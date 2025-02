Muž z oceli krvácí a reálně mu hrozí, že podlehne byrokratickým šrámům ještě před premiérou nového filmového Supermana. Ta se v režii Jamese Gunna a s tváří Cavillova nástupce Davida Corensweta plánuje na 10. červenec. Nemusí k ní nicméně dojít, jelikož dědici Supermanova stvořitele Joea Shustera vytáhli do právní bitvy s Warner Bros. Discovery a její divizí DC Comics.

Boj mimo plátno

Autorská práva v některých zemích přecházejí na dědice dvacet pět let po smrti autora, přičemž Shuster zemřel už roku 1992. Komiksový umělec vymyslel Supermana roku 1938 spolu s Jerrym Siegelem ještě pod záštitou Detective Comics. Tentýž rok se oba autoři neuvážlivě vzdali práv za pouhých 130 dolarů, a přestože v DC Comics nadále pracovali za velmi solidní plat, s druhou komiksovou baštou Ameriky se oni i jejich potomci dlouhodobě přeli.

Superman je výtvorem tvůrčího dua Jerry Siegel a Joe Shuster.

Superman totiž začal vydělávat obrovská kvanta peněz a roku 1947 navíc v DC pustili do světa ještě Superboye, tedy postavu založenou na starším Siegelově scénáři. Soud tehdy rozhodl ve prospěch autorů, kteří obdrželi kompenzaci ve výši 94 tisíc dolarů (nyní přes milion), ale současně vyhlásil, že DC Comics třímají práva na Supermana.

Australané bez Supermana?

K dalším vyrovnáním přesto docházelo v letech 1975 či 2001, přičemž ve druhém případě už ani jeden z autorů nežil – Siegel přežil Shustera o čtyři roky. Jenže Siegel byl Američan, zatímco jeho kolega pocházel z Kanady, která razí jiný autorský zákon a po pětadvaceti letech zpochybňuje platnost licencí DC Comics. Totéž platí pro další teritoria Commonwealthu včetně Velké Británie a Austrálie, ale také například v Irsku. Minimálně v těchto regionech tak nadcházející filmový Superman může narazit na limity svého vlastnictví a komerčního využívání.

David Corenswet jako Clark Kent alias Superman v novém Supermanovi (2025) od režiséra Jamese Gunna.

Žaloba, již pozůstalost Joea Shustera podala na konci ledna, konkrétně tvrdí, že Warner Bros. Discovery v těchto regionech nadále vydělává na Supermanovi bez souhlasu Shusterovy rodiny a požaduje ukončení všech souvisejících projektů, dokud se spor nevyřeší. Tím se v podstatě zpochybňují všechny související komerční produkty vydané v těchto zemích po roce 2017, tedy pětadvacet let od ilustrátorova úmrtí. Mluvčí Warner Bros. Discovery v prohlášení vyjádřil tvrdý nesouhlas a také vůli důrazně hájit svá práva. Žaloba se ovšem opírá o myšlenku, že moderní právní výklady autorských zákonů by mohly převážit nad staršími smlouvami. Warneři Supermana dál komerčně využívají, což dokumentuje právě výroba třetího filmového zpracování s jiným hercem během devatenácti let. Shusterova rodina se tedy domnívá, že by jim to mělo právně zajistit podíl na ziscích a snad i částečnou tvůrčí kontrolu. Zatímco hlavním cílem žaloby je dle webu Screen Rant přerozdělení příjmů z nedávných filmových projektů, žalobci usilují také o obecné přehodnocení vlastnictví postavy do budoucna.

Nicholas Hoult jako Lex Luthor v novém Supermanovi (2025) od režiséra Jamese Gunna.

Tento vývoj opět protiřečí dřívějším pokusům o dohodu, z nichž možná nejplodnější proběhla roku 2001 s rodinou Siegelových. Těm Warneři garantovali každoroční příspěvek pět set tisíc dolarů výměnou za to, že si budou smět permanentně ponechat práva. Stejně tak Shusterovi ihned po smrti Joea dostali přístup k totožným každoročním benefitům, které za života pobíral i autor. Soud tak zřejmě nerozhodne ve prospěch žaloby, ale uvedení filmu v některých částech světa se rázem stává výhledově poněkud nejistým.