Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni. Dnes ale řidičům v Praze dávají zabrat hlavně jiné části města. Aktuálně je nejhorší situace v okolí Evropské a na silnicích vedoucích k ruzyňskému letišti Václava Havla.
Po Kbelské, Národní třídě nebo Žižkově přichází další omezení. Od středy 9. září se řidiči musí vypořádat také s uzavřeným sjezdem z dálnice D7 na letiště ve směru od Slaného a Kladna. Objížďka vede přes Evropskou.
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Letadlo na vás čekat nebude
Cestu k odletu na vysněnou dovolenou může pokazit pozdní příjezd na letiště. Na problém nedávno upozornil také cestovatel Michal Bošela.
„Teď se opravují komunikace směrem na ruzyňské letiště, můžete se tam zaseknout i na hodinu a už vás na palubu nepustí a z dovolené je jen vzpomínka na zaplacenou částku,“ varuje Bošela.
Druhá etapa zavede řidiče od Kladna na objížďku
V okolí hlavního českého vzdušného přístavu postupně přibývají další omezení. To nejnovější platí od středy 9. září.
Stavbaři na dálnici D7 uzavřeli sjezd na letiště ve směru od Slaného a Kladna. Důvodem je zahájení druhé etapy výstavby křižovatky Aviatická. Objížďka povede přes Evropskou. Uzavírka potrvá až do 25. září.
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„Při příjezdu do Prahy po D7 řidiči musí pokračovat rovně po ulici Lipská až k dalšímu sjezdu na PRAHA – centrum, Ruzyně, Terminál 3, Nákupní zóna a zpět najet do protisměru k letišti. Následně již využít standardní sjezd na letiště ve směru od Prahy,“ upozorňuje policie.
Obyvatelé části Středočeského kraje mohou využít také vedlejší příjezdovou komunikaci od Tuchoměřic a Přední Kopaniny.