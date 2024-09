Dělníkům prší na hlavu. Mosty se však stavějí dál. Jak počasí ovlivňuje stavbaře?

Déšť neškodil ani u Středočechů Charakter počasí uplynulých dnů ovlivnil provoz, výstavbu a opravy na komunikacích ve Středočeském kraji a v Praze jen minimálně.

„Během vydatných srážek trvalejšího charakteru o uplynulém víkendu byly práce přerušeny pouze místy, a to v řádech několika hodin. Počínaje pondělkem už byla ale veškerá činnost v plném rozsahu obnovena,“ uvádí mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jiří Veselý.

V souvislosti s povětrnostními podmínkami uplynulých dnů dosud lidé z ŘSD nezaznamenali žádné škody na komunikacích, mostech či dalším majetku v jejich správě v rámci Středočeského kraje a hlavního města Prahy. „Pouze v případě stavby I/38 Kaňk – úprava křižovatky došlo preventivně vzhledem k předpovědi počasí ke změně plánovaného postupu prací. V polovině minulého týdne jsme odložili frézovaní vozovky na stávající silnici I/38 z důvodu negativní předpovědi počasí pro pokládku živičných vrstev, která se měla provádět koncem minulého týdne. Toto opatření jsme učinili s ohledem na minimalizaci omezení dopravy na velmi vytížené komunikaci, kdy by kyvadlový provoz musel být využit po dobu delší, než je nezbytná pro vlastní provedení prací,“ dodává Veselý s tím, že termín uvedení křižovatky do plného provozu se tak posouvá z původně předpokládaného konce září na říjen.

Počínaje včerejším dnem byl pak na silnici I/38 až do konce tohoto týdne kvůli postupu prací zaveden kyvadlový provoz. „Včerejším dopolednem byl naopak plně obnoven provoz na o víkendu zatopené silnici I/17 u obce Vrdy na Kutnohorsku. Část silnice mezi Vrdy a křižovatkou s místní komunikací do obce Vinaře zaplavila voda z řeky Doubravy, která se vylila ze svého koryta,“ doplňuje Veselý.

„Aktuálně jsou všichni naši silniční inspektoři v terénu, provádějí kontroly svých svěřených úseků v rámci jednotlivých okresů a dosud nezaznamenali negativní události ve spojitosti s počasím,“ uzavřel mluvčí ŘSD. MET