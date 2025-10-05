Co to staví na křižovatce? Na místě bývalého autosalonu vyroste high-tech poliklinika pro Prahu 13. Co vše nabídne?

Pane starosto, na křižovatce ulic Pod Hranicí a Nárožní probíhá velká stavba, co se tam staví a jak dlouho to bude trvat? Tento dotaz pokládají místní z Prahy 13 svému starostovi Davidu Vodrážkovi pravidelně. Zástupci třinácté městské části nás proto požádali, zda by nemohli celou věc vysvětlit prostřednictvím deníku Metro.
Novou polikliniku staví zdravotnický holding AKESO, který již čtyři roky provozuje polikliniku v Bucharově ulici. Stavba samotná by měla být hotova v roce 2026.

„Stavba byla zahájena v minulém roce a staví se tam unikátní a moderní poliklinika. Jak všichni víme, zdravotnické služby jsou více než třeba, a v naší městské části se daří neustále rozšiřovat široké spektrum zdravotnických služeb,“ uvádí tiskový odbor Prahy 13 a doplňuje, že původní budova, kde býval autosalon, střídala majitele a dlouhé roky byla nevyužita.

„Teď zde vzniká technologicky i digitálně vyspělé ambulantní zdravotnické zařízení o rozloze bezmála dvanáct tisíc metrů čtverečních. Určeno bude primárně obyvatelům Stodůlek a západní části Prahy, kterým nabídne široké spektrum preventivní, diagnostické a terapeutické péče ve všech oborech dětské i dospělé medicíny. Významnou součástí nově vznikajícího pracoviště bude portál pacienta, který umožní přístup ke sdíleným informacím nejen lékařům, ale i pacientům samotným,“ komentuje starosta Vodrážka.

Osmipatrová budova nabídne větší kapacitu i možnost provádět menší výkony, jako jsou například karpální tunely nebo gastroskopie a koloskopie přímo na místě, bez nutnosti odesílat pacienty do nemocnic.

„Bude se jednat o zdravotnické zařízení výjimečné v mnoha směrech, ať už svou velikostí, vzhledem, instalací moderních AI řešení, či komplexností péče. Nabídne pacientům to nejlepší ze současné medicíny a je koncipováno tak, aby bylo i do budoucna schopno držet trend s dalším rozvojem. Kromě široké nabídky medicínských oborů nabídne i lékárnu, kavárnu a chybět nebude parkoviště,“ uzavírá Vodrážka.

