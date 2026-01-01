Co se objeví v Praze v roce 2026? Těšte se na nový most i velký sportovní svátek

Marek Hýř
  12:00
Přehled novinek začneme pozitivně. Velkým pražským tématem je doprava a tu zásadně ovlivní nová zkratka z Dvorců na Zlíchov.
Sdílené koloběžky už z pražských ulic zmizely. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Nový Dvorecký most

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Březnové otevření dopravní stavby výrazně zamíchá MHD nejen v okolí mostu. Nová spojnice Prahy 4 a 5 ulehčí nedalekému Barrandovskému mostu. Ten se „zbaví“ denně zhruba 700 autobusů. Linky 118, 124, 196 a 197 mají nově využívat Dvorecký most. Ten ovlivní i tramvajové linky. Má se totiž stát základem jižní tramvajové tangenty, která bude do deseti let pokračovat na Budějovickou a do Záběhlic.

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Od března po něm ale zatím začnou jezdit jen linky 20 a 21. Ty však budou mít jinou podobu, než na jakou jsou cestující doposud zvyklí. Například druhá zmiňovaná linka změní trasu úplně. Podle návrhu Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy už totiž jednadvacítka dál nebude spojovat Modřany a Radlice. Naopak propojí Slivenec a Kubánské náměstí. Přehled všech změn linek najdete na webu Pid.cz i na Metro.cz.

Návrat Českomoravské, stopka pro Floru

Zatímco nový most patří k pozitivním zprávám, zavření stanice metra moc radosti neudělá. Flora se po více než čtyřiceti letech dočká kompletní proměny. Rekonstrukce si vyžádá výrazné omezení provozu. Stavební práce budou probíhat po etapách a potrvají přes dva roky. Od 2. února na zhruba deset měsíců bude stanice Flora mimo jiné kvůli výměně eskalátorů uzavřena.

„Během této doby budou vlaky stanicí pouze projíždět sníženou rychlostí. Zmodernizovanou stanici, zatím bez výtahů, jejichž výstavba potrvá ještě čtrnáct měsíců, plánujeme opět zprovoznit na přelomu listopadu a prosince 2026. Společnou koordinací se zhotoviteli a dalšími subjekty jsme se snažili, aby stavební práce měly co nejmenší dopad na fungování sousedního obchodního centra Flora,“ upřesnil za dopravní podnik Jaroslav Kristen, technický ředitel DPP – Metro.

Součástí rozsáhlé modernizace je také vybudování zmiňovaných výtahů, díky čemuž se Flora stane 49. bezbariérovou stanicí pražského metra.

Flora ale není jediná stanice, kterou letos čeká několikaměsíční uzavření. V létě začne dlouho plánovaná rekonstrukce Hradčanské, kde bude nutné vyměnit eskalátory a provést další opravy technologií či průsaků.

Zatímco linka A na dlouhé měsíce o dvě stanici přijde, na lince B to bude naopak. Opět se totiž po rozsáhlé rekonstrukci otevře stanice metra Českomoravská. Získá například modernější zázemí a nové technologie a eskalátory. V dohledné budoucnosti je v plánu také výstavba výtahů. Práce na nich by ale už neměly výrazně omezit provoz stanice.

Cestující se do stanice vrátí už za pár měsíců. Dopravní podnik slíbil, že provoz bude obnoven ještě před mistrovství světa v krasobruslení, které se v Praze koná na konci března.

Světová špička v Praze

Právě šampionát krasobruslařů je jedna z velkých sportovních událostí roku. Nejlepší světoví krasobruslaři a krasobruslařky zabojují o světové medaile od 24. do 29. března v pražské O2 areně.

Šampionát odstartuje v úterý 24. března oficiálními tréninky. Jako první vstoupí do soutěže ženy a sportovní dvojice středečními krátkými programy. Muži si svou premiéru v O2 areně odbudou ve čtvrtek a tance na ledě s dvojnásobným domácím zastoupením v pátek.

To nejzajímavější z pohledu českého i zahraničního diváka se odehraje v samotném závěru šampionátu. Aktuálně nejsledovanější světová disciplína – kategorie mužů – se do volných jízd pustí v sobotu od 12.30. Soutěžní část šampionátu uzavře večerním blokem v současnosti nejúspěšnější tuzemská disciplína – tance na ledě. V neděli se tradičně fanoušci mohou těšit na vyvrcholení v podobě exhibice.

Mimochodem, na světový šampionát je stále možné zakoupit vstupenky.

Klíčové zápasy roku

Březen je důležitým měsícem také pro českou fotbalovou reprezentaci. Čeká ji klíčová baráž o postup na mistrovství světa. Národní tým se utká s Irskem a v případě úspěchu také s vítězem duelu Dánsko – Severní Makedonie. Oba zápasy se odehrají v Praze. První z rozhodujících duelů se uskuteční ve čtvrtek 26. března ve Fortuna Areně. Pokud Iry porazíme, druhý zápas nás čeká pro změnu na Letné.

Klíčové utkání o postup na MS ve fotbale se odehraje v Edenu.

Fanoušci by si měli pohlídat první týdny roku. Fotbalová asociace plánuje na začátku ledna zveřejnit ceník i harmonogram prodeje vstupenek na baráž, samotný prodej lístků má rovněž odstartovat v průběhu ledna.

Konec sdílených koloběžek

Rok 2026 přinese také dva konce. První se týká sdílených elektrokoloběžky, které dlouhodobě vyvolávaly kontroverze kvůli bezpečnosti i nepořádku v ulicích. Také proto Praha zavedla nový systém regulace sdílených dopravních prostředků.

Systém je založený na smlouvách mezi Technickou správou komunikací a provozovateli kol a elektrokol, která je od letoška možné odkládat pouze na určených místech. Sdílené elektrokoloběžky tuto možnost nemají, čímž se znemožnilo jejich poskytování.

Zatímco Bolt s mikromobilitou úplně končí, Lime v Praze plánuje dále nabízet sdílená elektrokola.

Konec slevy

Změna potkala také majitele elektromobilů a vozů s hybridní pohonem. Podle rozhodnutí z loňského června musí všechna auta s registračními značkami začínajícími písmeny „EL“ nově platit za parkování stejně jako ostatní vozidla.

Majitelé takzvaných bezemisních vozidel, tedy těch poháněných pouze elektřinou či vodíkem, mají nárok na padesátiprocentní slevu z cen parkovacích oprávnění pro vozy se spalovacími motory. Naopak majitelé hybridů přišli o výhody úplně a jejich majitelé musí platit plné částky. Více informací najdete na webu parking.praha.eu.

