Někteří lidé zde žijí od roku 1945. Jsou to i ti, kteří tvořili páteř režimu před rokem 1989, nebo jejich potomci. Luxusní bydlení bylo v minulosti určeno převážně vyvoleným.
Tady budou bydlet boháči
Domy boháčů. Kde je Praze Molochov? Na Letné na Belcrediho třídě – u hřiště Sparty – staví několik nejbohatších pražských lidí přepychové činžovní domy. Domy nejsou ještě dostaveny, ale Pražáci mají pro toto místo svůj typický název: Molochov.
Tak referoval jeden z pražských deníků o novém objektu na severní straně Letenské pláně. Původně tu mělo sedm architektů vybudovat jednotlivé domy, ale po intervenci magistrátu byl projekt sjednocen v jednolitý blok.
Fasáda směrem k pláni má jednotnou podobu, kterou mu vtiskl architekt Josef Havlíček. Nepřerušovaná sestava šestipatrových budov s plochou střechou má jednolitý vzhled také díky střídajícím se rovným bílým plochám s pásovými okny a keramikou obloženými lodžiemi.
Sedm ze třinácti domů, byť se jedná vlastně o 14 domů, ale dva mají společný vchod, vyprojektovali bratři Otto a Karl Kohnovi.
Říšští Němci z Barrandova
Stavba byla dokončena dva roky od prvního kopnutí v roce 1938. než se ale stačili nájemníci zabydlet, přišel Mnichov, pak 15. březen 1939 a protektorát. Do fungl nových luxusních bytů se nastěhovali postupně říšští úředníci a zaměstnanci německého filmového průmyslu, kteří řídili Barrandov. Židovští obyvatelé domů utekli do ciziny, nebo skončili v koncentrácích.
Po roce 1945 se do Molochova (název si nejspíš lidé odvodili od slova „moloch“), což bylo jen ústní, ne oficiální pojmenování, stěhovali noví obyvatelé, úředníci i politici. Další stěhování přišlo po roce 1948, kdy se zase někteří stěhovali, nebo v lepším případě stihli včas emigrovat. Luxusní byty, kde nescházely ani kumbály pro služky, se staly domovem vybraných politiků, úředníků a dalších prominentů nového režimu.
Ten, který vypnul rozhlas
Počítal se mezi ně například Karel Hoffman, v srpnu 1968 ředitel Ústřední správy spojů, který nechal aktivně vypnout vysílání Československého rozhlasu poté, co nad ránem 21. srpna 1968 vysílal nepřetržitě informace o okupaci Československa „bratrskými armádami“. Za tuto aktivitu si pak vysloužil nejen křeslo nejvyššího odboráře, ale i téměř dvě desetiletí v předsednictvu ÚV KSČ, vybrané společnosti, která v zemi rozhodovala o všem a stála i nad parlamentem a vládou.
Byt tu měl i předseda parlamentu v roce 1968 Josef Smrkovský, tomu údajně vedl výtah až do bytu. V roce 1989 zde žil i tehdejší federální premiér Ladislav Adamec, kde ho ještě před pádem režimu kontaktovali Michael Kocáb a Michal Horáček, zakladatelé iniciativy Most. Ta se snažila vytvářet první kontakty mezi opozicí a tehdejší komunistickou mocí.
Prezidenti i tanky
Molochov byl od svého vzniku svědkem mnoha historických událostí této země. Desítky let tu rok co rok defilovali manifestující v prvomájových průvodech, kdy jim z tribuny (později se využívala i tribuna fotbalové Sparty) mávali prezidenti Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák. Někdy Spartu vystřídala tribuna v centru Prahy na Václavském náměstí).
Mick Jagger a měsíční chůze Michaela Jacksona
Letná byla místem pravidelných vojenských přehlídek v letech kulatých výročí, především při oslavách osvobození Rudou armádou. Naproti Molochovu hostovaly cirkusy, naše i sovětské. V zimě tu někdy motoristé pořádali na parkovišti jízdy zručnosti. Po roce 1989 se tu scházejí k protestním prvním májům komunisté. V posledních letech i ti, kteří protestují proti současným vládám, například těm Babišovým.
Nájemníci Molochova si ale mohli od devadesátých let užívat i příjemné události. Koncertoval tady Michael Jackson nebo Rolling Stones, zdarma si poslechli třeba i slovenskou skupinu Elán nebo český Katapult.
Čtvrt kilometru přepychu
Dějiny v průchodu, průchod v dějinách
V květnu 2026 se Josefína a Milan Nedvědovi ze spolku Žijeme zasloužili o revitalizaci nenápadného průchodu v čísle 84. Místo, které dosud sloužilo především jako zkratka mezi ulicemi, získává novou identitu.
Dům Molochov je přitom významnou architektonickou stavbou i tichým svědkem dějin – právě na tuto paměť místa galerie navazuje. Jejím cílem je kultivovat veřejný prostor a přirozeně propojovat současné umění s každodenním životem kolemjdoucích i obyvatel domu.
Jako první dostal příležitost absolvent UMPRUM Jakub Bachorík. Vytvořil zde malby, které mapují dějiny Molochova i Letné. „Všechno se sem nevešlo, stejně jako tady nejsou všichni bývalí prominentní obyvatelé, každou chvíli mi někdo řekne, že tu taky žil ten a ten,“ říká Jakub.
V roce 2026 by měla galerii v průchodu doplnit i kniha rozhovorů a vzpomínek i fotografií nejen obyvatel Molochova. Otázkou zůstává, zda se všichni, kteří tu žili nebo žijí, podělí otevřeně o své zážitky. Ne každá rodinná historie je v tomto domě přerušená a ne každý by se možná chtěl chlubit, jakými cestami se do Molochova on či jeho předchůdci propracovali. I když éra vyvěšování sovětských vlajek a prvomájových manifestací je dávnou minulostí.