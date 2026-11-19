„Chodci mají sluchátka, vstupují do kolejí a dobíhají tramvaj na poslední chvíli,“ popisuje realitu své virtuální Prahy Jaroslav Knápek, tvůrce projektu simulatortramvaje.cz.
Co vás přivedlo k nápadu vytvořit počítačový simulátor pražské tramvaje? Je za tím osobní vztah k tramvajím, zkušenost s řízením, nebo jste si jednoduše řekl, že něco takového na trhu chybí?
Od malička miluju ježdění vlakem. Když mě rodiče jednou vzali mým oblíbeným Pendolinem na výlet do Prahy, zalíbila se mi i pražská MHD. Teď jsem v posledním ročníku magisterského studia na FEL ČVUT a tramvají jezdím každý den. Tramvaj jsem ale nikdy naživo neřídil. Rád vyvíjím hry a chyběl mi simulátor, který by Prahu ukázal tak, jak ji z tramvaje vidím.
Uživatel vidí věrně zpracovanou Prahu i skutečné tramvajové tratě. Jak náročné bylo dostat skutečné město do počítačové hry?
Vytvoření digitálního dvojčete Prahy je krásný programátorský oříšek. Kromě vlastních fotek používám veřejně dostupná data, s dopravním podnikem zatím nespolupracuji. Poslední rok jsem se intenzivně věnoval data miningu, tedy těžbě a zpracování dat. Praha je opravdu velká, tramvajová síť měří přibližně 140 km. Ručně vymodelovat tak velkou mapu je pro jednotlivce nemožné. Proto celý svět generuji procedurálně, tedy počítačem z dat. Centrum a řadu významných míst pak modeluji ručně. Ve hře je aktuálně sedm typů pražských tramvají.
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Simulátor přináší nejen samotné řízení, ale i cestující, kteří nastupují a vystupují, automobilový provoz, semafory nebo jízdní řády. Jak moc chcete napodobit skutečnou práci tramvajáka? Co všechno musí hráč zvládnout, aby dovezl cestující do cíle bez zpoždění?
Chci, aby si hráč vyzkoušel řízení tramvaje v Praze se vším, co k tomu patří: pražskou dopravou, semafory, výhybkami, zastávkami a jízdním řádem. A také s chodci, kteří se chovají jako skuteční chodci. Mají sluchátka, vstupují do kolejí, dobíhají tramvaj na poslední chvíli. Hráč musí hlídat rychlost, správně zastavit u nástupiště, odbavit cestující, dávat pozor na auta a přitom stíhat jízdní řád. Snažím se věrohodně nabídnout Prahu tak, jak ji znám.
Zpestření
Na projektu pracujete jako nezávislý tvůrce. Kolik času už vám vývoj zabral a co bylo zatím nejtěžší překážkou?
Na hře jsem začal pomalu pracovat letos v září. Jsem nezávislý tvůrce, programování, design i práci s daty dělám převážně sám. Na všechno ale nestačím, a tak mi pomáhají kamarádi, například s nahráváním zvuků tramvají nebo s menšími úkoly. Pomáhají mi i moderní nástroje umělé inteligence, jsou pro mě taková 3D tiskárna na kód, se kterou se pořád učím. Bez nich by jeden člověk projekt takového rozsahu těžko zvládl. Nejtěžší je pro mě organizace práce na tak velkém projektu. Hodně si cením zpětné vazby od hráčů i od lidí, kteří tramvaje opravdu řídí, a snažím se všem odpovídat.
Na koho především cílíte? Na fanoušky železnice a městské dopravy, kteří znají každý pražský vůz nazpaměť, nebo také na obyčejné Pražany, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to je sedět v kabině?
Hru tvořím hlavně pro fanoušky tramvají a na Pražany, ale myslím taky na zahraniční turisty, kteří Prahu navštívili a mají ji rádi, třeba z Německa nebo Polska. Hra je dostupná i v jejich jazyce. Mým cílem je, aby si člověk sedl k počítači a měl pocit, že je v Praze se vším, co k ní patří. Hodně pro mě znamená i to, že si hru mohou užít lidé, kteří o řízení tramvaje sní, ale ze zdravotních nebo jiných důvodů se řidiči nikdy stát nemohou. Ve hře si ten sen mohou splnit alespoň virtuálně. Aby byl zážitek z kabiny co nejvěrnější, chci později přidat i podporu virtuální reality.
Jak hrát?