat sezonní nabídku – mění se podle surovin i nálady týmu.
Co ochutnat: pistáciový danish / sezonní věci
Adresa: Thámova 137, Praha 8
Instagram: @supernova_bakehouse
Bread Society
Smíchovská pekárna, která si drží vysoký standard. Jejich pain au chocolat je vyvážený – tenké, pravidelné vrstvy, kvalitní čokoláda a máslo, které není přebité cukrem.
Co ochutnat: pain au chocolat
Adresa: Naskové 1189/1, Praha 5
Instagram: @breadsociety
La Forme
Dejvická klasika, kterou pekaři zmiňují s respektem. La Forme patří mezi podniky, které nastavily v Praze laťku vysoko už před lety.
Co ochutnat: cokoliv laminovaného
Adresa: Jaselská 266/10, Praha 6
Instagram: @laformebakery
Pekárna Okýnko (Říčany)
Za kvalitním croissantem nemusíte zůstat jen v metropoli. V Říčanech funguje pekárna Okýnko a sesterská Pečeme, které pracují s francouzským máslem s vysokým obsahem tuku a dlouhým procesem kynutí a chlazení.
Co ochutnat: danishe a slané varianty
Adresa: Říčany u Prahy
Instagram: @pekarnaokynko
August Bakery
Nováček na scéně, který laminaci bere vážně. V Augustu je croissant třídenní proces – od zadělání přes laminování až po finální kynutí a pečení. Pracuje se s francouzskou moukou a máslem z Normandie, důraz je na detail a konzistenci.
Co ochutnat: klasický croissant / pain au chocolat
Adresa: Na Poříčí 1039/8, Praha 1
Instagram: @august_prague
Proč je laminované pečivo takový fenomén?