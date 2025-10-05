„Stavba byla zahájena v minulém roce a staví se tam unikátní a moderní poliklinika. Jak všichni víme, zdravotnické služby jsou více než třeba, a v naší městské části se daří neustále rozšiřovat široké spektrum zdravotnických služeb,“ uvádí tiskový odbor Prahy 13 a doplňuje, že původní budova, kde býval autosalon, střídala majitele a dlouhé roky byla nevyužita.
„Teď zde vzniká technologicky i digitálně vyspělé ambulantní zdravotnické zařízení o rozloze bezmála dvanáct tisíc metrů čtverečních. Určeno bude primárně obyvatelům Stodůlek a západní části Prahy, kterým nabídne široké spektrum preventivní, diagnostické a terapeutické péče ve všech oborech dětské i dospělé medicíny. Významnou součástí nově vznikajícího pracoviště bude portál pacienta, který umožní přístup ke sdíleným informacím nejen lékařům, ale i pacientům samotným,“ komentuje starosta Vodrážka.
Osmipatrová budova nabídne větší kapacitu i možnost provádět menší výkony, jako jsou například karpální tunely nebo gastroskopie a koloskopie přímo na místě, bez nutnosti odesílat pacienty do nemocnic.
„Bude se jednat o zdravotnické zařízení výjimečné v mnoha směrech, ať už svou velikostí, vzhledem, instalací moderních AI řešení, či komplexností péče. Nabídne pacientům to nejlepší ze současné medicíny a je koncipováno tak, aby bylo i do budoucna schopno držet trend s dalším rozvojem. Kromě široké nabídky medicínských oborů nabídne i lékárnu, kavárnu a chybět nebude parkoviště,“ uzavírá Vodrážka.