Tramvaj byla uvedena do autentické podoby roku 1975, tedy do stavu po své první velké dílenské opravě. Renovace probíhala v letech 2025 a 2026 v dílnách v Brně, kde se vůz postupně vracel k podobě, jakou měl před více než půl stoletím.
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Tatra T3 s evidenčním číslem 6312 byla vyrobena v roce 1964. Po desítky let sloužila v běžném provozu, než na přelomu tisíciletí prošla přestavbou na cvičný vůz. Sloužila tak při výcviku nových řidičů tramvají.
Náročná renovace
Po vyřazení ze stavu cvičných vozů ale její příběh neskončil. V roce 2025 zamířila do Brna, kde začala její náročná renovace. Cílem nebylo vytvořit jen další statický exponát, ale plnohodnotné historické vozidlo schopné pravidelného provozu s cestujícími.
Nově zrenovovaná tramvaj bude stabilně nasazována na retro lince 23. Ta patří mezi oblíbené pražské tramvajové linky právě díky možnosti svézt se vozy, které připomínají historii městské dopravy.
Poprvé se cestující s vozem 6312 svezou už v sobotu 22. srpna 2026. Tatra T3 tak po více než šesti desetiletích od svého vyrobení znovu vyrazí do pražských ulic