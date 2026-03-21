Prague Bike Fest patří k největším akcím svého druhu v Česku, kde se potkají fanoušci klidných jízd i adrenalinu.
Cyklistika jako sport, zábava i životní styl
„Prague Bike Fest se za čtyři roky stal místem, kde se potkává celá cyklistická komunita, od profesionálních jezdců přes nadšence až po rodiny s dětmi. Naším cílem je proto ukázat cyklistiku v celé její šíři, jako sport, zábavu, způsob dopravy i životní styl, a postavit program tak, aby si každý vybral to své. Věřím, že se nám to i letos skvěle povedlo a návštěvníci budou nadšení,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha a.s.
Hvězdy českého biketrialu
A program festivalu, který loni přilákal přes 12 tisíc lidí, bude opět nadupaný. Program je přizpůsoben celé široké cyklistické veřejnosti. Tedy od rodinných aktivit až po adrenalinové show. Své triky předvedou Damjan Siriški, který je vicemistrem světa v biketrialu a je prvním Čechem, jenž předvedl backflip na MTB. Dalším jezdcem bude Ondřej Šenk. Oba patří mezi legendy českého biketrialu a freestylu. S koly umí kousky, při kterých se tají dech. Tihle „blázni“, jejichž svět je ulice, se svými stroji skáčou z výšky, předvádí s nimi salta a další neuvěřitelné triky.
Chybět nebude ani oblíbená exhibice, kam přijedou další nejlepší čeští jezdci. Intenzivní freestylová podívaná je ukáže až v osmimetrových výškách, s rotací a kombinacemi triků.
Cyklisté v přátelské atmosféře