Nová kampaň navazuje na státní příručku 72 hodin, ale doplňuje ji o pražská specifika – vysokou koncentraci lidí, metro, velký počet turistů i hustou dopravu.
Web, podcast i letáky ve schránkách
Centrem kampaně je nový web nebudprekvapen.cz, kde jsou přehledně zpracované postupy pro různé typy krizí. Kromě toho město připravilo také vzdělávací podcast Nebuď překvapen. Jeho moderátorem je komunikační expert a ambasador kampaně Jan Lukačevič. První díl řeší samotný základ: jak se chovat v krizové situaci.
Kampaň se objeví také v prostředcích MHD, na venkovních reklamních plochách a na sociálních sítích. Informace dostanou lidé i v papírové podobě – například prostřednictvím letáků přikládaných k dopisům od městských firem, jako je PRE nebo Pražská plynárenská.
Proč být připraven?
Podle ředitele pražských hasičů Luděka Prudila může být v prvních minutách krizové situace záchrana života v rukou obyčejných lidí. „Kapacity záchranných složek se v prvních okamžicích krizové situace soustředí na pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují. Proto je důležité, aby zbývající obyvatelstvo přesně vědělo, jak má v dané situaci postupovat, než se k němu případná pomoc dostane,“ vysvětluje Prudil.
Co dělat?
Kampaň poskytne praktické informace a návody:
Lidé by měli vědět, co dělat
Podle Jana Lukačeviče má kampaň jediný cíl: snížit chaos v prvních minutách mimořádných událostí. „Cílem naší kampaně je občanům metropole rozšiřovat představivost o tom, co se může stát a jaké má každý z nás možnosti situaci zvládnout. Chceme je interaktivní a moderní formou vzdělávat a informovat. Informovaná a připravená společnost, kde lidé myslí na ostatní, je odolnější vůči všem typům krizových situací,“ dodává k nové kampani.
Co když dojde k útoku?