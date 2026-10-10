Žižkov čeká další dopravní zkouška. Zatímco do Olšanské ulice se po více než měsíci vrátí tramvaje, jen o kus dál začne nová výluka. Od 11. října do 18. prosince nepojedou tramvaje mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou, a to v obou směrech.
Důvodem je modernizace tramvajové trati v ulici Jana Želivského, úprava zastávky Nákladové nádraží Žižkov a rekonstrukce vodovodu v křižovatce Ohrada. Práce souvisejí také s výstavbou nové tramvajové trati přes Nákladové nádraží Žižkov směrem na Jarov.
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Které tramvaje pojedou jinudy?
Největší změny čekají cestující na linkách 9 a 10. Obě budou ukončeny na Nákladovém nádraží Žižkov, kde budou vzájemně propojeny. Linky 16 a 34 po dobu výluky nepojedou vůbec.
Změny se dotknou také linek 5, 7 a 11 a nočních spojů 95 a 98.
Oblast Ohrady a Spojovací nově obslouží dvě dočasné tramvajové linky:
- 30: Sídliště Ďáblice – Palmovka – Ohrada – Spojovací
- 37: Lehovec – Palmovka – Ohrada – Spojovací
V noci bude jezdit také linka 90 mezi Vozovnou Kobylisy a Spojovací přes Palmovku a Ohradu.
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Místo tramvají vyjedou autobusy X9
Mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Vozovnou Žižkov bude přes Biskupcovu a Ohradu jezdit náhradní autobus X9. V noci jej vystřídá linka X95.
Noční autobus X98 propojí Olšanské hřbitovy, Želivského, Nákladové nádraží Žižkov, Biskupcovu, Ohradu a Vozovnu Žižkov.
Cestující by měli věnovat pozornost také dočasně přemístěným zastávkám. Změny se týkají zejména Biskupcovy, jejíž umístění ve směru na Ohradu se od 9. listopadu znovu změní.
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Omezení čeká i řidiče
Ulice Jana Želivského zůstane po celou dobu průjezdná v obou směrech, řidiči však musí počítat s omezeními na křižovatkách.
Kvůli pracím na Ohradě nebude možné odbočit vlevo z Hartigovy do Jana Želivského. Objízdná trasa povede ulicemi Zelenky Hajského a Biskupcova.
Pěší průchody přes Želivského ulici zůstanou zachovány, jejich vedení se však může podle postupu prací měnit.
Výluka začne v neděli 11. října přibližně o půlnoci. Podrobnosti o změnách jednotlivých linek zveřejnil Dopravní podnik hlavního města Prahy.
Nová trať na Jarov