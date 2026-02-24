Co všechno teď uvidíte v novém vizuálu palubních obrazovek pražských autobusů MHD? Něco málo jim ještě chybí

Testovací provoz je nejen v pražské MHD poměrně důležité, ale zároveň dost nevděčné období. Veřejnosti už totiž sice daná novinka slouží, takže očekává její spolehlivost a plnou funkčnost, pražský dopravní podnik (DPP) a potažmo organizátor dopravy v hlavním městě (ROPID) však toto období využívají k dolaďování much a přidávají různé vychytávky.
Linka 101 spojuje Žižkov, Vinohrady, Strašnice, Zahradní Město a Dolní Měcholupy. Některé spoje jezdí jen ze Skalky na Zentivu. | foto: ROPID

Přesně taková situace nyní nastává kolem obrazovek v pražských autobusech. Je to sotva pár dní, co dopravní podnik odstartoval test nového vizuálu palubních monitorů. Cíl? Méně chaosu, víc přehledu. Někteří cestující jsou však již nyní s novinkou nespokojení.

Kdyže to má zastavit?

Kdo někdy marně lovil očima název příští zastávky nebo přemýšlel, kde vlastně přestoupit, ten ví, že obrazovky v autobusech již nějaký ten upgrade pár let potřebovaly. Proto se před několika dny v autobusech MHD začala objevovat nová grafika obrazovek, která má být výraznější, čitelnější a praktičtější.

Nový vzhled obrazovky v autobusu na lince 138

Na několika vybraných linkách nyní cestující nově vidí nejen název následující zastávky, ale také přehled přestupů na další linky, orientační dobu jízdy do cílové stanice a informace v jednotném, modernějším stylu. Krok má zjednodušit orientaci hlavně lidem, kteří trasu neznají nebo spěchají. Pokud se novinka osvědčí, může se rozšířit do dalších autobusů a případně i dalších typů vozidel v rámci systému Pražské integrované dopravy.

„Panely s novou grafikou zobrazují nově od 17. února i přestupy a orientační dobu jízdy do nácestných zastávek. Nová grafika je zatím nasazena v autobusech Solaris Urbino 10 například na lince 101,“ uvádějí pro deník Metro zástupci ROPID.

„Stop, zastavíme“

O tom, co by se dalo na nové displejové novince v MHD do budoucna vychytat, se nejen v internetových diskuzích klábosí již zhruba týden. S jedním nedostatkem, který zaujal i deník Metro, přispěchal na facebooku organizátora dopravy uživatel Michal Patera.

„Budete tam mít i příznak zmáčknutého znamení v podobě rámečku ‚stop‘ nebo ‚zastavíme‘? V některých městech to mají a je to příjemnější, když člověk zrovna neotáčí hlavu ke dveřím,“ píše uživatel Patera.

První autobusové LCD obrazovky v designu Čitelné Prahy jsou k vidění také v autobusech linky číslo 101.

Jeho nápad dlouho nezůstal bez odpovědi. ROPID nejen potvrdil, že o nedostatku ví, ale také přiznal drobný nesoulad v názorech s DPP.

„Díky za podnět. Rádi bychom, ale prozatím jsme v tomto nenašli shodu s kolegy z dopravního podniku, jak by taková indikace měla vypadat. Třeba se zadaří v budoucích verzích,“ odpověděl obratem ROPID.

Pssst, jednáme

Zástupci dopravního podniku informace od ROPID deníku Metro potvrzují. Z jejich prohlášení se dá však mezi řádky vyčíst podstatná věc: musí se nejprve dořešit, zda zobrazení nápisu „zastavíme“ na centrálních LCD obrazovkách nezpůsobí více škody než užitku.

„Ve všech autobusech DPP je v souladu se Standardy kvality PID indikace ‚Zastavíme‘ – světelný nápis STOP vždy nad příslušnými dveřmi. Tento ukazatel zajišťuje jednak informaci o přijetí požadavku na zastavení v následující zastávce – všechny autobusové a trolejbusové zastávky jsou na znamení, a současně i potvrzení navolení otevření příslušných dveří. Tedy navolení nejbližších dveří proběhne automaticky při stisku tlačítka STOP,“ vysvětluje pro deník Metro Šabík.

„O případném zobrazování centrální informace ‚Zastavíme‘ na LCD monitorech s organizací ROPID jednáme. Aktuálně navrhovaná řešení však bohužel nepokrývají všechny provozní situace a zejména na městských linkách mohou místo zlepšení informací a komfortu způsobit naopak zhoršení zpětné vazby o vystupujících cestujících pro řidiče s rizikem vzniku nedorozumění nebo i potenciálně rizikových situací,“ popisuje Šabík. Dodává, že pokud se podaří vše uspokojivě dořešit, informace na LCD monitorech brzy přibude.

Nová grafika

  • Dopravní podnik ve spolupráci s Operátorem ICT a organizací ROPID spustil minulý týden modernizované grafické rozhraní pro vnitřní LCD obrazovky v autobusech. Nové řešení přináší i nové funkce založené na datovém propojení s městskou datovou platformou Golemio, která poskytuje data o polohách spojů.
  • Grafické rozhraní vychází z vizuální identity Čitelné Prahy a využívá písmo Prague Citizen, které se postupně stává jednotným typografickým prvkem celého informačního systému PID.
  • Nová grafika je nyní nasazena do čtyřiceti autobusů typu Solaris Urbino 10,5, které se objevují zejména na linkách 101, 105, 121, 138, 151, 159 a 202. Více informací na webu PID.cz. JAR

Při požáru budovy u vrakoviště v Lomnici se zranila jedna osoba

