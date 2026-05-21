Dům dětí a mládeže Praha 3
- Místo: Na Balkáně 17a
- Termín: 1. června
- Čas: 14:00–18:00
Ve středisku volného času Ulita bude připravený pestrý program, během kterého na děti budou čekat různé úkoly, soutěže i tematická stanoviště inspirovaná světem hrdinů.
Akce je určena pro děti i jejich doprovod a nabídne program, který potěší malé návštěvníky všech věkových kategorií.
Dětský den na Občanské plovárně
- Místo: Občanská plovárna
- Termín: 31. května
- Čas: 10:00–16:00
U Vltavy bude pro rodiny s dětmi připravený celodenní program plný zábavy, včetně plaveb na lodi Zeus do Čertovky, malování na obličej, soutěží, interaktivních aktivit a ukázek práce složek IZS.
Den dětí u Chodovské tvrze
- Místo: Park u Chodovské tvrze, Ledvinova 9
- Termín: 31. května
- Čas: 15:00–20:00
Přijďte si užít zábavné odpoledne plné her a dobrodružství v astronautském stylu. Děti se mohou těšit na mobilní planetárium, tematické dílny, kde si vyrobí vlastní raketu nebo masku mimozemšťana či astronauta, a také na setkání s astronomem spojené s přednáškou od 17 hodin.
Den dětí ve Stanici přírodovědců
- Místo: Stanice přírodovědců, Drtinova 1a
- Termín: 30. května
- Čas: 10:00–16:00
Ve Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy se letos Den dětí ponese v hravém i naučném duchu s netradičním tématem: brambory. Těšit se můžete na herně-vzdělávací program, který nabídne spoustu „bramborové“ legrace, interaktivní aktivity i zajímavosti ze světa přírody.
Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie.
Den dětí a vesmírné dobrodružství
- Místo: Karlínské náměstí
- Termín: 31. května
- Čas: 10:00–17:00
Na Karlínském náměstí se letos Den dětí ponese ve znamení vesmíru a dobrodružných výprav mezi hvězdami. Připravený bude zábavný program plný aktivit s kosmickou tematikou, které nadchnou malé i větší návštěvníky.
Chybět nebudou hravé úkoly, tematické aktivity ani oblíbený skákací hrad, kde si děti vyzkouší simulaci stavu beztíže.
Den dětí na Klamovce
- Místo: Areál Klubu Klamovka a park Klamovka
- Termín: 1. června
- Čas: 15:00–18:30
V areálu Klamovka Park se Den dětí ponese v cirkusovém stylu. Malí návštěvníci si užijí pestré odpoledne plné her, soutěží a tvořivých aktivit na téma „Cirkus bude!“.
Akce je určena dětem ve věku 3 až 15 let. Před samotným venkovním programem můžete navštívit také divadelní představení Janek Chlubil od souboru Buchty a loutky, které začíná v 16 hodin v sále Klubu Klamovka. Na představení je nutné zakoupit vstupenky předem.
Den dětí na Pražském hradě
- Místo: Královská zahrada a Horní Jelení příkop
- Termín: 23. května
- Čas: 10:00–17:00
Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program připravený desítkami dětských a neziskových organizací, který nabídne soutěže, hry, kvízy i zábavné vzdělávací aktivity po celý den.
V malebném Jelením příkopu se děti setkají s příslušníky Hradní stráže, vyzkouší si outdoorové a skautské aktivity a otestují své dovednosti. Ti, kteří splní všechna stanoviště a nasbírají razítka, získají malou odměnu.
Speciálním lákadlem je výstava „Z pohádky do pohádky“, připravená ve spolupráci s Barrandovskými filmovými studii, kde ožívají oblíbené české pohádky. Rodiny si mohou užít také opékání buřtů, jízdy na historických kolotočích a odpočinek v piknikových zónách s občerstvením po celém areálu.
Den dětí Prahy 12
- Místo: Areál Rosmarina, ulice Vltavanů, Praha 12
- Termín: 31. května
- Čas: 12:30–19:30
Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program s koncerty, tanečními vystoupeními a zábavnými show, včetně vystoupení oblíbené dětské kapely Čiperkové, pouličního divadla Divadla Kvelb Ateliér s velkými loutkami a humornými scénkami nebo ukázky výcviku policejních koní a večerního koncertu kapely So Fine.
Děti budou plnit úkoly na jednotlivých stanovištích, sbírat razítka a za jejich splnění získají odměnu na informačním stánku.
Dětský den v Malešičáku
- Místo: Malešický park, Praha 10
- Termín: 31. května
- Čas: 14:00–17:00
V Malešickém parku vás čeká odpoledne pro malé i velké plné her, pohybu, tvoření a zábavy pod taktovkou rodinného centra Jablíčkov. Akce zahrnuje tvořivé dílničky, pohybová stanoviště, divadlo, tanečky a doprovodný program pro celou rodinu.
Startovní stanoviště k soutěži najdete u stánku s nápisem START v prostřední části parku nad pódiem. Děti pak dostanou malou odměnu.
Nusle dětem
- Místo: Park za ZŠ Křesomyslova
- Termín: 31. května
- Čas: 10:00–16:00
Spolek Probuďme Nusle připravil pro rodiny s dětmi všech kategorií sportovně-zábavný a vzdělávací den. Na programu jsou taneční vystoupení, divadelní a loutková představení, parkour exhibice, blešák, workshopy i kreativní dílny.
Den dětí s Městskou policií v Zoo Praha
- Místo: Zoo Praha
- Termín: 1. června
- Čas: 9:00–18:00
Zoo Praha připravila Den dětí ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a nabídne rodinám den plný zábavy. Děti do 15 let mají symbolické vstupné za jednu korunu a mohou si užít pestrý program zahrnující bungee running, malování na obličej, airbrush tetování, skákací hrad i opičí dráhu.
Součástí akce budou také vystoupení Dixie Bandu Městské policie, interaktivní hry a speciální ukázka tréninku lachtanů k 10. narozeninám lachtanky Ronji.
Den dětí Na Františku
- Místo: Sportovní areál Na Františku
- Termín: 2. června
- Čas: 14:00–17:00
Pro návštěvníky budou připravena sportovní a soutěžní stanoviště, kde si děti mohou vyzkoušet například florbal, veslování, atletiku, biatlon, rugby i různé bojové sporty. Nebude chybět ani oblíbená vodní bitva, zábavné bumper balls a řada dalších aktivit. Děti se mohou těšit na facepainting, graffiti, airbrush a další doprovodné atrakce.