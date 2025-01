Další kultovní hospoda končí. Fanoušci dejvické nádražky to ale nechtějí vzdát, je tu petice

Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí Dejvická nádražka v Praze se proslavila například svým velebením kultu kdysi známého televizního hlasatele Miloše Frýby.

Každý rok 25. ledna se tam konal Frýbafest, tedy v den, kdy má Miloš svátek. Akce se přirovnávala k mnichovském Oktoberfestu.

Kořeny „frýbovské“ legendy, která v nádražce v roce 1990 pokračovala, lze hledat v hlubokých osmdesátkách. Příznivci Frýby vzpomínají na to, že jedině Miloš Frýba byl jedinou pravidelnou jistotou, protože vždy v 8.50 na tehdejší Československé televizi ohlašoval zprávy.

Frýbovo jméno bylo fanoušky spojováno také s anglickým slovem free. Po roce 1989 recesisté začali používat Frýbu v jiném duchu. Vznikla hesla „Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí“ nebo „Nechceme Hemalu, chceme Frýbu“. To proto, že Alexander Hemala se občas místo Frýby na televizních obrazovkách objevoval. Jméno hlasatele nezmizelo ani po jeho úmrtí v roce 2010. Začalo se objevovat heslo „Frýba is not dead“, což odkazuje na heslo „Punk is not dead“. Jeden takový nápis byl, i s Frýbovou siluetou, jeden čas na jednom z domů na Strossmayerově náměstí v Holešovicích. Nově vybraný nájemce Spojka Events chce na dej vické nádražce vybudovat moderní restauraci. Podle webu CzechCrunch firma má má cateringovou společnost, provozuje další kavárny a restaurace, za celou skupinou firem stojí původem běloruský podnikatel Andrej Zajcev.