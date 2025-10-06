Tramvaje Škoda 15T mají za sebou miliony kilometrů, statisíce svezených Pražanů – a také pořádnou řádku nejrůznějších polepů. Reklamních, uměleckých, turistických i těch, které vzbudily menší bouři v komentářích.
Oživení nebo vizuální smog?
Pro někoho jsou reklamní polepy tramvají příjemným oživení ulic. Jiní je ale vnímají spíše jako vizuální smog, který ubírá veřejnému prostoru na čistotě. Ať už patříte do kterékoliv skupiny, nedá se popřít, že reklamní vozy k pražským kolejím už dlouhá léta patří.
Deník Metro vyrazil v srpnu a v září do ulic a vyfotil desítky různých tramvají Škoda 15T. Jejich výběr najdete v galerii. Která z polepených „patnáctek“ se vám líbí nejvíce? Hlasujte v anketě níže.