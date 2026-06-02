Chcete si vydělat za fotku? Tohle jsou snímky, které v Metru hledáme nejvíc

Autor: Metro.cz
  13:08
Posíláte do Metra čtenářské fotografie a přemýšlíte, proč některé snímky uspějí a jiné ne? Redakce přináší přehled tipů, které mohou zvýšit šanci na zveřejnění i finanční odměnu. Důležitá je rychlost, aktuálnost i schopnost všimnout si zajímavostí, které ostatním uniknou.
ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Každý den nám čtenáři posílají desítky fotografií z Prahy i dalších koutů republiky. Některé skončí v galerii na webu, jiné se objeví přímo na stránkách novin a jejich autoři za ně získají odměnu. Co rozhoduje o tom, které snímky uspějí?

Nejde jen o technickou kvalitu fotografie. Redakce nejvíce ocení aktuální záběry, zajímavé postřehy z ulic, neobvyklé situace nebo fotografie upozorňující na problémy, které stojí za pozornost. Čím rychleji se snímek dostane do redakce a čím lépe zachytí něco výjimečného, tím větší má šanci na zveřejnění.

Přinášíme proto několik praktických rad, které mohou pomoci všem, kdo chtějí své fotografie vidět v novinách a získat za ně odměnu.

Jaké fotografie odměňujeme nejvíc?

Aktuální fotky, co nejdříve. Snímky z akcí posílejte v den konání akce.

Zpravodajství. Posílejte také fotky zpravodajské. Snímek západu slunce nad Prahou je pastva pro oči, ale stránky novin se nehodí.

Boj o čas. V novinách máme různě uzávěrky. Když nám pošlete fotku pozdě večer, nestíháme ji do druhého dne otisknout. Pokud jde o aktualitu, za dva dny je pro nás snímek „prošlý“.

Zajímavosti vítězí. Praha je sice fotogenická, ale zaměřte se na změny, kterých si třeba jen tak někdo nevšimne.

Závady, problémy, nesmysly. Nepovedená oprava nebo poničená socha? Značka vzhůru nohama? Vrak zabírající místo? Takové fotky nás zajímají. Navíc pokud o problému napíšeme, tak se často stane, že se dotyčná osoba nebo instituce chytí za nos a problém odstraní.

Kde a co. Někteří nám zapomínají připsat ke snímkům, co a kde na fotce je.

Galerie snímků. Všechny fotky, které prošly prvním kolečkem, najdete na stránkách www.metro.cz. Z nich pak vybíráme snímky do novin, z některých píšeme články.

Výběr. Fotky přebíráme ručně a občas nám někdo zaplní systém. Stačí, když nám pošlete dvě až tři nejhezčí fotky.

Pikantnosti. Auto sjíždějící schody na Petříně bylo prostě hitem. Mějte oči otevřené, třeba narazíte na něco i vy.

Diakritika a gramatika. Pokud jste smutní, že nám trvá přebírání fotek, pomůžete nám zkrátit tento čas, když budete psát s diakritikou, nebudete psát verzálkami.

Lidé by vám neměli chybět. Fotíte akce pro lidi? Dostaňte je do hledáčku fotoaparátu nebo mobilu. Festival pro lidi vypadá smutně, když posíláte fotky bez lidí...

Jak na to? Pokud nechcete posílat snímky přes formulář na webu www.metro.cz, stačí je poslat na adresu mms@metro.cz:

