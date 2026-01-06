„Chceme zahájení revize osvětlování veřejného prostoru a uspořádání odborného kolokvia se zastoupením z oblasti veřejného zdraví, životního prostředí nebo architektury,“ píše odborník na světlo Hynek Medřický.
Podle kritiků je už dlouhá léta vědecky doloženo, že bílé světlo v noci má negativní dopady na lidské zdraví i na další živé organismy. Podporovatelé zastavení probíhající výměny svítidel veřejného osvětlení také připomínají, že neproběhla žádná širší odborná debata, která by hledala vyvážený přístup ochrany životního prostředí či kulturních hodnot města.
„Všichni chceme v noci bezpečné ulice a všichni chceme, aby se svítilo energeticky úsporně – ale nesmí to být na úkor lidského spánku, stromů, hmyzu,“ tvrdí zastupitelka Kristýna Drápalová, která se kultivaci Prahy věnuje několik let.
LED technologie podle iniciativy není problémem, tím je používání nevhodného typu světla. Noční bílé světlo má škodlivé dopady na člověka i přírodu kvůli modré složce světla, která mozku dává signál, že je den. Petice je na webové stránce Bílésvětlo.cz. Jeho cílem není bránit modernizaci osvětlení, ale dosáhnout zachování příjemnější barvy.
