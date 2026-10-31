1. Legiovlak přiblíží život legionářů
- 10.–29. listopadu 2026
Jak vypadal život československých legionářů na Transsibiřské magistrále? Přiblíží ho Legiovlak, pojízdné muzeum Československé obce legionářské. Ve 14 zrekonstruovaných vagonech si můžete prohlédnout například polní poštu, lazaret, štábní či obrněný vůz. Dobové vybavení, originální exponáty a historické fotografie doplní výklad průvodců v legionářských uniformách.
- Odpoledne a o víkendech mohou jednotlivci přijít bez rezervace.
- Školní skupiny si komentovanou prohlídku objednávají předem.
- Otevřeno bude ve všední dny od 8:00 do 16:00, o víkendech a svátcích od 9:00 do 16:00.
2. Trénink paměti
- 16. listopadu 2026 od 14:00
- KC VOZOVNA, Hartigova 2687/164, Praha 3
Procvičit paměť a zároveň se potkat s dalšími lidmi můžete v žižkovském kulturním centru Vozovna. Pravidelnými lekcemi provází certifikovaná lektorka Petra Steinová. S sebou si stačí přinést vlastní psací potřeby.
Místo je nutné rezervovat předem osobně v kavárně KC VOZOVNA nebo e-mailem na info@kcvozovna.cz.
3. Co vidíš? Fotografie o proměnách našeho pohledu
- Do 20. listopadu 2026
- Kulturní centrum Klubovna, Generála Píky, Praha 6
Dva lidé se dívají na stejnou fotografii, každý v ní ale může vidět něco jiného. Právě rozdíly ve vnímání zkoumá portrétní fotografka Bibora na výstavě Co vidíš? Prostřednictvím snímků s vodou, sklem, závoji či odrazy otevírá otázku, jak náš pohled ovlivňují vlastní zkušenosti a vzpomínky.
Fotografie doplňují drobné interaktivní prvky, díky nimž si návštěvníci mohou rozdílnost vnímání sami vyzkoušet.
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4. Národní galerie otevře sbírkové expozice
- 17. listopadu 2026
- Vybrané sbírkové expozice Národní galerie Praha
Státní svátek můžete využít i k návštěvě Národní galerie Praha. Na Den boje za svobodu a demokracii nabídne volný vstup do sbírkových expozic v několika pražských budovách. Prohlédnout si můžete například expozice Staří mistři I a II, Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200-1550 nebo Umění Asie napříč prostorem a časem.
Přístupné budou také expozice Umění dlouhého století, První republika, Architektura všem a Konec černobílé doby. Před návštěvou si ověřte umístění a otevírací dobu konkrétní expozice.
5. Dušičky na Malostranském hřbitově
- 1. listopadu 2026 od 14:00
- Malostranský hřbitov, U Trojice 1, Praha 5
Komentované vycházky po Malostranském hřbitově nabídnou příležitost zavzpomínat na zesnulé a poznat příběhy zdejších náhrobků. Tradiční dušičková slavnost letos připomene 200 let od úmrtí pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thun-Hohensteina, někdejšího majitele košířské usedlosti Cibulka.
Hřbitov můžete od 14:00 poznávat s průvodci nebo samostatně s připravenými letáky. Od 14:30 do 15:30 se otevře také přilehlý kostel Nejsvětější Trojice. Vstup i komentované vycházky jsou zdarma, rezervace není potřeba a akce je bezbariérová.
6. Průvod pražských strašidel
- 1. listopadu 2026, 18:00–20:00
- Od Prašné brány po Královské cestě na Malostranské náměstí
Do podvečerních ulic Prahy vyrazí desítky strašidel, která cestou představí své pověsti. Tradiční dušičkový průvod propojí procházku historickým centrem s vyprávěním příběhů a na závěr nabídne společný rej strašidel.
Průvod vyjde od Prašné brány a po Královské cestě zamíří až na Malostranské náměstí. Na Křižovnickém náměstí se v 19:00 zastaví u krátkého programu věnovaného Vojtovi Náprstkovi. Účast je zdarma a pořadatelé doporučují přinést si zvonečky.
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7. Týden Akademie věd otevře laboratoře i výzkumné ústavy
- 2.–8. listopadu 2026
- Pracoviště Akademie věd ČR v Praze i dalších městech
Jak vznikají nové vědecké poznatky a co se děje za dveřmi laboratoří? Šestý ročník festivalu Týden Akademie věd ČR nabídne přednášky, workshopy, výstavy, dokumentární filmy i exkurze na vědecká pracoviště. Program přiblíží přírodní i humanitní obory a umožní návštěvníkům diskutovat přímo s odborníky.
Dopolední akce jsou určené především školám, odpolední a večerní program pak široké veřejnosti. Vstup na všechny festivalové akce je zdarma. Na přednášky, projekce, workshopy a vybrané dny otevřených dveří je však většinou nutná rezervace předem.