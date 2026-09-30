Pro někoho obyčejné kusy betonu, pro jiné legenda, která k Braníku už přes 60 let patří. Jedno je ale jisté: Přístřešky na tramvajové točně u branického nádraží jsou už rok a půl ožehavým tématem.
Loni v lednu se začalo mluvit o jejich možném stržení. Dopravní podnik (DPP) při pravidelné prohlídce zjistil, že jsou v havarijním stavu, a postavil kolem nich plot. Šlo o bezpečnostní opatření. Statický posudek byl hotový až za více než rok. Část plotu následně zmizela a zubaté stříšky už zase mohou sloužit jako úkryt před deštěm nebo sluncem.
„Provedená diagnostika branických přístřešků potvrdila, že za určitých podmínek a v určitém rozsahu je lze po omezenou dobu provozovat,“ uvedl pro Metro.cz Daniel Šabík, vedoucí odboru komunikace DPP, a dodal: „Na přístřešcích bylo nutné provést nezbytné úpravy, aby je bylo možné v určitém rozsahu bezpečně provozovat.“
V Braníku vznikne nová vozovna
Je tedy stále ve hře demolice? Do osudu stříšek z roku 1960 promluví podle Šabíka hlavně případný vznik nové tramvajové vozovny. Ta má vyrůst právě v místě branické tramvajové točny.
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Projekt je zatím v úplném začátku příprav. Radní v létě investiční akci zařadili do seznamu připravovaných staveb. Praha novou vozovnu potřebuje kvůli rozvoji tramvajové dopravy i kapacitě stávajících areálů, které už narážejí na své limity. Zázemí má pomoct hlavně tratím na jihu metropole, například do Modřan nebo na Barrandov. Tramvaje dnes kvůli absenci vozovny musí zajíždět do vzdálenějších areálů, což prodlužuje přejezdy a zvyšuje náklady.
Branické nádraží má za sebou bohatou dopravní historii. Než byla tramvajová trať dotažena až do Modřan, sloužilo nádraží jako klíčový přestupní bod pro obyvatele okolních sídlišť. Dodnes tudy jezdí vlaky legendárního Posázavského pacifiku.
Vozovna v Braníku