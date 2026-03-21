Cyklistika jako životní styl. Své neuvěřitelné triky na Prague Bike Fest předvedou i šílenci

Autor: Marek Peška
  11:31
Na pražském Výstavišti se na konci dubna chystají dva dny plné adrenalinu, inspirace i zábavy pro všechny – od zapálených sportovců až po rodiny s dětmi. Největší cyklistický festival u nás Prague Bike Fest nabídne show s největšími machry na kolech i seznámení s novinkami.
Již počtvrté přinese cyklozačátečníkům i fanouškům inspiraci a dávku adrenalinu. | foto: Prague Bike Fest

Prague Bike Fest patří k největším akcím svého druhu v Česku, kde se potkají fanoušci klidných jízd i adrenalinu.

Cyklistika jako sport, zábava i životní styl

„Prague Bike Fest se za čtyři roky stal místem, kde se potkává celá cyklistická komunita, od profesionálních jezdců přes nadšence až po rodiny s dětmi. Naším cílem je proto ukázat cyklistiku v celé její šíři, jako sport, zábavu, způsob dopravy i životní styl, a postavit program tak, aby si každý vybral to své. Věřím, že se nám to i letos skvěle povedlo a návštěvníci budou nadšení,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha a.s.

Hvězdy českého biketrialu

A program festivalu, který loni přilákal přes 12 tisíc lidí, bude opět nadupaný. Program je přizpůsoben celé široké cyklistické veřejnosti. Tedy od rodinných aktivit až po adrenalinové show. Své triky předvedou Damjan Siriški, který je vicemistrem světa v biketrialu a je prvním Čechem, jenž předvedl backflip na MTB. Dalším jezdcem bude Ondřej Šenk. Oba patří mezi legendy českého biketrialu a freestylu. S koly umí kousky, při kterých se tají dech. Tihle „blázni“, jejichž svět je ulice, se svými stroji skáčou z výšky, předvádí s nimi salta a další neuvěřitelné triky.

Na kole středem Prahy: Kudy vede trasa z Kampy do Stromovky

Chybět nebude ani oblíbená exhibice, kam přijedou další nejlepší čeští jezdci. Intenzivní freestylová podívaná je ukáže až v osmimetrových výškách, s rotací a kombinacemi triků.

Cyklisté v přátelské atmosféře

  • Na menší cyklisty čeká bezpečné prostředí pro první jízdy, překážkové dráhy i rady zkušených instruktorů.
  • Děti se tak mohou už odmala učit základním dopravním předpisům zábavnou formou a jejich rodiče si přitom mohou na chvíli odpočinout. Děti do šesti let budou mít na akci vstup zdarma.
  • Tradiční součástí festivalu budou také komunitní vyjížďky pro veřejnost. Pohodové i sportovní trasy napříč Prahou, které spojují cyklisty všech úrovní a vytvářejí přátelskou atmosféru celé akce. Každá trasa bude končit na Výstavišti a účastníci obdrží volný vstup na festival.
  • Na návštěvníky čekají také elegantní sestavy krasojízdy nebo triky flatlandu.
  • Program akce, která se uskuteční 25.–26. dubna, je bohatý, více najdete na webu Praguebikefest.cz.

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Začalo to vnuknutím, teď plete stovky pomlázek. Získané peníze dává charitě

Dobrovolník, lesák a košíkář Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku plete...

Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku už šestým rokem plete nejen s kamarády tradiční velikonoční pomlázky. Prodejem, ale i třeba workshopy, tak lesní dělník a košíkář vydělává peníze, které...

21. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Cyklistika jako životní styl. Své neuvěřitelné triky na Prague Bike Fest předvedou i šílenci

Již počtvrté přinese cyklozačátečníkům i fanouškům inspiraci a dávku adrenalinu.

Na pražském Výstavišti se na konci dubna chystají dva dny plné adrenalinu, inspirace i zábavy pro všechny – od zapálených sportovců až po rodiny s dětmi. Největší cyklistický festival u nás Prague...

21. března 2026  11:31

Lidé museli utéct z Ikey na Černém Mostě, dělníci omylem spustili požární hlásič

