Mezinárodní den archeologie pobaví děti i dospělé. Již tuto sobotu od 10.00 do 17.00 se Zámecký areál Ctěnice promění v rušné středověké tržiště. Buďte u toho. A prožijte den plný her, řemesel, hudby a autentických zážitků pro celou rodinu.
Díky spolku Tempus Artificum zjistíte, jak se ve středověku vařilo – a některé dobroty budete moci i ochutnat. | foto: Metro.cz

Zámecký areál Ctěnice nabídne v sobotu cestu časem do středověku – s tržištěm, řemesly i hudbou.

Proč slavíme Mezinárodní den archeologie?

Mezinárodní den archeologie (International Archeology Day) připadá každoročně na třetí sobotu v říjnu. Přibližuje veřejnosti fascinující svět archeologie prostřednictvím hravých a interaktivních programů.

Co je cílem?

Cílem je ukázat, jak archeologové pracují, představit jejich objevy a připomenout význam ochrany kulturního dědictví. Tradice vznikla ve Spojených státech v roce 2011. A Muzeum Prahy se k ní od roku 2014 pravidelně připojuje.

Zámecký areál Ctěnice nabídne v sobotu cestu časem do středověku – s tržištěm, řemesly i hudbou.

Prožijte středověk na vlastní kůži

V Zámeckém areálu Ctěnice zažijete role-play dobrodružství. Hned u vstupu si vylosujete, zda se stanete rytířem, kupcem, učencem, řemeslníkem, nebo rolníkem. A pak? Pustíte se do úkolů typických pro vaši roli. Čeká vás například lukostřelba, středověké hry i vědomostní výzvy nad replikami a originály archeologických nálezů.

Součástí programu budou i ukázky dobových řemesel v podání spolku Tempus Artificum. A pokud při sledování dostanete chuť vyzkoušet si některá středověká řemesla sami, můžete. Hrát vám k tomu bude dobová hudba a vzduchem se ponese vůně domácích dobrot.

Těšit se můžete i na komentovanou prohlídku stálé expozice Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století. Archeolog z Muzea Prahy vám ukáže, jak pestré je místní kulturní dědictví.

A na další zvídavé otázky vám odpoví muzejní archeologové, kteří budou po celý den k dispozici. Rádi vám povypráví o své práci i o tom, co právě zkoumají. Díky jejich příběhům nahlédnete pod povrch. Doslova.

Den archeologie je pro děti i dospělé

Akce je určena především rodinám s dětmi ve věku 7 až 12 let. Program ale zaujme i dospělé se zájmem o archeologii a historii. Na návštěvu si vyhraďte alespoň dvě až tři hodiny.

Zaklapněte učebnici, vypněte televizi, schovejte telefon. Středověk volá. Ve Ctěnicích se otevře brána, která vás přenese o staletí zpět. Stačí jediný krok a vaše historické dobrodružství začíná.

Tak vstupte.

Středověk se popsat nedá. Ten musíte zažít.

Praktické informace

  • Kdy: sobota 18. října 2025, 10.00–17.00 (poslední vstup 16.00)
  • Kde: Zámecký areál Ctěnice, Praha 9 – Vinoř
  • Vstupné: 100 Kč plné, 70 Kč snížené, děti do 7 let zdarma
  • Dostupnost: Do areálu se pohodlně dostanete MHD – autobusem 159 od metra Letňany (zastávka Ctěnický zámek) nebo autem – parkování pro návštěvníky je zajištěno přímo u zámku.
  • Podrobný program najdete na www.muzeumprahy.cz, na sociálních sítích Muzea Prahy.

Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet výrobu svíček z včelího vosku.

