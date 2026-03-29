Co dělat v Praze v dubnu zdarma: Máme tipy na kulturu, hudbu i festival

Tereza Hrabinová
Tereza Hrabinová
  9:03
Přemýšlíte, kam v dubnu vyrazit a přitom neutrácet? Přinášíme výběr akcí v Praze, které spojuje jedno: vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na výstavy, komunitní večer s kytarou u ohně, festival na náplavce nebo cestopisnou přednášku.
Bezpečně na vodu je festival o plavbě, bezpečnosti na vodě a sdílení zkušeností.

Dernisáž výstavy Jany Bauerové

  • Datum: 7. dubna
  • Čas: 18:00-21:00
  • Místo: Salón - Koncept Letná, Keramická 218/6

Jana Bauerová je fotografka, písničkářka a multiinstrumentalistka. Ve své tvorbě se zaměřuje na konceptuální práci s médiem fotografie, často propojenou s akcí v terénu i městském prostoru. Výstava představí výběr z jejích souborů, které zachycují osobní i experimentální přístup k obrazu.

Kytarový večer u ohně

  • Datum: 9. dubna
  • Čas: 18:00-22:00
  • Místo: Komunitní centrum Hasičárna, K Lučinám 2591/23

Přijďte si odpočinout na Hasičárnu, kde vás čeká setkání u ohně s živou hudbou. K dispozici bude drobné občerstvení i prostor pro povídání a nová setkání. Vítáni jsou všichni bez ohledu na věk či hudební zkušenosti, ať už s nástrojem či s chutí strávit pohodový večer pod širým nebem.

Vernisáž výstavy Tváře jinak

  • Datum: 14. dubna
  • Čas: 17:00
  • Místo: Klub Za školou, Uralská 6

Vernisáž fotografické výstavy Karla Meistera zahájí herec Ondřej Vetchý společně s kurátorem Martinem Urbanem, online se připojí i herec a lékař Vladimír Pucholt.

Meister ve své tvorbě zachycuje známé osobnosti neformálně s důrazem na jejich vnitřní prožívání. Výstava představí jeho charakteristické portréty vědeckých kapacit naší medicíny i tvorbu spojenou s divadelním prostředím, kterému se dlouhodobě věnuje. Expozice je prodejní a potrvá do 17. května 2026.

Myšlenka na uskutečnění výstavy Karla Meistera v klubu Za školou vznikla na Ortenově Kutné Hoře, každoročním zářijovém festivalu poezie. „Obyčejně se tváře známých osobností fotí strnulé a oficiální. Na svých fotografiích jsem se je snažil zachytit i s tím, co si v danou chvíli myslí,“ říká Karel Meister.

Festival Bezpečně na vodu

  • Datum: 16. dubna
  • Čas: 16:00-21:00
  • Místo: Náplavka Hořejší nábřeží

Festival Bezpečně na vodu nabídne praktický pohled na bezpečnost při pobytu na vodě. Program je tvořený krátkými přednáškami, ukázkami reálných situací, praktickými aktivitami na břehu a záchrannými akcemi přímo na vodě.

Návštěvníci získají užitečné tipy, jak předcházet rizikovým situacím a jak je v případě potřeby zvládnout. Akce je určená jachtařům, vodákům i rodinám s dětmi a zaměřuje se především na sdílení zkušeností a inspiraci před začátkem nové sezóny.

Zakrývání melancholie Barbary Nagy

  • Datum: od 16. dubna
  • Místo: Lisztův institut, Rytířská 27

Výstava maďarské umělkyně Barbary Nagy představuje ryté černé dřevěné desky, v nichž autorka zkoumá světlo, vidění i hranici mezi viditelným a neviditelným. Instalace Skrývání melancholie volně odkazuje k Dürerově Melancholii I. a pracuje s motivem neuchopitelnosti tohoto stavu, jehož „stopy“ se objevují ve struktuře dřeva.

Nagy prostřednictvím monochromní práce s materiálem a rytinou ukazuje, jak může černá barva světlo nejen pohlcovat, ale zároveň ho zpřítomňovat. Výstava potrvá do 15. května.

Barbara Nagy patří k výrazným osobnostem současné maďarské scény. Je držitelkou prestižní Munkácsyho ceny i uměleckého doktorátu DLA a působí v rámci Szentendrejské staré umělecké kolonie.

Polsko se představuje

  • Datum: 27. dubna
  • Čas: 14:00-15:00
  • Místo: Radnice Prahy 12, Generála Šišky 2375/6

Setkání nabídne ucelený pohled na Polsko jako zemi s bohatou historií, pestrou kulturou i atraktivními cestovatelskými možnostmi. Během odpoledne se účastníci dozvědí zajímavosti o polských regionech, významných památkách i osobnostech, které ovlivnily nejen polskou, ale i evropskou kulturu.

Přednáška přiblíží společné historické vazby mezi Českem a Polskem a nabídne inspiraci pro vlastní cestování. Na závěr bude prostor pro otázky a otevřenou diskusi s posluchači. Nutná je rezervace.

Do městského muzea ve Frýdlantu se po restaurování vrátily i cechovní truhly

