Jednání o úpravách iniciovala městská část už na podzim loňského roku. Ke stolu usedli zástupci Technické správy komunikací (TSK), Městské policie, Policie ČR i další aktéři. Důvodem byly obavy z nebezpečné jízdy cyklistů a rizika vážných kolizí v úzkém a nepřehledném prostoru tunelu.
„V tunelu je chodec v pozici slabšího a cyklista silnějšího účastníka provozu. Cyklisté tu proto musí jet pomalu a ohleduplně, aby nikoho neohrozili. Z toho slevit nelze,“ uvedl starosta Prahy 3 Michal Vronský.
Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy
Nové dopravní značení
Ve středu proto TSK nainstalovala nové dopravní značení s omezením rychlosti na 10 kilometrů v hodině. Dodržování pravidel mají kontrolovat hlídky Policie ČR i Městské policie v rámci pravidelných akcí.
Změny se dotknou také technického stavu tunelu. TSK ve spolupráci s Technologiemi hlavního města Prahy opraví a doplní osvětlení, které je nyní nedostatečné zejména v nepřehledné zatáčce.
Chystají se optické brzdy
Radnice chystá i další kroky. „Ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy chceme připravit podklady pro realizaci takzvaných optických brzd. Půjde o výrazné nápisy jako ‚slow‘, ‚brzdi‘ nebo ‚zpomal‘ přímo na vozovce, které přirozeně přimějí cyklisty ke snížení rychlosti. Do budoucna by mohly mít i fyzickou podobu zpomalovacích prahů,“ popsal místostarosta pro dopravu Ondřej Rut. Realizace optických prvků se očekává během několika týdnů.
Strava už nebude motivovat k rychlosti
Do řešení se má zapojit i soukromý sektor. Magistrátní odbor dopravy osloví provozovatele aplikace Strava s žádostí o odstranění sledovaného segmentu v tunelu, který některé cyklisty motivuje k rychlé jízdě. Praha 3 zároveň svolá jednání se zástupci doručovacích společností, například Wolt nebo Foodora, aby své kurýry lépe informovaly o pravidlech bezpečného průjezdu.