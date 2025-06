Oblíbený vlak pro děti a cyklisty Cyklohráček s pestrobarevnými vagony se chystá na svou čtvrtou letní sezonu. Při ní vozí cestující ve vybrané všední dny na různá místa zejména ve středních Čechách, pokaždé jinam. Kromě toho Cyklohráček už od dubna vyjíždí o víkendech na svou pravidelnou trasu do Slaného a zpět. A tak to zůstane i v létě.

Kam se tedy můžete s Cyklohráčkem podívat? První letošní letní výlet je naplánován na 8. července. Podle Petra Pošty z oddělení komunikace Českých drah se v tuto chvíli jestě upřesňují jízdní řády. „Již nyní ale můžeme říci, že společně s Pražskou integrovanou dopravou plánujeme například jízdy z Prahy do Dobříše nebo do Rožmitálu pod Třemšínem,“ uvedl.

Podle informací z Pražské integrované dopravy (PID) jsou v plánu výlety také do Kralup, podél Sázavy do Kácova nebo do obce Doksy, která leží u Máchova jezera. Podrobný seznam jízd včetně dnů, kdy se mají konat, najdete v tabulce níže. PID je zatím uvádí s poznámkou, že trasa se může ještě změnit.

Kam letos s Cyklohráčkem? Předběžný plán letních jízd Kdy Kam 8. července (úterý) Praha hl. n. – Dobříš 10. července (čtvrtek) Praha hl. n. – Beroun – Rakovník – Lužná u Rakovníka 15. července (úterý) Praha hl. n. – Hostivice – Kladno-Švermov – Kralupy nad Vltavou 17. července (čtvrtek) Praha hl. n. – Kralupy nad Vltavou – Lužec nad Vltavou 22. července (úterý) Praha hl. n. – Mladá Boleslav hl. n. – Doksy 24. července (čtvrtek) Praha hl. n. – Mělník – Mšeno 29. července (úterý) Praha hl. n. – Beroun – Příbram – Březnice – Rožmitál pod Třemšínem 31. července (čtvrtek) Praha hl. n. – Čerčany – Kácov 5. srpna (úterý) Praha hl. n. – Pečky – Kouřim 7. srpna (čtvrtek) Praha hl. n. – Mladá Boleslav hl. n. – Doksy 12. srpna (úterý) Praha hl. n. – Hostivice – Kladno-Švermov – Kralupy nad Vltavou 14. srpna (čtvrtek) Praha hl. n. – Kralupy nad Vltavou – Lužec nad Vltavou 19. srpna (úterý) Praha hl. n. – Dobříš 21. srpna (čtvrtek) Praha hl. n. – Hostivice – Kladno – Lužná u Rakovníka – Rakovník – Roztoky u Křivoklátu

Kde koupíte jízdenky na Cyklohráček?

V Cyklohráčku platí běžný tarif Českých drah nebo PID. Potřebujete proto jen běžné jízdenky, žádná přirážka se neplatí. Místa v něm jsou k sezení i stání, počítá se s tím, že část cestujících si postojí. Místenky se dopředu rezervovat nedají. Dopravce ale slibuje, že k vlaku přidá vagon navíc tak, aby se do něj všichni zájemci vešli.

Kde koupit jízdenku v aplikacích Můj vlak nebo PID Lítačka

na pokladnách

v e-shopu Českých drah

u vlakvedoucího (s manipulační přirážkou)

Pokud se rozhodnete pro některý z výletů, doporučujeme vám stáhnout si aplikaci ČD Vlakem na výlet. Najdete v ní nejen trasy Cyklohráčku, ale i další zajímavé vlaky, tipy na to co můžete vidět v různých městech podél železnice a také mimořádné a historické vlaky.

Kde zjistit jízdní řád?

Přesné časy odjezdů České dráhy doladí co nejdřív a zakomponují je do vyhledávačů a také do aplikace Můj vlak. Předběžně můžete počítat s podobným rozvrhem, jaký platil v minulých letech: letní Cyklohráček vyjížděl z Prahy hlavního nádraží kolem 10. hodiny dopolední, vracel se v pozdních odpoledních hodinách nebo večer.

Víkendový Cyklohráček odjíždí z Prahy v 8:49, a jak upozornil Pošta, i v létě bude jezdit po své běžné trase přes Hostivice do Slaného, případně (ve vybrané dny) do Zlonic. V jízdních řádech je označen jako spoje Os 9784, Os 9786, Os 9785 a Os 9787.

A kde všude staví? Z hlavního nádraží jede na Smíchov, následují Jinonice, Cibulka, Zličín, a pak už opouští Prahu. Jede do Hostivic, Jenče, Hostouně, Dobrovízu, Středokluk, Tuchoměřic, Noutonic, Kovár, Zákolan, Kolče, Podlešína a do Slaného, kam přijíždí v 10:38. Pro koho je ranní spoj příliš časný, muže vyjet druhým Cyklohráčkem až ve 13:18, ale pozor, ten začíná na Smíchově a nikoli na hlavním nádraží. Odjezd ze Slaného zpět na Prahu je v 17:00, na hlavní nádraží vlak přijede o dvě hodiny později. Podrobný jízdní řád zjistíte například na stránkách PID nebo v aplikacích a vyhledávačích.

A protože je vlak určený hlavně pro rodiny s dětmi, vejdou se do něj kola i kočárky. Zatímco s jízdními koly miřte do tyrkysového vagonu, pro vstup s kočárkem je nejlepší použít oranžový nízkopodlažní vůz. V oranžovém, růžovém i modrém vagonu najdete hrací prvky pro děti, v tyrkysovém je umístěn bufet.