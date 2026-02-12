Chyba za pár korun? Příměstský autobus vás může potrestat tisícikorunou!

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:48
Středočeští revizoři jsou neviditelní a nemilosrdní. Cestující dostala pokutu za nepozornost. Koupila si o pár korun levnější lístek. Doba hájení na příměstských linkách, zdá se, nadobro skončila.
Fotogalerie2

Slečnu, jejíž příběh popisujeme níže, jsme raději zamaskovali. | foto: Metro.cz

Dříve platilo, že se setkání s revizorem v příměstském autobusu rovná ekvivalentu zahlédnutí jednorožce. Prostě těžká vzácnost, která se stane zhruba tak jednou za život. V současnosti je to podobné. V rámci kraje, který jako obrovský prstenec obepíná Prahu, se totiž každý rok přepraví něco kolem sto třiceti milionů cestujících. A ty má na starosti zhruba padesátka revizorů. To se nedá „ukontrolovat“. S loňským zavedením nastupování všemi dveřmi se však důležitost těchto osobními kamerami nedávno vybavených kontrolorů značně posílila. A jak dokazují zkušenosti čtenářů deníku Metro, jakékoli pochybení při koupi jízdenky vám rozhodně neprominou.

„Revizory teď potkávám často. Většinou chodí po třech a jsou docela milí. Nedávno jsem byl však svědkem nepříjemné situace. Kontrolor v busu nemilosrdně pokutoval mladou slečnu, která si omylem koupila v aplikaci Lítačka o dvanáct korun levnější lístek. Že šlo o pouhý omyl, vysvětlovala marně. Ač měla jízdenku, zaplatila na místě tisícovku,“ popisuje pro deník Metro čtenář Filip Podzimek. Situace se měla odehrát v autobuse číslo 320, jenž pendluje mezi Mníškem pod Brdy a Smíchovským nádražím.

Neznalost neomlouvá

Všetečné dotazy novinářů na činnost přepravních kontrolorů nevítají, dle mých zkušeností, vůbec nikde. Revizoři totiž nemívají právě nejlepší pověst. Podstatná složka jejich mzdy se odvíjí od počtu nachytaných černých pasažérů. A podle toho také vypadá jejich modus operandi. Mluvčí organizátora dopravy středočeského kraje IDSK Filip Drápal se však nemilosrdností „svých“ revizorů nijak netají. Naopak.

„Obecně to, že si někdo koupí jízdenku s nedostatečnou časovou platností, nebylo tolerováno nikdy. Cestující je povinen si koupit takovou jízdenku, aby mu stačila na celou cestu podle jízdního řádu. V mnoha případech totiž někteří nepoctiví cestující si právě kupují levnější jízdenky s nadějí, že jim to projde,“ komentuje příklad, jenž popsal čtenář, Drápal.

Trojice revizorů v akci. Jeden si kryl kameru brašnou.

Ve dvou a kdykoli

Jak jsem již zmínil, v rámci modernizace postupů přepravní kontroly Integrované dopravy Středočeského kraje začali přepravní kontroloři v polovině ledna používat během své činnosti přenosné kamery. Hlavním cílem nově používaného monitorovacího systému je zvýšit bezpečnost kontrolorů a transparentnost kontrol. Podle Drápala jsou jím v těchto dnech vybaveni již úplně všichni.

„Revizoři v současné době standardně chodí ve dvojicích, v některých případech chodí i ve více lidech. Není to ale vázáno na konkrétní denní dobu. Rozdílnosti pražských revizorů, tedy těch, kteří jsou zaměstnaní u Dopravního podniku Praha, a IDSK, nejsou co do způsobu kontroly a pracovních postupů patrné. Liší se jen těmi kamerami,“ vysvětluje pro deník Metro Drápal.

„Top job“

Revizorem na příměstských linkách směřujících do Prahy se lze stát za sedmdesát pět tisíc korun měsíčně. Jejich nábor však v loňském roce provázely potíže. Zástupcům kraje se dlouho nedařilo sehnat kvalitní uchazeče. „Práce revizora není v tuzemsku právě top,“ nechal se loni slyšet středočeský radní pro veřejnou mobilitu Petr Borecký.

Ztráta komfortu

  • Na nejvytíženějších příměstských linkách vznikaly do loňského zavedení nástupu všemi dveřmi dlouhé fronty. Ty organizátor dopravy přirovnával k „frontám na banány“.
  • Podle kritiků opatření byl však tímto manévrem upozaďován fakt, že někteří cestující na nový systém doplatí. A také se tak stalo. Lidé, zejména ti starší, se již nemohou místo „vyčekat“. Nezbývá jim než spoléhat na dobrou vůli ostatních/mladších.

