V Praze ale najdete místa, kde se lze na město z nadhledu. Jen o nich musíte vědět. Některá najdete ve známých budovách, například muzeích. Jiné ale objevíte třeba při návštěvě úřadu nebo lékaře.
Ženské domovy na Smíchově už dávno neslouží jako ubytování pro svobodné pracující ženy. Z domu, který byl postaven podle návrhu architekta Josefa Hlaváčka na místě někdejší smíchovské plynárny, se stala po roce 1989 víceúčelová stavba. Jednotlivé pokoje slouží jako kanceláře, ordinace, nehtová studia. Malometrážní pokoje jsou k tomuto účelu ideální.
Výhled zdarma
Ženské domovy jsou veřejně přístupné a když vyjedete výtahem do šestého patra (sedmé je už jen na vstup přes kartu nebo na pozvání) můžete vyhlídnout přes smíchovské střechy směrem na Strahov. Není to bůhvíjaké podívání, ale můžete odtud chvíli sledovat i frekventovanou Ostrovského ulici.
K těm známějším výhledům se řadí kupole Národního muzea, kam ovšem vstoupíte jenom po zaplacení vstupného. Pro ty, kteří trpí strachem z výšek, to není úplně ideální místo, protože podlaha je prosklená a lze skrze silné sklo vidět na vyzdění kupole panteonu divadla. Ale výhledy směrem na Václavské náměstí nebo na Hlavní nádraží ale stojí za to.
Nové pohledy na Prahu nyní nabídla nová budova u Masarykova nádraží. Lze si tu pronajmout kancelář a další prostory, ale pro milovníky vlaků jsou ideálním výškovým pozorovadlem restaurace a bar v posledním patře. Lze odtud sledovat vlaky přijíždějící na Masaryčku i její probíhající velká přestavba.