Každý den nám čtenáři posílají desítky fotografií z Prahy i dalších koutů republiky. Některé skončí v galerii na webu, jiné se objeví přímo na stránkách novin a jejich autoři za ně získají odměnu. Co rozhoduje o tom, které snímky uspějí?
Nejde jen o technickou kvalitu fotografie. Redakce nejvíce ocení aktuální záběry, zajímavé postřehy z ulic, neobvyklé situace nebo fotografie upozorňující na problémy, které stojí za pozornost. Čím rychleji se snímek dostane do redakce a čím lépe zachytí něco výjimečného, tím větší má šanci na zveřejnění.
Přinášíme proto několik praktických rad, které mohou pomoci všem, kdo chtějí své fotografie vidět v novinách a získat za ně odměnu.
Jaké fotografie odměňujeme nejvíc?
● Aktuální fotky, co nejdříve. Snímky z akcí posílejte v den konání akce.
● Zpravodajství. Posílejte také fotky zpravodajské. Snímek západu slunce nad Prahou je pastva pro oči, ale stránky novin se nehodí.
● Boj o čas. V novinách máme různě uzávěrky. Když nám pošlete fotku pozdě večer, nestíháme ji do druhého dne otisknout. Pokud jde o aktualitu, za dva dny je pro nás snímek „prošlý“.
● Zajímavosti vítězí. Praha je sice fotogenická, ale zaměřte se na změny, kterých si třeba jen tak někdo nevšimne.
● Závady, problémy, nesmysly. Nepovedená oprava nebo poničená socha? Značka vzhůru nohama? Vrak zabírající místo? Takové fotky nás zajímají. Navíc pokud o problému napíšeme, tak se často stane, že se dotyčná osoba nebo instituce chytí za nos a problém odstraní.
● Kde a co. Někteří nám zapomínají připsat ke snímkům, co a kde na fotce je.
● Galerie snímků. Všechny fotky, které prošly prvním kolečkem, najdete na stránkách www.metro.cz. Z nich pak vybíráme snímky do novin, z některých píšeme články.
● Výběr. Fotky přebíráme ručně a občas nám někdo zaplní systém. Stačí, když nám pošlete dvě až tři nejhezčí fotky.
● Pikantnosti. Auto sjíždějící schody na Petříně bylo prostě hitem. Mějte oči otevřené, třeba narazíte na něco i vy.
● Diakritika a gramatika. Pokud jste smutní, že nám trvá přebírání fotek, pomůžete nám zkrátit tento čas, když budete psát s diakritikou, nebudete psát verzálkami.
● Lidé by vám neměli chybět. Fotíte akce pro lidi? Dostaňte je do hledáčku fotoaparátu nebo mobilu. Festival pro lidi vypadá smutně, když posíláte fotky bez lidí...
● Jak na to? Pokud nechcete posílat snímky přes formulář na webu www.metro.cz, stačí je poslat na adresu mms@metro.cz: