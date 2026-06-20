Klasická pítka ve městech často nejsou v takovém stavu, aby k nim lidé měli důvěru, tvrdí provozovatel soukromých osvěžoven.
Společnost Lokni, která provozuje síť filtračních stanic na českých nádražích, si před začátkem letních veder zajišťuje pozornost veřejnosti novou akcí. Oznámila totiž, že ve dnech, kdy předpověď na následující den překročí třicet stupňů Celsia, nabídne na svých stanicích chlazenou filtrovanou vodu zdarma a bez nutnosti používat mobilní aplikaci.
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Firma krok, který v metropoli pocítí cestující například na hlavním nádraží, Masarykově nádraží, v Libni či na autobusovém nádraží Florenc, prezentuje jako podporu dostupnosti pitné vody během tropických dnů. Bezplatný režim má být automaticky aktivován na všech patnácti veřejných stanicích Lokni na vlakových a autobusových nádražích vždy, když meteorologická předpověď ohlásí teploty nad třicet stupňů.
PR díky nedůvěře
Podle výkonného ředitele společnosti Petra Kasy by měla být pitná voda ve městech stejně samozřejmou součástí infrastruktury jako veřejné osvětlení nebo městská doprava. Lokni zároveň upozorňuje, že ve vedrech výrazně roste zájem o čepovanou vodu z jejích stanic.
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„Například v Praze se ve vedrech instalují mlžítka, ale skutečně funkční pítka chybí,“ tvrdí Kasa. Nutno podotknout, že firma ve zprávě rozeslané médiím také celkově nepřímo kritizuje stav některých veřejných pítek. Uvádí, že lidé k nim často nemají dostatečnou důvěru a raději si kupují balenou vodu v plastových lahvích. Nenaznačuje však, že by voda z městských pítek byla zdravotně závadná; hovoří především o důvěře uživatelů a stavu zařízení.
Fontána, ale i poutač
Pro firmu jde podle mnohých Pražanů o chytrý marketingový tah. Mimo tropické dny totiž fungují stanice standardně prostřednictvím mobilní aplikace. Uživatelé si mohou zdarma načepovat půl litru neperlivé vody, případně využít placené tarify nebo jednorázovou platbu kartou. Fakt, že mají filtrační stanice limit, od kterého si pak musíte za vodu zaplatit, v minulosti kritizoval například známý pražský novinář a youtuber Janek Rubeš. Sami lidé z týmu Lokni přitom připouštějí, že jim plyne příjem i z něčeho jiného než z prodávání kvalitně přefiltrované vody. Filtrační stanice jsou totiž zároveň digitální reklamní platformou, a to díky LCD displejům přímo na automatech.
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Voda od města
Praha má přitom veřejných pítek na svém území poměrně hodně, a to v parcích, na náměstích i dětských hřištích. Mezi známější místa, kde je nalézt, patří například Jilská ulice na Starém Městě, Havelské tržiště v centru, Pítko Strossmayerovo náměstí v Holešovicích, Kubánské náměstí ve Vršovicích, Zahrada Kinských, Výstaviště Praha na sedmičce a mnoho dalších.
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Podle slov mluvčí Technické správy komunikací Praha (TSK) Barbory Liškové hlavní město naopak provozuje síť pítek a fontán na desítkách lokalit a před letní sezonou je pravidelně kontroluje, čistí a uvádí do provozu. TSK uvádí, že jsou zařízení stoprocentně funkční a hygienicky nezávadná.
„V průběhu následujících měsíců plánujeme převzít do naší správy a uvést do provozu také nová pítka v ulicích Heřmanova a Šimáčkova v Praze 7. Všem Pražanům přejeme příjemné osvěžení,“ uzavírá pro deník Metro Lišková.