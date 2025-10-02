K tomu si vychutnáte nabídku čtrnácti restaurací z celého světa a neodolatelnou atmosféru doplněnou DJ i živou hudbou.
Přijďte s přáteli, ochutnejte nové chutě a oslavte pivo v jeho nejlepší podobě – vstup zdarma!
Manifesto Marketu na Andělu
- Manifesto Marketu Anděl je moderní gastronomicko-kulturní tržnice v Praze, konkrétně na Smíchově, hned u stanice metra Anděl. Je to součást širšího projektu Manifesto Market, který kombinuje street food z různých koutů světa (různé kuchyně v kontejnerových stáncích nebo designových kioscích), kavárny, bary a řemeslné pivo, kulturní program (živá hudba, DJ sety, trhy, festivaly, workshopy) a moderní městský design – často s udržitelným přístupem.
- Co tam najdete: 10 až 15 restaurací a barů s mezinárodní kuchyní (asijská, mexická, italská, česká, veganská a tak dále), stylové sezení a chill-out zóny (většinou venkovní, ale s krytými částmi), kulturní akce jako pivní festivaly, koncerty, filmové večery, brunch víkendy, silent disco a podobně.
- Manifesto původně vzniklo jako dočasný projekt u Masarykova nádraží, ale kvůli obrovskému úspěchu se rozrostlo i na Anděl a dále expandovalo i do zahraničí (například do Berlína). Více na manifestomarket.com.