Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Pavel Hrabica
  15:51aktualizováno  16. září 13:40
Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.
Nové pohledy na město nabízí střecha nádraží Praha-Bubny.

Nové pohledy na město nabízí střecha nádraží Praha-Bubny. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ze šestého patra Ženských domovů dohlédnete až na Strahov
V Praze ale najdete místa, kde se lze na město z nadhledu. Jen o nich musíte vědět. Některá najdete ve známých budovách, například muzeích. Jiné ale objevíte třeba při návštěvě úřadu nebo lékaře.

Ženské domovy na Smíchově už dávno neslouží jako ubytování pro svobodné pracující ženy. Z domu, který byl postaven podle návrhu architekta Josefa Hlaváčka na místě někdejší smíchovské plynárny, se stala po roce 1989 víceúčelová stavba. Jednotlivé pokoje slouží jako kanceláře, ordinace, nehtová studia. Malometrážní pokoje jsou k tomuto účelu ideální.

Výhled zdarma

Ženské domovy jsou veřejně přístupné a když vyjedete výtahem do šestého patra (sedmé je už jen na vstup přes kartu nebo na pozvání) můžete vyhlídnout přes smíchovské střechy směrem na Strahov. Není to bůhvíjaké podívání, ale můžete odtud chvíli sledovat i frekventovanou Ostrovského ulici.

Kupole Národního muzea nabízí krásný výhled na město

K těm známějším výhledům se řadí kupole Národního muzea, kam ovšem vstoupíte jenom po zaplacení vstupného. Pro ty, kteří trpí strachem z výšek, to není úplně ideální místo, protože podlaha je prosklená a lze skrze silné sklo vidět na vyzdění kupole panteonu divadla. Ale výhledy směrem na Václavské náměstí nebo na Hlavní nádraží ale stojí za to.

Prosklená podlaha kupole Národního muzea

Nové pohledy na Prahu nyní nabídla nová budova u Masarykova nádraží. Lze si tu pronajmout kancelář a další prostory, ale pro milovníky vlaků jsou ideálním výškovým pozorovadlem restaurace a bar v posledním patře. Lze odtud sledovat vlaky přijíždějící na Masaryčku i její probíhající velká přestavba.

Nové pohledy na město nabízí střecha nádraží Praha-Bubny.









