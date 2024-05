Co ještě nevíte o minigolfu. Ze skotských greenů až do švýcarských zahrad

V metropoli si můžete harát minigolf i zadarmo. Netradiční zážitek jsou svíticí dráhy Hřišť je v Praze přes deset. Některé dráhy jsou i kryté.

Trochu jiný minigolf nabízí Prague Golf and Games. Kryté neonově osvětlené dráhy najdete v Opatovické 18 v Praze 1. Předlohou pro dekorace hřiště byla historie Prahy a její legendy. Hraje se na 18 jamkách plus na jedné bonusové, která je střelbou na cíl. Pro dospělé je hra za 239 korun, pro studenty a seniory za 179 korun. Děti stojí minigolf 139 korun. Herna nabízí například také billiard, ping-pong nebo arkádové hry.

Indoorové minigolfové hřiště najdete také v Praze 7. MinigolfPark Maniny má 18 jamek a je ideální třeba i pro oslavy nebo teambuilding. Dospělí za hru zaplatí 219 korun, děti, studenti, ZTP jen 189 korun.

Kousek od golfového hřiště Hodkovičky se nachází největší pražský minigolf. V Pirátí zátoce naleznete hned 27 jamek. Dospělí zaplatí 180 korun, děti do 15 let 120 korun, studenti 150 korun a senioři nad 65 let jen 130 korun. Kromě minigolfu nabízí areál i další atrakce. Zkusit si můžete fotbalový billiard, fotbalové šipky nebo lukostřelbu.

Areál sportovního klubu Tempo na Novodvorském sídlišti nabízí hned dvě osmnáctijamková hřiště. Dospělí zaplatí 180 korun, děti, studenti a senioři 140 korun.

Minigolf se hraje i v modřanském areála Rosmarina. Dospělé vyjde hra na 180 korun (po 15. hodině a o víkendu 200 korun), studenty a seniory na 140 korun, děti do 14 let na 120 korun.

Trochu jiné hřiště najdete v Kunraticích. Adventure minigolf se hraje na dráhách, které jsou pokryté umělou trávou, a překážkami jsou terénní nerovnosti, boule, písečné bunkry či vodní pasti. Dospělí dají za hodinu 159 korun a děti, studenti a senioři 119 korun. Děti do šesti let mají hru za 65 korun.

V Mahlerových sadech pod žižkovskou věží najdete hřiště s 18 jamkami. Dospělý si může zahrát za 140 korun, senioři a studenti za 100 korun. Dítě má hru za 80 korun. Pokud neměří ani 100 centimetrů, hraje zdarma.

Minigolfové hřiště je také u areálu Gutovka ve Strašnicích. Dospělí tu dají za hru 100 korun, studenti 80 korun, děti 60 korun a senioři 50 korun. V areálu je i horolezecká stěna, skatepark nebo lanové centrum.

Minigolfové hřiště najdete také v areálu SK Oaza v Praze 4. Vstupné vyjde na 90 korun.

Hřiště s 18 jamkami má také Sportovní areál Šeberov. Dospělí si tu zahrají za 80 korun, děti do 15 let za 60 korun. Kromě minigolfu areál nabízí k pronájmu tenisové kurty, beachvolejbalové a basketbalové hřiště. Je zde i občerstvení a dětské hřiště.

Minigolfové hřiště v Radotíně nabízí 18 jamek. Podle webu minigolf-v-praze.cz tu dospělí dají za hru 80 korun, děti, studenti a ZTP.

Standardních 18 jamek má také hřiště ve sportovním centru Na Ovčíně v Záběhlicích. Za hru zaplatíte 70 korun. V areálu se nachází například i bowlingové dráhy, šipky a bar se zahrádkou a ohništěm.

Veřejné hřiště na minigolf, spravované městskou částí Praha 13 se nachází v západním cípu Centrálního parku. Vstup je zdarma. Hůl a míček si můžete zapůjčit v nedalekém kulturním domě v ulici Kovářova 4. Ideální se předem zavolat na 774 757 916. MAH