Od 16. října začala škola darovat nevyužité obědy organizaci Fokus Praha, která pomáhá lidem se zkušeností s duševním onemocněním.
„Teplý oběd by měl být samozřejmostí. Projekt Zachraň oběd navíc staví na tom, aby se jídlem neplýtvalo. Moc rádi jsme se do něj zapojili a děkuji kolegyním za energii a ochotu, s jakou se do toho vrhly,“ uvedla Jana Solomonová, radní MČ Praha 8 pro kulturu, sport a rodinnou politiku, která projekt na Osmičce koordinuje.
Inspirace pro ostatní školy
Základní škola Dolákova je první vlaštovkou, ale další školy z Prahy 8 už o zapojení uvažují – například ZŠ Lyčkovo náměstí. Městská část chce projekt dále systematicky rozšiřovat.
„V lednu chystáme webinář pro všechny školy v Praze 8, aby se nebály do projektu zapojit. Připravujeme stručný manuál s jednotlivými kroky a máme kolegyni, která se procesem prošla spolu se ZŠ Dolákova a bude provázet i další školy, aby to pro ně bylo co nejjednodušší,“ doplnila Solomonová.
Dalším krokem bude najít školu, která by mohla darovat obědy dětem z Klokánku, který sídlí právě v Praze 8 a o spolupráci projevil velký zájem.
Zkušenosti z první školy
Ředitelka školy ZŠ a MŠ Dolákova Eva Rendlová o projektu věděla již dříve – a když přišla možnost zapojení, neváhala. „Projekt Zachraň oběd jsem podporovala už jako soukromá osoba, takže jsem věděla, že dává smysl. Žádné jídlo by nemělo skončit v koši. Všichni z toho máme dobrý pocit a dalším školám můžu jen doporučit, aby se také přidaly,“ říká Eva Rendlová.
Duší projektu v Dolákovce je Gabriela Stušková, vedoucí školní jídelny. „Ředitelé a vedoucí jídelen se nemusí bát administrativní zátěže a komplikací. Spolu s městskou částí a organizací Zachraň jídlo jsme tu cestu prošláply a každému následovníkovi rády poradíme a pomůžeme s rozjezdem,“ dodává Gabriela Stušková.
Zachraň oběd – smysluplný projekt proti plýtvání
Každý den se v českých školních jídelnách vyhodí zhruba 10 % uvařených porcí jídla. Projekt Zachraň oběd, který zastřešuje organizace Zachraň jídlo, pomáhá tyto přebytky bezpečně darovat lidem v nouzi.
„Praha 8 je po Praze 4 a 10 třetí městskou částí, která se do projektu zapojila. Díky tomu věříme, že se podaří strhnout lavinu škol, které půjdou příkladem,“ říká Denisa Rybářová, provozní ředitelka projektu Zachraň oběd.
Cílem projektu je do roku 2026 zachránit přes 100 000 porcí jídla a rozšířit systém darování napříč Českou republikou. Podle výzkumných měření organizace Zachraň jídlo se v českých komerčních jídelnách denně vyhodí 2–5 procent uvařených porcí. U školních jídelen je situace ještě závažnější – tam vzniká 33,8 kg odpadu na 100 kg připravovaného pokrmu, přičemž 43 procent
se vyhodí ve výdeji a 48 procent při konzumaci. To představuje desítky tisíc hotových pokrmů každý den, které by přitom mohly naplnit prázdné talíře lidí v nouzi.
Odběratel obědů – Fokus Praha
Prvním odběratelem zachráněných porcí ze ZŠ Dolákova je Fokus Praha. Ten poskytuje terénní a ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Nabízí psychiatrickou a psychoterapeutickou podporu i pomoc sociálních pracovníků při řešení běžných životních situací – včetně hledání práce či bydlení. Všechny služby jsou bezplatné a dobrovolné.
Výzva dalším školám
Městská část Praha 8 vyzývá další školy, aby se k projektu přidaly. Darování obědů je hygienicky i právně ošetřené a díky spolupráci se zkušeným týmem z organizace Zachraň jídlo je jeho zavedení jednoduché.
Více informací: www.zachranjidlo.cz a www.zachranobed.cz