Do akce Dýňové hody se letos zapojí 18 druhů zvířat, od slonů a hrochů přes surikaty až po ďábly medvědovité či velké želvy.
Každý den čeká na návštěvníky trochu jiný program. Přesné časy a místa krmení lze sledovat v mobilní aplikaci Zoo Praha, která zobrazí i mapu expozic.
Dýně jako hračka i pochoutka
Zoo připravila desítky druhů dýní – špagetové, máslové, marble či hokkaido. Některé z nich budou plněné masem nebo zeleninou, jiné poslouží jako schovka na pamlsky či hračka.
Program dýňových hodů v Zoo Praha 2025
Sobota 25. října
Neděle 26. října
Program na další dny najdete na zoopraha.cz.
Program v botanické zahradě
Během podzimních prázdnin můžete vyrazit také do trojské botanické zahrady, kde se koná tradiční výstava dýní. Letos se nese ve strašidelném duchu a už před několika dny proměnila zahradu v pohádkový les plný čarodějnic, pavouků, bludiček a dalších bytostí z říše fantazie. Originální dýňová aranžmá připravili studenti České zahradnické školy Mělník pod vedením Petry Křížové ve spolupráci s našimi zahradníky.
Výstavu tradičně doplňuje víkendový program. Na víkend 25.–26. října je připraveno dlabání dýní. Celou výstavu zakončí 31. října večerní lampionový průvod zahradou a halloweenská oslava pro malé i velké návštěvníky.
Praktické informace
- Výstava probíhá až do 2. listopadu v expozici Ornamentální zahrady a v expozici Les. Mapu instalací najdete ZDE.
- Otevírací doba botanické zahrady v říjnu: denně 9.00–19.00
- Výjimečně prodloužená otevírací doba v sobotu 1. a v neděli 2. 11. - do 19.00 (namísto 16.00)!
- O prvním listopadovém víkendu (1.–2. 11.) rozzáří v podvečerních hodinách zahradu nasvícené dýňové instalace.