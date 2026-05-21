Co dělat na Den dětí V Praze? Do zoo za korunu, na astronauty nebo brambory zdarma

Tereza Hrabinová
Tereza Hrabinová
  16:16
Sledovat Metro na Googlu
Den dětí letos v Praze přinese mnoho akcí zdarma pro malé i velké návštěvníky. Vyrazit můžete na vesmírná dobrodružství, cirkusové odpoledne, soutěže v parcích i program v zoo nebo na Pražském hradě. Přinášíme výběr nejzajímavějších akcí pro rodiny s dětmi.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Obsah

Dům dětí a mládeže Praha 3

  • Místo: Na Balkáně 17a
  • Termín: 1. června
  • Čas: 14:00–18:00

Ve středisku volného času Ulita bude připravený pestrý program, během kterého na děti budou čekat různé úkoly, soutěže i tematická stanoviště inspirovaná světem hrdinů.

Akce je určena pro děti i jejich doprovod a nabídne program, který potěší malé návštěvníky všech věkových kategorií.

Dětský den na Občanské plovárně

  • Místo: Občanská plovárna
  • Termín: 31. května
  • Čas: 10:00–16:00

U Vltavy bude pro rodiny s dětmi připravený celodenní program plný zábavy, včetně plaveb na lodi Zeus do Čertovky, malování na obličej, soutěží, interaktivních aktivit a ukázek práce složek IZS.

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Den dětí u Chodovské tvrze

  • Místo: Park u Chodovské tvrze, Ledvinova 9
  • Termín: 31. května
  • Čas: 15:00–20:00

Přijďte si užít zábavné odpoledne plné her a dobrodružství v astronautském stylu. Děti se mohou těšit na mobilní planetárium, tematické dílny, kde si vyrobí vlastní raketu nebo masku mimozemšťana či astronauta, a také na setkání s astronomem spojené s přednáškou od 17 hodin.

Den děti v parku u Chodovské tvrze se ponese v astronautském duchu.

Den dětí ve Stanici přírodovědců

  • Místo: Stanice přírodovědců, Drtinova 1a
  • Termín: 30. května
  • Čas: 10:00–16:00

Ve Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy se letos Den dětí ponese v hravém i naučném duchu s netradičním tématem: brambory. Těšit se můžete na herně-vzdělávací program, který nabídne spoustu „bramborové“ legrace, interaktivní aktivity i zajímavosti ze světa přírody.

Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie.

Den dětí a vesmírné dobrodružství

  • Místo: Karlínské náměstí
  • Termín: 31. května
  • Čas: 10:00–17:00

Na Karlínském náměstí se letos Den dětí ponese ve znamení vesmíru a dobrodružných výprav mezi hvězdami. Připravený bude zábavný program plný aktivit s kosmickou tematikou, které nadchnou malé i větší návštěvníky.

Chybět nebudou hravé úkoly, tematické aktivity ani oblíbený skákací hrad, kde si děti vyzkouší simulaci stavu beztíže.

Tyto pražské výšlapy jsou jen pro otrlé. Pomohou zlepšit kondici bez mučení v posilovně

Den dětí na Klamovce

  • Místo: Areál Klubu Klamovka a park Klamovka
  • Termín: 1. června
  • Čas: 15:00–18:30

V areálu Klamovka Park se Den dětí ponese v cirkusovém stylu. Malí návštěvníci si užijí pestré odpoledne plné her, soutěží a tvořivých aktivit na téma „Cirkus bude!“.

Akce je určena dětem ve věku 3 až 15 let. Před samotným venkovním programem můžete navštívit také divadelní představení Janek Chlubil od souboru Buchty a loutky, které začíná v 16 hodin v sále Klubu Klamovka. Na představení je nutné zakoupit vstupenky předem.

Jelení příkop. Pod statnou lípou proti Šternberskému paláci rád odpočíval prezident Masaryk, a tak požádal hradního architekta Josipa Plečnika, aby na místě zbudoval vyhlídku. Půlkruhová stavba nabízí pohled na areál Pražského hradu, Hradčany i na Petřín a dále na Loretu a také Černínský palác, kde sídlí ministerstvo zahraničí.

Den dětí na Pražském hradě

  • Místo: Královská zahrada a Horní Jelení příkop
  • Termín: 23. května
  • Čas: 10:00–17:00

Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program připravený desítkami dětských a neziskových organizací, který nabídne soutěže, hry, kvízy i zábavné vzdělávací aktivity po celý den.

V malebném Jelením příkopu se děti setkají s příslušníky Hradní stráže, vyzkouší si outdoorové a skautské aktivity a otestují své dovednosti. Ti, kteří splní všechna stanoviště a nasbírají razítka, získají malou odměnu.

Speciálním lákadlem je výstava „Z pohádky do pohádky“, připravená ve spolupráci s Barrandovskými filmovými studii, kde ožívají oblíbené české pohádky. Rodiny si mohou užít také opékání buřtů, jízdy na historických kolotočích a odpočinek v piknikových zónách s občerstvením po celém areálu.

Začínalo jako blátivé bludiště, dnes tu žije 80 tisíc lidí. Znáte celý příběh Jižáku?

Den dětí Prahy 12

  • Místo: Areál Rosmarina, ulice Vltavanů, Praha 12
  • Termín: 31. května
  • Čas: 12:30–19:30

Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program s koncerty, tanečními vystoupeními a zábavnými show, včetně vystoupení oblíbené dětské kapely Čiperkové, pouličního divadla Divadla Kvelb Ateliér s velkými loutkami a humornými scénkami nebo ukázky výcviku policejních koní a večerního koncertu kapely So Fine.

Děti budou plnit úkoly na jednotlivých stanovištích, sbírat razítka a za jejich splnění získají odměnu na informačním stánku.

Dětský den v Malešičáku

  • Místo: Malešický park, Praha 10
  • Termín: 31. května
  • Čas: 14:00–17:00

V Malešickém parku vás čeká odpoledne pro malé i velké plné her, pohybu, tvoření a zábavy pod taktovkou rodinného centra Jablíčkov. Akce zahrnuje tvořivé dílničky, pohybová stanoviště, divadlo, tanečky a doprovodný program pro celou rodinu.

Startovní stanoviště k soutěži najdete u stánku s nápisem START v prostřední části parku nad pódiem. Děti pak dostanou malou odměnu.

Malešický park v Praze 10 po kompletní rekonstrukci

Nusle dětem

  • Místo: Park za ZŠ Křesomyslova
  • Termín: 31. května
  • Čas: 10:00–16:00

Spolek Probuďme Nusle připravil pro rodiny s dětmi všech kategorií sportovně-zábavný a vzdělávací den. Na programu jsou taneční vystoupení, divadelní a loutková představení, parkour exhibice, blešák, workshopy i kreativní dílny.

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Den dětí s Městskou policií v Zoo Praha

  • Místo: Zoo Praha
  • Termín: 1. června
  • Čas: 9:00–18:00

Zoo Praha připravila Den dětí ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a nabídne rodinám den plný zábavy. Děti do 15 let mají symbolické vstupné za jednu korunu a mohou si užít pestrý program zahrnující bungee running, malování na obličej, airbrush tetování, skákací hrad i opičí dráhu.

Součástí akce budou také vystoupení Dixie Bandu Městské policie, interaktivní hry a speciální ukázka tréninku lachtanů k 10. narozeninám lachtanky Ronji.

Den dětí Na Františku

  • Místo: Sportovní areál Na Františku
  • Termín: 2. června
  • Čas: 14:00–17:00

Pro návštěvníky budou připravena sportovní a soutěžní stanoviště, kde si děti mohou vyzkoušet například florbal, veslování, atletiku, biatlon, rugby i různé bojové sporty. Nebude chybět ani oblíbená vodní bitva, zábavné bumper balls a řada dalších aktivit. Děti se mohou těšit na facepainting, graffiti, airbrush a další doprovodné atrakce.

Sledovat Metro na Googlu
Témata: Den dětí

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Po stopách renesance

ilustrační snímek

Mimořádný prohlídkový okruh Po stopách renesance nabídne v sobotu zámek Hrubý Rohozec.

21. května 2026  16:45

Sudetský sjezd: Otec by byl zklamaný z toho hněvu, řekl Winton při pietě

Tisková konference v Městském divadle Brno před sobotní premiérou muzikálu...

V Brně odpoledne začínají akce sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL). Jeho předseda Bernd Posselt i další zástupci se účastní pietního aktu na nádraží, při němž uctívají památku obětí...

21. května 2026  12:32,  aktualizováno  16:45

Prysmian propojuje firemní data a AI pomocí platforem SAP

21. května 2026  16:43

Letadla se vrátí na hradecké nebe. Letiště umožní Aviatické pouti rozvoj

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)

Už za týden se Hradec Králové opět stane pojmem mezi fanoušky letectví. Sedm let po poslední vojenské přehlídce CIAF a čtyři roky po pokusu obnovit dlouholetou tradici akcí Legendy nebes se lidé...

21. května 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejinfikovanější klíšťata v kraji má Olomouc. Rizikovost lokalit překvapí

Piják lužní může přenášet i jiné nemoci, než klíště obecné.

Ze všech lokalit včetně lesů a měst v kraji, kde vědci v uplynulých letech sbírali klíšťata a zkoumali, jak moc jsou nakažená, vede Olomouc. A platí, že čím blíže k lidským domovům jdete, tím jsou...

21. května 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Nechceme z Ostravy skanzen, říkají Piráti. Ve volbách si přejí přes deset procent

Piráti představili svůj volební program na Jiráskově náměstí v centru Ostravy....

Nejméně deset procent hlasů a účast v koalici bez SPD a komunistů. Takové jsou základní cíle Pirátů v podzimních komunálních volbách v Ostravě. Lídrem jejich městské kandidátky se stal místostarosta...

21. května 2026  16:32

Vsetín chce odstranit vizuální smog, chystá manuál o reklamních prvcích

ilustrační snímek

Město Vsetín chce odstranit takzvaný vizuální smog. Připravuje nový grafický manuál s pravidly pro reklamní prvky, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Jana...

21. května 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Lázeňské zpívání zahájí v sobotu v Ostrožské Nové Vsi lázeňskou sezonu

ilustrační snímek

Kulturní program pojmenovaný Lázeňské zpívání zahájí v sobotu 23. května v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku lázeňskou sezonu. Na pódiu se vystřídá...

21. května 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Zoo Dvůr Králové získala malé šelmy zorily, jejich chov v zajetí je ojedinělý

ilustrační snímek

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal pár drobných afrických šelem zoril malých. Jejich chov v lidské péči je ojedinělý. ČTK to dnes řekl...

21. května 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Největší sběrová firma Ecobat loni vytřídila 4558 tun baterií, meziročně více

ilustrační snímek

Požadavky EU na míru vytřídění baterií v příštích letech porostou. Jejich dodržení bude podle vedení největší tuzemské sběrové firmy Ecobat problém, i když...

21. května 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Liberci jde do komunálních voleb TOP 09 s KDU-ČSL a nezávislými

ilustrační snímek

V Liberci se na společné kandidátce pro podzimní komunální volby domluvila TOP 09 s KDU-ČSL a nezávislými. Kandidovat budou pod hlavičkou Liberecká 9, za lídra...

21. května 2026  14:49,  aktualizováno  14:49

Čeští fanoušci ho milují. Fantomas prozradil, kdy si poprvé nasadil slavnou masku

Fantomas-Vasil Simkovič

Modrá tvář, černý plášť a neutuchající podpora českého hokeje. Legendární fanoušek přezdívaný Fantomas je už více než čtvrt století neodmyslitelnou součástí světových šampionátů. Jeho příběh začal...

21. května 2026  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.