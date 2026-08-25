Oblečení, které už nechceme, nekončí jen v popelnici. Tisíce tun textilu ročně míří do třídíren, kde se rozhoduje o jejich dalším osudu. Projekt Wasted Waste studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) má ambiciózní cíl. Chce ukázat, jak celý tento systém funguje. A co všechno se dá z vyhozeného oblečení ještě vytvořit.
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Promarněný odpad
Projekt Wasted Waste (v doslovném překladu zbytečný či promarněný odpad) měl letos na jaře úspěch na milánském Design Weeku. Nyní se představí českému publiku, a to od 7. do 11. října, kdy bude součástí akce Designblok 2026 v Technologickém centru UMPRUM v Mikulandské ulici v Praze. Výstava vznikla ve spolupráci s Diakonií Broumov, do jejíž třídírny míří tuny vyřazeného oblečení z celé republiky. Právě tam se studenti několika ateliérů UMPRUM setkali s realitou textilního odpadu. A ta je podle nich překvapivá nejen svým množstvím.
„Čekala jsem obnošené kusy, věci, které už dosáhly konce své životnosti. Místo toho vypadala značná část téměř jako nová,“ popisuje návštěvu třídírny studentka Alica Grebáčová.
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Nábytek i nové materiály
Diakonie Broumov ročně přijme a třídí zhruba devět tisíc tun vyhozeného oblečení. Provoz zároveň zaměstnává desítky sociálně znevýhodněných lidí. Projekt tak neukazuje pouze samotný odpad, ale také celý systém lidí, materiálů a procesů, které jsou potřeba k jeho zpracování. „Na projektu se podíleli studenti Ateliéru designu oděvu a obuvi, produktového designu a volného umění IV. Každý z nich se na problém textilního odpadu podíval z jiné perspektivy. Vznikla například kolekce jedinečných oděvů vyrobených ze stoprocentně upcyklovaného textilu. Další práce se snaží textil využít jako surovinu pro výrobu nábytku, užitkových předmětů nebo nových materiálů,“ vysvětluje pro deník Metro mluvčí UMPRUM Kamila Stehlíková.
Samotná instalace má podle ní návštěvníkům přiblížit atmosféru třídírny. Jejím centrálním prvkem bude funkční dopravníkový pás na třídění oblečení, který doplní konstrukce s otočnými prvky a vybranými studentskými projekty. „Audiovizuální práce zároveň propojí syrové prostředí třídírny s krajinou Broumovska,“ slibuje Stehlíková.
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Nechtějí předstírat, že problém vyřešili
Wasted Waste přitom nemá být prezentován jako návod, jak globální problém textilního odpadu vyřešit. Autoři se naopak snaží upozornit na jeho systémovou povahu.
„Nechtěli jsme tento problém estetizovat nebo předstírat, že jsme ho vyřešili,“ uvedl student Miloslav Chytil. Podle něj projekt zajímá především „nekonečný pohyb materiálů, opakované třídění a pracovní síla potřebná k tomu, aby vše zůstalo v chodu“. Právě v tom má spočívat i hlavní poselství výstavy. Design zde není jen způsob, jak ze starého oblečení vytvořit nový atraktivní výrobek. Má také pomoci ukázat, co se skrývá za naším každodenním nakupováním, nošením a vyhazováním oblečení.