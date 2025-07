Nebyl to první, ale ani poslední konflikt mezi tradičními uživateli chodníků, tedy chodci, a jezdci na kdejakém elektrickém i neelektrickém pohybovadle.

Rozvoj bateriových pohonů výrazně rozšířil nabídku, už dávno nemáme jen segwaye nebo hoverboardy. Elektrokola, elektrické „koloběžky“ ve variantách bez i se sedačkami, tříkolky nebo čtyřkolky, klasické koloběžky s elektrickým přípohonem. Do toho i nepřeberné množství elektrických vozítek pro handicapované. Jenže? Kam vlastně všechna vozidla tohoto typu patří?

Vyznáte se v pojmech? Hoverboard. Něco jako skateboard na šířku. Oblíbený mezi dětmi a dospívajícími.

Něco jako skateboard na šířku. Oblíbený mezi dětmi a dospívajícími. Segway. Americký vynález z kosmického výzkumu. Větší hoverboard s řídítky. Většina velkých měst v Evropě je zakázala nebo omezila.

Americký vynález z kosmického výzkumu. Větší hoverboard s řídítky. Většina velkých měst v Evropě je zakázala nebo omezila. Elektrický vertikalizační vozík. Něco mezi segwayem a hoverboardem. Má plošinku s třetím podpůrným kolečkem vzadu. Slouží lidem s pohybovým handicapem.

„Přece nepojedu po silnici, když tam jezdí auta?“ namítá žena středního věku prodírající se úzkým chodníkem, když ji prosí maminka s kočárkem, jestli by nechtěla uhnout do vozovky. U kola, ať s motorem, nebo bez, je rezultát snadný. Cyklista je účastníkem silničního provozu, smí jezdit jen na silnici, na cyklostezce, může užívat cyklopruhy, ale na chodníku nemá co dělat.

S dalšími pohybovadly si často nevědí rady ani sami strážci zákona. „Zákon bude vždycky pozadu, ten rozvoj je teď strašně rychlý,“ vysvětluje strážník pražském městské policie, kterého jsme oslovili během dopravní kontroly.

Na dotaz, jak je to například s elektrickou jednokolkou, zda patří na chodník, nebo na silnici, chvíli přemýšlí. „Na chodníku nemá co dělat. Pokud už tam ale jede, to vždycky neuhlídáte, měl by být aspoň ohleduplný,“ připomíná strážník. Přiznává však, že technický pokrok jde v této kategorii tak rychle, že za ním zákony a předpisy vždy zaostávají. „Někdy dumáme, co to vlastně kolem nás jede, jestli je to motorové vozidlo, kolo, či pomůcky pro invalidy,“ přiznává městský policista, že si vždy neví okamžitě rady.

Vozítka už Prahou nejezdí, značky dál baví.

Ovšem paragraf 60a zákona o provozu na pozemních komunikacích naznačuje, že „elektrické samovyvažovací jednokolo na chodník může, ale za přesně daných podmínek. „Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení (dále jen osobní přepravník) se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze,“ praví zákonná úprava.

Nebezpečí jednokolových vozítek spočívá v tom, že málokterý uživatel jezdí po chodníku rychlostí chodce. Přitom monokolky zvládnou i stokilometrovou hranici za hodinu.