V době, kdy se fitness cvičení často spojuje s drahými členstvími a přeplněnými posilovnami, zažívají workoutová hřiště renesanci. Stačí přijít, zacvičit si podle svého tempa a zase odejít. Žádné otevírací hodiny, žádné fronty na stroje. A hlavně zdarma. Přinášíme vám tipy na tři workoutová hřiště v metropoli, která stojí za to navštívit.
Vítkov (Praha 3)
Kousek od zadní části památníku Jana Žižky na Vítkově se nachází workoutové hřiště, které se skládá ze tří navzájem spojených hrazd, je komornější, zato má hezký výhled. Kousek dál, jen pár kroků směrem od památníku, je druhé hřiště. Zde ale chybí hrazda, proto doporučujeme hřiště kombinovat.
Ladronka (Praha 6)
Na šestce se můžete podívat na Ladronku, která je oblíbenou lokalitou sportovců všeho druhu. Workout zóna je součástí většího sportovního areálu, takže můžete kombinovat silový trénink třeba s během nebo bruslemi.
Folimanka (Praha 2)
Workoutové hřiště pod Nuselským mostem má unikátní atmosféru. Výhodou je částečné zastřešení, takže si tady, na Folimance, zacvičíte i za horšího počasí.
|
Jak cvičit bez trenéra?
Základ venkovního tréninku tvoří především cviky s vlastní vahou. „Mezi nejefektivnější cviky patří kliky, shyby pro pokročilejší cvičence, případně vis jako základní varianta pro začátečníky, dále dipy a australské shyby. Tyto cviky dohromady pokrývají většinu svalů horní části těla a lze je dobře přizpůsobit aktuální kondici,“ doporučila nejvhodnější cviky na workoutové gřiště fitness trenérka Petra Kotrlová.
|
Shyby přitom patří k nejnáročnějším cvikům a vyžadují systematický přístup. „Shyby nepatří mezi cviky, které se člověk naučí ze dne na den ani se je nenaučíme tak, že to prostě zkoušíme, dokud alespoň jeden neuděláme, většinou to tak totiž nefunguje. Je potřeba k nim přistupovat systematicky,“ říká Kotrlová a dodává, že pro posílení středu těla lze využít hrazdu i lavičku. „Na hrazdě jsou vhodné například přítahy kolen ve visu, i když pro začátečníky může být náročné už samotné udržení ve visu. Na lavičce lze zařadit zkracovačky, které zvládne téměř každý, případně i lehy-sedy nebo sklapovačky, které jsou o něco náročnější,“ líčí trenérka.
Alternativy po workoutu
Na venkovní trénink přirozeně navazují další jednoduché aktivity. Typickým příkladem je švihadlo, které kombinuje dostupnost s vysokou efektivitou.
„Velká spousta lidí má za to, že skákání přes švihadlo je jen pro děti. Je pravda, že pro děti má švihání celou řadu benefitů. Ale spoustu benefitů má i pro všechny ostatní lidi každého věku. Jde o jeden z nejefektivnějších kardio nástrojů, který se vejde do kapsy a stačí málo prostoru. Když skáčete, nezapojujete jen nohy, ale celé tělo, tedy ramena, záda, břicho a předloktí,“ popisuje pro Metro Tomáš Vaněček, zakladatel projektu Švihej. Workoutové hřiště tak nemusí být jediným bodem programu. Venkovní trénink lze snadno kombinovat. Právě variabilita je jednou z největších výhod.
Ideální trénink