Zámecký areál Ctěnice nabídne v sobotu cestu časem do středověku – s tržištěm, řemesly i hudbou.
Proč slavíme Mezinárodní den archeologie?
Mezinárodní den archeologie (International Archeology Day) připadá každoročně na třetí sobotu v říjnu. Přibližuje veřejnosti fascinující svět archeologie prostřednictvím hravých a interaktivních programů.
Co je cílem?
Cílem je ukázat, jak archeologové pracují, představit jejich objevy a připomenout význam ochrany kulturního dědictví. Tradice vznikla ve Spojených státech v roce 2011. A Muzeum Prahy se k ní od roku 2014 pravidelně připojuje.
Prožijte středověk na vlastní kůži
V Zámeckém areálu Ctěnice zažijete role-play dobrodružství. Hned u vstupu si vylosujete, zda se stanete rytířem, kupcem, učencem, řemeslníkem, nebo rolníkem. A pak? Pustíte se do úkolů typických pro vaši roli. Čeká vás například lukostřelba, středověké hry i vědomostní výzvy nad replikami a originály archeologických nálezů.
Součástí programu budou i ukázky dobových řemesel v podání spolku Tempus Artificum. A pokud při sledování dostanete chuť vyzkoušet si některá středověká řemesla sami, můžete. Hrát vám k tomu bude dobová hudba a vzduchem se ponese vůně domácích dobrot.
Těšit se můžete i na komentovanou prohlídku stálé expozice Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století. Archeolog z Muzea Prahy vám ukáže, jak pestré je místní kulturní dědictví.
A na další zvídavé otázky vám odpoví muzejní archeologové, kteří budou po celý den k dispozici. Rádi vám povypráví o své práci i o tom, co právě zkoumají. Díky jejich příběhům nahlédnete pod povrch. Doslova.
Den archeologie je pro děti i dospělé
Akce je určena především rodinám s dětmi ve věku 7 až 12 let. Program ale zaujme i dospělé se zájmem o archeologii a historii. Na návštěvu si vyhraďte alespoň dvě až tři hodiny.
Zaklapněte učebnici, vypněte televizi, schovejte telefon. Středověk volá. Ve Ctěnicích se otevře brána, která vás přenese o staletí zpět. Stačí jediný krok a vaše historické dobrodružství začíná.
Tak vstupte.
Středověk se popsat nedá. Ten musíte zažít.
Praktické informace