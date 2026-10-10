Další část Žižkova bude dva měsíce bez tramvají. Výluka změní trasy několika linek

Autor: Metro.cz
  6:57
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Z důvodu modernizace tramvajové trati dochází od neděle 11. 10. 2026 do pátku...

Z důvodu modernizace tramvajové trati dochází od neděle 11. 10. 2026 do pátku 18. 12. 2026 k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Nákladové nádraží Žižkov – Ohrada. | foto: Praha 3

Z důvodu modernizace tramvajové trati dochází od neděle 11. 10. 2026 do pátku...
Z důvodu modernizace tramvajové trati dochází od neděle 11. 10. 2026 do pátku...
Z důvodu modernizace tramvajové trati dochází od neděle 11. 10. 2026 do pátku...
Vizualizace zastávky Habrová
10 fotografií
Jedna výluka končí, další začíná. Od neděle 11. října se tramvaje vrátí do Olšanské ulice, současně ale přestanou jezdit mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou. Omezení potrvá až do 18. prosince a změní trasy několika denních i nočních linek. Cestujícím pomohou náhradní autobusy.

Žižkov čeká další dopravní zkouška. Zatímco do Olšanské ulice se po více než měsíci vrátí tramvaje, jen o kus dál začne nová výluka. Od 11. října do 18. prosince nepojedou tramvaje mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou, a to v obou směrech.

Důvodem je modernizace tramvajové trati v ulici Jana Želivského, úprava zastávky Nákladové nádraží Žižkov a rekonstrukce vodovodu v křižovatce Ohrada. Práce souvisejí také s výstavbou nové tramvajové trati přes Nákladové nádraží Žižkov směrem na Jarov.

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Které tramvaje pojedou jinudy?

Největší změny čekají cestující na linkách 9 a 10. Obě budou ukončeny na Nákladovém nádraží Žižkov, kde budou vzájemně propojeny. Linky 16 a 34 po dobu výluky nepojedou vůbec.

Změny se dotknou také linek 5, 7 a 11 a nočních spojů 95 a 98.

Oblast Ohrady a Spojovací nově obslouží dvě dočasné tramvajové linky:

  • 30: Sídliště Ďáblice – Palmovka – Ohrada – Spojovací
  • 37: Lehovec – Palmovka – Ohrada – Spojovací

V noci bude jezdit také linka 90 mezi Vozovnou Kobylisy a Spojovací přes Palmovku a Ohradu.

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Místo tramvají vyjedou autobusy X9

Mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Vozovnou Žižkov bude přes Biskupcovu a Ohradu jezdit náhradní autobus X9. V noci jej vystřídá linka X95.

Noční autobus X98 propojí Olšanské hřbitovy, Želivského, Nákladové nádraží Žižkov, Biskupcovu, Ohradu a Vozovnu Žižkov.

Cestující by měli věnovat pozornost také dočasně přemístěným zastávkám. Změny se týkají zejména Biskupcovy, jejíž umístění ve směru na Ohradu se od 9. listopadu znovu změní.

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Omezení čeká i řidiče

Ulice Jana Želivského zůstane po celou dobu průjezdná v obou směrech, řidiči však musí počítat s omezeními na křižovatkách.

Kvůli pracím na Ohradě nebude možné odbočit vlevo z Hartigovy do Jana Želivského. Objízdná trasa povede ulicemi Zelenky Hajského a Biskupcova.

Pěší průchody přes Želivského ulici zůstanou zachovány, jejich vedení se však může podle postupu prací měnit.

Výluka začne v neděli 11. října přibližně o půlnoci. Podrobnosti o změnách jednotlivých linek zveřejnil Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Nová trať na Jarov

  • Už v roce 2027 by se měli svézt první cestující po nové trati Olšanská–Habrová, která povede přes rozvíjející se oblast bývalého Nákladového nádraží Žižkov až na Jarov.
  • Zajímavostí je, že velká část téměř dvoukilometrové tratě vznikne ve stopě staré nepoužívané železnice.
  • Neobvykle bude fungovat zastávka Habrová. Na jednokolejném úseku vznikne pouze jedno nástupiště a cestující budou do tramvají nastupovat vždy ze stejné strany bez ohledu na směr jízdy.

Vizualizace zastávky Habrová

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