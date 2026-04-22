Cvičení zdarma pod širým nebem: Kde jsou v Praze nejlepší workoutová hřiště a jak na ně

Tereza Šimurdová
  18:30
Chcete se hýbat bez permanentky, neutratit ani korunu, a zároveň být venku? Workoutová hřiště v Praze nabízejí dostupný a efektivní způsob, jak posílit celé tělo. Poradíme, kam vyrazit, jak začít a čím trénink doplnit.
Je pohyb drahý? Pokud nechcete platit za fitness, lze využít venkovní cvičiště, která ve městech přibývají. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

V době, kdy se fitness cvičení často spojuje s drahými členstvími a přeplněnými posilovnami, zažívají workoutová hřiště renesanci. Stačí přijít, zacvičit si podle svého tempa a zase odejít. Žádné otevírací hodiny, žádné fronty na stroje. A hlavně zdarma. Přinášíme vám tipy na tři workoutová hřiště v metropoli, která stojí za to navštívit.

Vítkov (Praha 3)

Kousek od zadní části památníku Jana Žižky na Vítkově se nachází workoutové hřiště, které se skládá ze tří navzájem spojených hrazd, je komornější, zato má hezký výhled. Kousek dál, jen pár kroků směrem od památníku, je druhé hřiště. Zde ale chybí hrazda, proto doporučujeme hřiště kombinovat.

Ladronka (Praha 6)

Na šestce se můžete podívat na Ladronku, která je oblíbenou lokalitou sportovců všeho druhu. Workout zóna je součástí většího sportovního areálu, takže můžete kombinovat silový trénink třeba s během nebo bruslemi.

Folimanka (Praha 2)

Workoutové hřiště pod Nuselským mostem má unikátní atmosféru. Výhodou je částečné zastřešení, takže si tady, na Folimance, zacvičíte i za horšího počasí.

Jak cvičit bez trenéra?

Základ venkovního tréninku tvoří především cviky s vlastní vahou. „Mezi nejefektivnější cviky patří kliky, shyby pro pokročilejší cvičence, případně vis jako základní varianta pro začátečníky, dále dipy a australské shyby. Tyto cviky dohromady pokrývají většinu svalů horní části těla a lze je dobře přizpůsobit aktuální kondici,“ doporučila nejvhodnější cviky na workoutové gřiště fitness trenérka Petra Kotrlová.

Shyby přitom patří k nejnáročnějším cvikům a vyžadují systematický přístup. „Shyby nepatří mezi cviky, které se člověk naučí ze dne na den ani se je nenaučíme tak, že to prostě zkoušíme, dokud alespoň jeden neuděláme, většinou to tak totiž nefunguje. Je potřeba k nim přistupovat systematicky,“ říká Kotrlová a dodává, že pro posílení středu těla lze využít hrazdu i lavičku. „Na hrazdě jsou vhodné například přítahy kolen ve visu, i když pro začátečníky může být náročné už samotné udržení ve visu. Na lavičce lze zařadit zkracovačky, které zvládne téměř každý, případně i lehy-sedy nebo sklapovačky, které jsou o něco náročnější,“ líčí trenérka.

Na venkovní trénink přirozeně navazují další jednoduché aktivity. Typickým příkladem je švihadlo, které kombinuje dostupnost s vysokou efektivitou.

„Velká spousta lidí má za to, že skákání přes švihadlo je jen pro děti. Je pravda, že pro děti má švihání celou řadu benefitů. Ale spoustu benefitů má i pro všechny ostatní lidi každého věku. Jde o jeden z nejefektivnějších kardio nástrojů, který se vejde do kapsy a stačí málo prostoru. Když skáčete, nezapojujete jen nohy, ale celé tělo, tedy ramena, záda, břicho a předloktí,“ popisuje pro Metro Tomáš Vaněček, zakladatel projektu Švihej. Workoutové hřiště tak nemusí být jediným bodem programu. Venkovní trénink lze snadno kombinovat. Právě variabilita je jednou z největších výhod.

  • Efektivní trénink nemusí být dlouhý. Fitness trenérka Petra Kotrlová pro deník Metro popsala jednoduchý model. „Na začátku je vhodné zařadit tři až pět minut rozcvičku, aby se tělo připravilo na zátěž. Může jít například o švihadlo, plank, dřepy nebo výpady. Hlavní část může být formou kruhového tréninku, kde se střídá několik cviků na různých stanovištích a absolvují se tři až čtyři kola,“ říká trenérka.
  • Představme si to na příkladu. První cvik budou dřepy, pak shyby nebo vis, třetí kliky, čtvrté břicho a poslední dipy. „Cvičit lze buď na počet opakování, nebo na čas, například 45 sekund práce. Na závěr lze přidat krátký finisher, tedy zakončení, například výdrž ve visu, plank nebo kliky do vyčerpání,“ dodává Kotrlová. Workoutová hřiště tak představují dostupný způsob, jak být fit.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Mapa čapích hnízd 2026: Co se právě děje a kde je možné páry sledovat?

Pozorujte čápy online. Právě teď je nejvhodnější čas!

Čápi se vrací na své komíny a zakládají nové generace. Pozorujte dění díky webkamerám, které jsou na některých hnízdech instalovány. Aktuálně můžete pozorovat sezení na vejcích, za měsíc i líhnutí...

22. dubna 2026  20:30

Výstava na náměstí T.G.M. v Příbrami připomíná hornickou minulost města

ilustrační snímek

Hornickou minulost města připomíná venkovní výstava, která dnes začala na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. Představuje nejen technické úspěchy a světové...

22. dubna 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

V Cholupicích se převrátil domíchávač s betonem, zraněného řidiče museli vyprostit

Nákladní vůz se převrátil v pražských Cholupicích. (22. dubna 2026)

V pražských Cholupicích havaroval domíchávač s betonem, který sjel do příkopu. Na místě zasahují policisté a také hasiči. Silnice byla zprovozněna opět kolem půl osmé večer, informuje server...

22. dubna 2026  18:22,  aktualizováno  19:33

Festival Jižní Svéráz na jihu Čech propojí osm měst a 45 divadelních souborů

ilustrační snímek

Festival Jižní Svéráz na jihu Čech od května do září propojí osm měst a 45 divadelních souborů a uměleckých skupin. Nabídne 37 inscenací a 263 představení. O...

22. dubna 2026  17:41,  aktualizováno  17:41

Modernizace koupaliště v Novém Jičíně spěje ke konci,otevřít by se mělo v červnu

ilustrační snímek

Dělníci dokončují rekonstrukci venkovního bazénu v Novém Jičíně. Za modernizaci koupaliště, která zahrnovala vybudování nových bazénových van, toboganu a...

22. dubna 2026  17:38,  aktualizováno  17:38

Brno plánuje postavit tři nové mateřské školy pro stovky dětí

ilustrační snímek

V Brně vzniknou tři nové mateřské školy pro stovky dětí. Brněnští radní dnes schválili zadávací řízení na projektové dokumentace školky na Kamenném vrchu v...

22. dubna 2026  17:26,  aktualizováno  17:26

Letecký Den ve vzduchu v Plasích ukáže akrobacii, armádní i historické stroje

ilustrační snímek

Několikahodinový program s přelety, akrobatickými vystoupeními i historickými letouny nabídne 25. a 26. dubna letecká show Den ve vzduchu na letišti Aeroklubu...

22. dubna 2026  17:16,  aktualizováno  17:16

Maňovice na Klatovsku budují kvůli vysychání studní vrty, úpravnu a rezervoár

ilustrační snímek

Obec Maňovice na Klatovsku buduje kvůli vysychání studní vrty na pitnou vodu, úpravnu, rezervoár a rozvody za miliony korun. V obci není vodovod a studny jsou...

22. dubna 2026  17:08,  aktualizováno  17:08

Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel

Prezident Petr Pavel si prohlíží palebné zbraně na základně 43. výsadkového...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Hlásil se k němu muž, s nímž před lety skočil padákem, od...

22. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  18:43

Mostecké divadlo uvede absurdní drama Král umírá jako zrcadlo současnosti

Mostecké divadlo uvede na scéně Divadla rozmanitostí absurdní drama Eugéna Ionesca Král umírá. Hra je stará 60 let, ale podle tvůrců je velmi aktuální. Zrcadlí...

22. dubna 2026  16:46,  aktualizováno  16:46

Cvičení zdarma pod širým nebem: Kde jsou v Praze nejlepší workoutová hřiště a jak na ně

