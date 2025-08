Richy Happy Bar

Podnik nedaleko Masarykova nábřeží je jako stvořený pro umělecké duše a už při vstupu vás zasáhne vlna exotických vůní a barev.

Je to jako vstoupit do malířského ateliéru. Obrazy jsou rozvěšené po všech zdech, na stolech jsou cákance již dávno zaschlých barev, a ať už si objednáte cokoli, dostanete to do ručně malovaných skleniček.

Umění si zde ale nemusíte jen prohlížet, můžete tu i sami tvořit, a to jak na plátno, tak třeba i na plátěné tašky. Se stylem tvorby vám klidně pomůžou, ale pokud chcete tvořit sami za sebe, tak to také není problém.

Pro tento podnik je mnohem přátelštější domluva v angličtině, ale pivo si tu objedná každý.

U Sudu

Na první pohled normální hospoda ve Vodičkově ulici, ale čím hlouběji do podniku půjdete, tím zajímavější to začne být.

Kdyby člověk na tomto místě skončil hned u vchodových dveří, nic zvláštního by asi ani nezažil. Nenechme se ale zmást. Stačí totiž udělat několik kroků navíc, sejít pár schodů a ocitneme se v podzemním labyrintu plném stolů a dalších chodeb, ve kterých najdeme další dva bary a fotbálek.

Mimochodem, platba kartou i v hotovosti je možná u všech tří barů.

Popocafepetl

Bar v Michalské ulici nedaleko Staroměstského náměstí je občas těžké najít, ale když už se do jeho podzemních prostor dostanete, tak to stojí za to.

Pivo si tu dáte za pouhých 44 korun, ale největší specialitou a lákadlem pro každého studenta tu jsou chupita, panáky rumu s limetkovým džusem a koktejlovou třešničkou, které do 22 hodin stojí pouhých 25 korun. Není se tedy co divit, že do této hodiny se tu točí po všech stolech v podstatě jen tácy se spoustou panáků. Jen pozor, v baru známém jako Popáč lze platit pouze hotově.

Skautský institut

„Nejkrásnější vnitroblok v Praze!“ to vám řekne snad každý, kdo se do Skauťáku někdy dostal.

Vnitroblok na Staroměstském náměstí je protínán světýlky přes tři patra. Na každém z nich najdete posezení a na jednom dokonce piano. Sice není úplně naladěné, ale když si k němu někdo sedne a začne hrát, příjemně to dokreslí celkovou atmosféru studentského podniku.

Místo funguje spíše jako kavárna, ale pivo si tu dáte taky. Pro podnik je specifické únětické za 65 korun.

Kultovní centrum Klubovna

Studentské prostředí s milou atmosférou a zahrádkou. To je Klubovna v Dejvicích, kde si můžete posedět se svými přáteli a dobrým pitím.

Místo nabízí také spoustu kulturních akcí, jako jsou koncerty, divadla nebo večerní promítání. Například na 12. srpna je ohlášen koncert, kde zahraje Gwyn Ashton. Australký zpěvák a kytarista představí své nové album, a to včetně singlu Get Outta Town.