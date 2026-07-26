Psaní o lampě „vetřelci“ zaujalo i jednoho z ředitelů pražského dopravního podniku Jana Šurovského…
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Tohle jste ještě neviděli. Krátké pojednání o zmutované lampě mezi Palmovkou a Žižkovem
Velbloud svítil i na Krymu
„Na různých místech jsou různé lampy a celkem se tomuto tématu celý život věnuji, koneckonců jsem nasbíral řadu lamp do našeho muzea MHD ve Střešovicích. Tato lampa se nazývala Ambasador a lze se o ní dozvědět více zde: Elektrosvit | Veřejné osvětlení a vše kolem něj.
Značka Elektrosvit se používá stále: Výroba průmyslové osvětlovací techniky - ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s. ale „velbloudi“ se vyráběli na Slovensku v Nových Zámcích (tedy maďarsky Érsekújvár). Zde pak výroba zanikla: Odkaz
Kdysi jsem o lampách napsal článek i s fotkami – článek přikládám celý, fotky jen s „velbloudy“. A výňatek textu o „velbloudech“ je zde:
Polovina 80. let, speciálně pak dokončování III. provozního úseku metra C v roce 1984 a zejména pak I. provozního úseku metra B v roce 1985, přinesla do Prahy další velmi rozšířené svítidlo, a to tzv. „velblouda“ neboli „vajíčko“ (foto 53, 54). Ani „velbloud“ už dnes pražské ulice neosvětluje, ale areály DPP, vč. dvora vozovny Střešovice, dosud ano. Svítidlo, je stále v prodeji. Elektrosvit Nové Zámky jím nezaplavil pouze Československo, ale i země RVHP. Viděl jsem je ve Varšavě, v Moskvě a například v Maďarsku. Osvětlují trať celého tramvajového „provozu“ v Moločném na Krymu (foto 55). „Velbloud“ byl jednovýbojkový v provedení na stožár nebo v závěsném provedení, které dožívá např. v hale vozovny Vokovice (foto 56). Existuje i mutace „velblouda“ pro železnici, kdy místo zvonu je dole osazeno právě toto svítidlo. I to lze v DPP nalézt...“
Tolik Jan Šurovský, technický ředitel – Povrch.
Hledejte ve skrytých zákoutích
Rozepsal se i Patrik Cinert a tak se musíme o jeho informace podělit.
„Jsem nadšenec do pouličního osvětlení a znám odpověď na Vaši záhadu z článku v deníku Metro. Narazil jste na jedno z nejrozšířenějších svítidel své doby. Jde o výrobek české společnosti Elektrosvit Svatobořice, továrně pojmenovaný Ambasador.
Osazuje se od 80. let a po přelomu tisíciletí s nimi byla lemována snad každá druhá hlavní ulice. Lidově dostal několik přezdívek, nejpoužívanější, co jsem zaznamenal a sám používám je „velbloud“.
Možná je to z dětské nostalgie, kdy jsem tyto lampy vídal skoro všude, a už tehdy mě zaujaly, ale zkrátka patří k mým designově nejoblíbenějším. Rozdělení předřadníkové a reflektorové části na dvě oddělená tělesa, která jsou téměř hranatá, ale zároveň decentně zakulacená, má své kouzlo. Na Vámi nalezeném exempláři ještě chybí plexi kryt, který jinak kulaté kouzlo dovršuje.
Horní kryty jsou z prepregu, který po letech vystavení vnějším vlivům začíná pouštět uhlíková vlákna, povrch je proto lepivý a chytá se na něj všechno možné. Měl jsem to v ruce a není to nic k pomazlení, bohužel. Proto po letech začne náhle takto černat.
Doufám, že Vaše nelichotivé pojmenování je zapříčiněno spíše stavem, než designem. Přijde mi mnohem nápaditější a zajímavější než většina nových, nudných LED placek.
Dnes už jde o minimálně jednu generaci zpět, na většině místech je již nahrazen novějšími sodíkovými svítidly, nebo rovnou převálcován masivním nahrazováním LED osvětlením. Nejčastěji lze najít opuštěné exempláře v zákoutích nebo průmyslových areálech. Vzácně i na některých ulicích stále sloužící původnímu účelu, kam ještě modernizace nedolehla. To člověku vždy udělá radost, když najde jeho oblíbený tvar stále ještě v plné síle. Uvidíte, že je začnete nacházet ve svém okolí, když člověk ví, co hledá.
Krom vlastního pozorování většinu znalostí načerpávám z tohoto webu (Odkaz), který dokáže být zapadlý, dokud člověk již nezná pár slangových výrazů, aby ho objevil. Už je trochu opuštěný, ale informace na něm dal někdo pěkně dohromady.
Přeji pěkný den a lampám zdar!“
Tolik další čtenář Patrik Cinert.
Slovenské poselství z historie
Několik údajů zaslal i čtenář J. Chochole. Tady jsou.
„Jedná se o svítidlo z druhé poloviny 20tého století, které snad vyráběla TESLA Nové Zámky a do těchto svítidel se instalovaly:
- vysokotlaké rtuťové výbojky ze st. podniku TESLA Holešovice, typ RVx 400 W nebo 250 W
- vysokotlaké sodíkové výbojky ze s.p. TESLA H., typ SHLP 340 W a 210 W s Pennin. směsí
V horní části byl umístěn předřadník (tlumivka)...“
I my děkujeme J. Chocholemu.
Říkalo se mu Buchta
O informace se podělil i čtenář Jaroslav Burda. „V pondělním Metru jsem četl váš článek o unikátním svítidle veřejného osvětlení, které vás zaujalo. Vaše poznámka, že odborná firma, která spravuje veřejné osvětlení v Praze vám nedovedla ten zmutovaný patvar pojmenovat? Mě zaujala a rozhodl jsem se vám napsat.
Je to typ svítidla veřejného osvětlení (VO), který v 80. letech minulého století hojně osvětloval Prahu. Tyto svítidla se v Praze používala na více než 50tis ks stožárech VO hlavně na více dopravně zatížených ulicích. Jedná se totiž o světelné místo, které bylo v minulosti dlouho době ve staveništním záboru, protože jsou stožár a patice natřené barvou, která se používala do 70 let minulého století.
Zpět k vaší otázce. Jedná se o svítidlo 444.23.15 (je to výložníkové svítidlo se světelným zdrojem 150W) a říkalo se mu Buchta a vyráběl ho Elektrosvit Nové Zámky. Jedná se o svítidla, která byla vyrobena pro umístění na výložníky stožárů ve třech variantách výkonu sodíkových výbojek a to pro 150W a 250W a 400W.
Druhý model těchto svítidel byl vyroben pro použití na zavěšení svítidla na lana natažená mezi domy tzv. převěsová svítiddla ( 442.23.15 o stejných výkonech jako výložníková svítidla),“ dodává na závěr Ing. Jaroslav Burda.