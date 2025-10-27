„Za první rok naše centrum pomohlo už víc než šesti stovkám žen a jejich partnerům,“ říká náměstkyně primátora pro sociální a zdravotní oblast Alexandra Udženija. Podle ní zažije každá pátá žena během těhotenství nebo po porodu duševní nepohodu, ale tři čtvrtiny z nich odbornou pomoc nevyhledají.
Maminky z celé republiky
Pražské centrum se stalo vyhledávaným místem i pro ženy z jiných krajů. „Často se totiž ani nemají kam obrátit, proto k nám dojíždějí maminky z celé republiky. Naše kapacity ale nejsou neomezené,“ upozorňuje Udženija a vyzývá ostatní regiony, aby se pražským modelem inspirovaly.
„Chtěla bych apelovat i na ostatní kraje, aby se inspirovaly naším modelem a začaly nabízet podobnou, tolik potřebnou podporu ženám a jejich rodinám,“ doplňuje Udženija.
Pod jednou střechou
Centrum nabízí širokou škálu služeb — psychiatrii, psychoterapii, sesterskou péči o těhotné a kojící ženy, péči porodní asistentky i sociální poradenství. K dispozici je i dětská herna, kuchyňka a zázemí pro maminky.
„Naším cílem bylo vytvořit bezpečné místo pro rodiny, které v těhotenství nebo po porodu zažívají psychické obtíže,“ říká primář Antonín Šebela. Nejčastějšími problémy podle něj bývají úzkosti, deprese a nespavost. Pomoc přináší i skupinová terapie a spolupráce odborníků z různých oborů.
Léčba deprese bez léků
Do budoucna se centrum rozšíří o denní stacionář pro těhotné a maminky s malými dětmi, o služby adiktologa a také o nefarmakologickou léčbu deprese pomocí magnetické stimulace (rTMS).
Novinkou budou také předporodní kurzy pro páry, zaměřené na psychickou pohodu a vztahovou podporu obou rodičů.
Zahrada pro duši: síť pomoci, která roste
Centrum je součástí organizace Zahrada pro duši, kterou hlavní město založilo pro rozvoj dostupné péče o duševní zdraví.
„Aby byla péče efektivní, musí být dostupná, rychlá a multidisciplinární. Tento přístup uplatňujeme napříč všemi našimi centry a těší nás, že jejich nabídku stále rozšiřujeme,“ uzavírá ředitelka Markéta Školoudová.