Co jsme ochotni přehlížet, abychom mohli dál nakupovat? Pražští studenti míří do Milana

Filip Jaroševský
  18:15
Poklidné Broumovsko, kraj ticha, zeleně a hlubokých lesů. Jenže právě tady se hromadí něco, co nechceme vidět – tuny vyřazeného oblečení. V jedné ze zdejších a zároveň největších českých třídíren textilního odpadu se odehrává příběh globálního konzumu v jeho nejsyrovější podobě. A právě odtud vychází projekt studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), který si už za pár dní budou moci prohlédnout návštěvníci jednoho z nejvýznamnějších (nejen) italských módních svátků – Milano Design Week 2026.
Prostřednictvím performativní instalace představují ateliéry Produktového designu, Designu oděvu a obuvi a Volného umění IV výsledky několikaletého uměleckého výzkumu zaměřeného na oblast Broumova, zdejší obrovské třídírny vyhozených oděvů a globální problém textilního odpadu. Expozice, která připomíná prostředí třídírny, představí oděvy vyrobené z vyřazených textilií a nově vyvinuté recyklované materiály přeměněné na použitelné předměty. Naléhavost potřeby řešit tento problém dokresluje dokument Ateliéru volného umění IV, který zachycuje práci v třídírně v kontrastu s krásnou krajinou a památkami Broumovska. | foto: UMPRUM

„Současný svět se utápí v textilním odpadu a tempo masové produkce je neudržitelné. Co se stane s místem, kde žijeme, když vyrábíme víc, než dokážeme spotřebovat? Mezioborová instalace Wasted Waste a autoři této performativní expozice zprostředkovávají bezvýchodnou atmosféru repetitivní práce v jedné z největších českých třídíren textilního odpadu. Právě zde, uprostřed nedotčené přírody Broumovska, se v tichosti vrší následky globálního konzumu,“ říká pro deník Metro mluvčí UMPRUM Kamila Stehlíková.

Projekt Wasted Waste podle ní dává hlas přehlíženému. Od roku 2024 skupina studujících v regionu provádí umělecký výzkum, který v místních podmínkách nemá obdoby. Cílem je najít možné způsoby kvalitní recyklace textilního odpadu, byť je nutno přiznat, že jako společnost v tomto ohledu ještě silně tápeme. „Recyklace za každou cenu je pro nás cesta do pekel,“ míní vedoucí Ateliéru produktového designu UMPRUM Michal Froněk.

Škola proto podle Stehlíkové začíná u sebe, snaží se napojit na lokální podnik – Sociální družstvo Diakonie Broumov, a vymyslet, jak z odpadu vytvořit trvající hodnotu.

Instalace, která vás nenechá v klidu

Expozice prezentovaná na Milano Design Week překračuje podle Stehlíkové oborové hranice a odráží rozmanité perspektivy zapojených ateliérů. Nepředstavuje okamžité celosvětové řešení krize, ale snaží se v lokálním kontextu o přístup, který pomůže místním najít možné cesty ke zmírnění dopadů problému. Studující Ateliéru produktového designu se zabývají textilem jako surovinou a skrze inovativní technologické postupy přetvářejí odpad na zcela nové materiály a užitné předměty.

„Ateliér designu oděvu a obuvi povyšuje vyřazené šatstvo na úroveň upcyklované vysoké módy. Tyto hmatatelné výstupy rámuje syrový audiovizuální materiál Ateliéru volného umění IV zachycující kontrast mezi čistou přírodou regionu a drsným prostředím průmyslové třídírny,“ popisuje Stehlíková.

Funkční dopravníkový pás, jenž se stává centrálním bodem instalace Wasted Waste, převáží bez ustání haldy oblečení. Mravenčí úsilí autorů expozice, kteří pás performativně dokola obsluhují, evokuje náročnou práci, která lidstvo čeká, pokud chce zachránit planetu.

Letošní instalace studujících UMPRUM je umístěna v bývalé vojenské nemocnici Baggio a navazuje na úspěchy studentů školy na Milano Design Week z předchozích let. V České republice bude instalace k vidění na podzimním Designbloku. Tato akce se koná pravidelně od roku 1999 v Praze.

