Co dělat v Praze během jarních prázdnin 2026? Máme 9 tipů na akce, které moc nestojí

Matouš Waller
Matouš Waller
  19:57
Muzea, exkurze a procházky. Netřeba nikam jezdit, i hlavní město má co nabídnout, pokud jste se rozhodli se o jarních prázdninách netáhnout na hory. Účet za zabavení celé rodiny navíc nemusí šplhat do tisíců. Přinášíme devět tipů na aktivity pro celou rodinu, které nezruinují rozpočet.
Základem pro smysluplné trávení volného času v Praze jsou nejrozličnější muzea, která za málo peněz nabízejí hodně zajímavostí – těch sice v tipech pár máme, jinak ale mezi nápady na dostupné možnosti zabavení celé rodiny najdete spíš méně „provařené“ tipy.

Termíny prázdnin

Jarní prázdniny se v Praze už tradičně dělí na dva „turnusy:“

  • Praha 1 až 5: 16. 2. – 22. 2.
  • Praha 6 až 10: 23. 2. – 1. 3.

U každého z nich jsou také orientační ceny – někde se pohybuje v nižších stokorunách, jinde se ale dají lístky pořídit už za několik desítek korun, jinde je přístup bezplatný.

A pokud si z nevyberete, urazit by nemusela ani procházka po některé z přírodních rezervací. Například takové Prokopské údolí nebo Divoká Šárka jsou jen pár minut od ruchu velkoměsta.

Prohlídky objektů Národního divadla

  • Adresa: Národní třída / Ovocný trh / Wilsonova
  • Vstupné: v závislosti na prohlídce 160-280 Kč dospělý, 90-180 Kč dítě

Během prohlídky se dostanete například do zákulisí Národního divadla.

Na exkurzi je na výběr mezi samotnou budovou Národního divadla (kde je nabídka nejširší), Státní operou a Stavovským divadlem. Ve všech třech se můžete nechat provést po nejznámějších prostorách, ale dostanete se i na méně přístupná místa – například v hlavní budově zájemci navštíví sklepení se základními kameny nebo terasu s výhledem na Hrad a Petřín.

V budově na Národní třídě je v nabídce také specializovaná prohlídka pro děti nebo trasa zaměřená na technické zázemí divadla, sklady kulis či zkušebny. Kapacita exkurzí je nicméně velmi omezená, navíc jsou soustředěné takřka jen na víkendové dny.

Centrum architektury a městského plánování

  • Adresa: Vyšehradská 2075/51, Praha 2
  • Vstupné: Vstup zdarma, workshopy 100 Kč

Centrum architektury a městského plánování | foto: CAMP

Ve výstavním prostoru v areálu Emauzského opatství až do poloviny května probíhá výstava Devade představující architektonické dědictví devadesátých let. Výstava představuje třicet staveb realizovaných na území Prahy v letech 1989–2004.

Kromě toho pražské Centrum architektury a městského plánování zve na pravidelné workshopy a tvořivé dílny pro děti – zaměřené například na vývoj obchodních staveb nebo proměny hotelové architektury. Zájemci si budou moci vyzkoušet například navrhnout stavbu nebo postavit model.

Letiště Ruzyně: exkurze, vyhlídka i tajný tip

  • Adresa: Aviatická, Praha 6
  • Vstupné: exkurze od 290 (dospělý)/170 (dítě) Kč, rodinná 2+1 od 680 Kč, 2+2 od 780 Kč; vyhlídka zdarma

Během exkurzí na letišti se lze dostat do zázemí, do dílen, nebo třeba na plochy. | foto: Letiště Praha

Pražské letiště v Ruzyni nabízí několik různých tras, během nichž se návštěvníci podívají do zázemí, na odbavovací plochy nebo třeba do dílen a k hasičům. Dostupnost prohlídek se v jednotlivé dny liší, lístky je také potřeba rezervovat předem. Zájemci by měli mít na paměti, že kvůli vstupu do běžně nepřístupných prostor musejí projít kontrolou.

Letiště nabízí i jiné vyžití, pokud o exkurze nemáte zájem. Například vyhlídkovou terasu ve druhém patře Terminálu 2, která nabízí výhled jak na starty a přistávání letadel, tak na letištní plochu.

Našim tajným tipem pro pozorování je samoobslužná restaurace Runway v Terminálu 1. Hledání je sice náročnější – vstup je po schodech z příletové haly poblíž vchodu F do prvního patra – ale má vlastní terasu a na plochu je vidět i zevnitř, ceny jsou tu navíc veskrze neletištní.

Aerokina a Bio Oko:

  • Adresa: Františka Křížka 460/15, Praha 7 (Bio Oko)
  • Cena: záleží na projekci, pohybuje se od 90 do 180 korun za osobu

Atmosféra v kině Bio Oko | foto: Archiv kina

Hned několik možností nabízejí i biografy ze sítě Aerokina, jejichž součástí je kromě Oka také kino Světozor, Aero nebo Lucerna. Ve stálém programu jsou cykly Malé oči, uvádějící snímky pro rodiče s dětmi, nebo víkendová Aeroškola dětem s hodinovým pásmem krátkých filmů, po kterém následuje volitelný (+70,-) workshop.

Holešovické Bio Oko pak ještě nabízí vlastní Baby Bio, cílí tím na rodiče, kteří nestíhají chodit na večerní časy. Filmy jsou určené spíše pro dospělé, ale rádi tu uvidí i malé děti, které si mohou třeba hrát v přední části sálu. V sále není během promítání úplná tma a nižší je i hladina zvuku.

Rozhodnutí o vhodnosti filmu například pro větší děti už je ale na rodičích.

Toulcův dvůr

  • Adresa: Kubatova 32/1, Praha 10
  • Vstupné: 90 Kč dospělí, 60 Kč děti

Toulcův dvůr v Hostivaři | foto: Foibos

Toulcův dvůr na okraji hostivařského sídliště Košík nabízí dlouhodobě trojici prohlídek areálu. Ještě do konce února jsou kromě nich dostupné i exkurze do budovy historického špýcharu.

  • Za krásami Toulcova dvora: návštěvníci se dozví o historii dvora, zvířatech, která zde žijí, způsobu péče o přírodní zahradu nebo o unikátnosti místního mokřadu.
  • Od starého k novému: komentovaná prohlídka interaktivní expozice o životě na statku v minulosti – jak dříve vypadal a kdo měl co na práci nebo jak se na statku žilo a trávil volný čas.
  • Za zvířátky na farmu: procházka Toulcovým dvorem zaměřená na jeho zvířecí obyvatele. Potkáte tu například husy, kozla, valašské ovce nebo huculské koně.
  • Od sklepa po půdu: Omezenou nabídku představuje komentovaná prohlídka gotického špýcharu – ač se oproti názvu jde od půdy po sklep historické budovy, která dříve sloužila jako součást opevnění.

Kapacita prohlídek je omezená a je potřeba se na ně předem registrovat pomocí online formuláře.

Festival Malá inventura

  • Adresa: 16 lokalit po celém městě
  • Termín: 19. – 28. února 2026

Divadelní festival Malá inventura | foto: Malá inventura

Festival nového divadla ve druhé polovině února představí to nejlepší z české nezávislé a experimentální divadelní scény za uplynulý rok. Diváci během něj na šestnácti místech uvidí hned 26 inscenací, jež rozebírají aktuální společenská témata.

Festival se zaměřuje na inovativní formy – diváci na programu najdou činohru, tanec, objektové, dokumentární, participativní nebo třeba loutkové divadlo – a dává prostor mladým i etablovaným tvůrcům. Jeho součástí jsou rovněž nejrůznější doprovodné akce – diskuze, workshopy nebo performativní procházky.

Muzeum Prahy

  • Adresa: Na Poříčí 1554/52 (Hlavní budova)
  • Vstupné: Hlavní budova zdarma, na akce 100-250 Kč dle typu

Nad modelem Prahy Antonína Langweila svítá a stmívá se. (2. prosince 2025)

Kromě klasických expozic, kde například v Hlavní budově můžete obdivovat Langweilův model Prahy z 19. století, pořádá muzeum i množství workshopů nebo prohlídek určených pro děti:

  • 19. února 2026: vypravěčský workshop.
  • 21. února 2026: interaktivní dětská prohlídka Clam-Gallasova paláce.
  • 28. února 2026: výtvarný workshop.

Kapacita všech akcí je omezená a je potřeba se na ně registrovat předem. Dětem by se také mohla líbit expozice v bývalé celnici v Podskalí a nebo výstava zaměřená na Prahu ve středověku a novověku v Domě U Zlatého prstenu vedle Týnského chrámu.

(Komentované) vycházky a venkovní hry

  • Adresa: V závislosti na akci
  • Cena: nižší stovky korun, děti často se slevou nebo zcela zdarma

Z rozmanité nabídky vycházek lze vybírat co vás a vaše děti zaujme nejvíc | foto: Prague city tourism

Nabídka vycházek je skutečně pestrá, zaujme milovníky historie, obdivovatele architektury nebo ty, kdo hledají trochu tajemna. Některé jsou pak čistě poznávací a umožní vám objevit nové kouty města. Představují tak skvělý způsob, jak ratolestem předat něco ze znalostí o městě s bohatou minulostí a opředeném pověstmi:

A pokud vás žádná z vycházek třeba nezaujala, vyražte město objevovat i na vlastní pěst, případně v doprovodu některého z tištěných průvodců. Ty bývají doplněné hádankami a kvízy, nebo zkuste jít podle některé z detailně popsaných pěších tras organizace Prague city tourism. I když jsou určené spíše pro přespolní, leckdy dokážou překvapit i rodilé Pražany.

Výběh koní Převalského na Dívčích hradech

  • Adresa: Dívčí hrady
  • Vstupné: zdarma

Výběh koní Převalského na Dívčích hradech. (25. července 2023)

Pláň na Dívčích hradech se domovem koní Převalského stala už v roce 2021, kdy sem dorazily první čtyři klisny. Jejich počet ve výběhu o rozloze téměř dvaceti hektarů (tedy skoro pěti Václavských náměstí) se porůznu mění i s tím, jak se rodí další hříbata.

Podívat se na ně můžete zcela zdarma, okolo ohrady stojí tři vyhlídkové plošiny s bezbariérovým přístupem. Jedna z nich má rovněž vyvýšenou část (přístupnou po schodech), z níž je výhled nejen na celý výběh s koňmi, ale i na panorama hlavního města.

Celý objekt spadá pod pražskou zoo, která apeluje na návštěvníky, aby zvířata ničím nekrmili.

Návštěvu můžete o víkendech spojit s jízdou historickým vlakem přes pražský semmering na lince T1 z hlavního nádraží na Žvahov – i na něj platí běžné jízdné a kupony PID.

Termíny jarních prázdnin v Praze


16. až 22. února 2026:

Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín

23. února až 1. března 2026:

Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř

